Han mener det er helt nødvendig å skape kunst på nye måter, hvis du vil kommunisere med et nytt og ungt publikum. I en fersk, norsk undersøkelse sier over halvparten av de unge mellom 15 og 25 år at de aldri går på museum.

– Jeg vet ikke om det er for kjedelig. Men mange unge krever mer av kunst enn de har gjort før. De ønsker noe som skal være spennende. De vil delta mer, og kanskje kan de oppleve kunstverket et helt annet sted enn på en museumsvegg, sier Bjarne Melgaard.

Melgaards tripp

I hans atelier foregår for det tiden det meste av arbeidet foran en dataskjerm, eller på mobiltelefonen. Verket heter«My trip».

– Jeg trodde du var ferdig med dop?

Han ler.

– Det er veldig mange flere elementer enn en opplevelse av en syretripp. Jeg er interessert i hvordan du kan optimalisere det visuelle. Digitale teknikker gir så mange muligheter, sier han.

Bjarne Melgaard, med VR-briller, forbereder en stor, digital utstilling på Astrup Fearnley-museet til høsten. Foto: Helle Westrum / NRK

Unge velger bort museer

Det er mye grått hår på landets museer. Her er noen av tallene i en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK.

Unge går sjelden på museum Hvor ofte går du på museum? 15-19 år 20-25 år Noen ganger i måneden 1 % 3 % Noen ganger i halvåret 6 % 8 % En eller noen ganger i året 37 % 48 % Aldri 55 % 41 %

Og hva er grunnen til at unge ikke bruker museene? I alderen 15–19 år oppgir 63 prosent at de ikke er interessert. For aldersgruppen 20–25 år er tallet 60 prosent.

Ida Simensen er student ved Oslo Met og vet ikke riktig hva som skal til for at hun skal begynne å interessere seg.

Ida Simensen er ikke interessert i kunst Du trenger javascript for å se video.

– Jeg går aldri på kunstutstilling, sier hun.

Endre Hoff er nettopp blitt far, han jobber og studerer.

– Jeg har knapt tid til å gå på do, sier han.

Endre Hoff har ikke tid til å se kunst Du trenger javascript for å se video.

Inne i Munchs hode

Undersøkelsen er selvfølgelig litt nedslående for museene, men de fleste store forbereder seg på en digital fremtid.

Neste år flytter to av våre største museer inn i nye lokaler. Både Nasjonalmuseet og Munchmuseet er, med støtte fra Sparebankstiftelsen, i gang med å eksperimentere digitalt.

– Dette er oppgaver som står helt øverst på listen vår nå, sier direktør Stein Olav Henrichsen.

For Munchmuseet er det en mager trøst at nesten alle i undersøkelsen vet hvem som har malt «Skrik».

Mange kjenner Edvard Munch Hvilket av disse maleriene er malt av Edvard Munch? 15-19 år 20-25 år Vinternatt i Rondane 1 % 0 % Skrik 91 % 91 % Kampen for tilværelsen 2 % 2 % Brudeferden i Hardanger 2 % 2 % Vet ikke 5 % 5 %

91 prosent i begge aldersgrupper svarer at det er Edvard Munch, som også har malt «Solen».

Foran dette berømte bildet setter formidlingssjef Gerd-Elise Mørland på meg et par VR-briller.

«Solen» av Edvard Munch sett gjennom VR-briller. Det er ikke ferdig, bare en liten smakebit på hvordan det kan gjøres. Du trenger javascript for å se video. «Solen» av Edvard Munch sett gjennom VR-briller. Det er ikke ferdig, bare en liten smakebit på hvordan det kan gjøres.

– Det som er så fint med digital teknologi er at det fyller ut ting du ikke ser, slik at du får en utvidet opplevelse av verket. Du kan gjenskape omgivelsene slik de var den gang Munch malte bildet, sier hun.