Nylig gikk 52 år gamle Trine Arnegard tur til Snøhetta på Dovrefjell sammen med mannen sin.

Da de hadde tre kilometer igjen av turen tråkket hun kraftig over.

Arnegard klarte ikke å gå på foten, som senere viste seg å være brukket. Men hun ville ikke ringe etter hjelp.

Hun mente skaden var for «uviktig» til at det skulle brukes ressurser på henne.

– Jeg tenkte at det var mye å ringe for et overtråkk, sier hun.

BRUKKET: Da Arnegard kom tilbake fra turen ga ikke smertene seg. Hun dro til røntgen og fant ut at hun hadde brukket ankelen. Foto: Trine Arnegard

– Redd for å «plage» dem

Heldigvis fikk Arnegard hjelp av to ukjente menn som gikk bak henne. De kom løpende da de så at hun ikke kom seg opp igjen etter å ha tråkket over.

Sammen med mannen hennes støttet turgåerne Arnegard på skuldrene sine ned igjen fra Snøhetta.

Jeg hadde ikke klart å komme meg ned, hadde det ikke vært for dem. Trine Arnegard

Stephen Sollid, sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, mener det er bra at folk hjelper hverandre i fjellet.

Likevel mener han terskelen for å ringe 113 bør være lavere enn den er for mange i dag.

– Vi har inntrykk av at folk har litt høy terskel for å ringe 113. Vi har mange eksempler på at ting som egentlig er veldig viktig har blitt forsinka fordi man ikke har ringt 113 tidlig nok.

– Det er vel fordi man er redd for å «plage» 113 med ting man tenker er uviktig, legger han til.

113-APPEN: Stephen Sollid, sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og professor i prehospital akuttmedisin, mener 113-appen er viktig å ha når man vandrer i fjellet. – Om man er usikker kan dem som sitter på sentralen koble seg direkte opp på video og se hva som har skjedd. Da kan de lettere avgjøre hva som trengs av hjelp, sier han. Foto: Anders Fehn / NRK

Sollid sier at en liten skade kan få store konsekvenser, og mener man bør ringe etter hjelp om man er i tvil.

– De på 113 blir ikke sur om noen ringer en gang for mye. En vrikket fot kan jo gjøre at man ikke klarer å gå. Er det noe som gjør at man ikke kan ta vare på seg selv godt nok i fjellet, så er det god nok grunn til å ringe 113, sier han.

Røde Kors med rekordmange oppdrag

Jarle Bjørge Øverland, nestleder i Landsråd Hjelpekorps, mener det er bra at folk hjelper hverandre i fjellet nå.

For hjelpekorpset har det vært travle dager i sommer. Spesielt har det vært travelt i populære turområder, som i Lofoten og ved Gaustatoppen i Vestfold og Telemark.

Noen steder, som i Møre og Romsdal, har de hatt rekordmange oppdrag. Der har flere hjelpekorps allerede hatt flere oppdrag i år enn i hele fjor.

– Spesielt på sommerhalvåret har vi mye oppdrag. Det blir mye slitasje på mannskapet, så vi setter stor pris på at det norske folk hjelper til, sier Øverland.

MANGE OPPDRAG: Frivillige fra Røde Kors fraktet Ann Magrit Grønningsæter ned fra Holsfjellet i Ålesund i fjor etter at hun brakk ankelen på tur. Jarle Bjørge Øverland, nestleder i Landsråd Hjelpekorps sier de har mye å gjøre om sommeren, og er glad for at turfolk hjelper til når det trengs. Foto: Svein Ola Egseth / Privat

Øverland minner om at man også i fjellet er pliktig å hjelpe andre når man kan.

– Unnlater du å hjelpe så kan du bli straffa for det, sier han.

SNØHETTA: (2286 moh.) er det høyeste fjellet i Dovre, og en av Norges mest kjente topper. Å gå opp hit tar rundt syv timer. Det var på veg ned fra fjellet at Arnegard tråkket over. Foto: Tonje M. Altøy / NRK

Takker turgåerne

Trine Arnegard sier hun ikke vet hvem mennene som hjalp henne ned fjellet er, men ønsker nå å takke for hjelpen hun fikk.

– Jeg tar av meg hatten. Jeg hadde ikke klart å komme meg ned, hadde det ikke vært for dem. Mannen min hadde ikke klart å hjelpe meg alene, sier hun.