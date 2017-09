Benedicte Adrian ute av Stjernekamp

Sju deltakere sto igjen når årets Stjernekamp-sesong i kveld skulle ta for seg opera.

For mange av deltakerne var opera det en sjanger langt utenfor komfortsonen, mens andre hadde hjemmebanefordel.

Den største hjemmebanefordelen hadde nok likevel kveldens siste artist Didrik Solli-Tangen, som er utdannet operasanger.

I kveld fikk de to faste dommerne Mona B. Riise og Thomas Felberg hjelp av ukas fagdommer, verdenskjente norske sopranen Solveig Kringlebotn.

Etter kveldens avstemning ble det klart at Lisa Børud, Gaute Ormåsen og Benedicte Adrian var blant de tre med færrest stemmer.

Til slutt var fasit at Benedicte Adrian var den som må forlate Stjernekamp.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg har vært med så langt, og det har vært utrolig lærerikt å være med. Dette har vært voksenopplæring, rett og slett, sier Adrian til NRK umiddelbart etter kveldens sending.

Selv er Adrian fornøyd med kveldens innsats. Hun mener Didrik Solli-Tangen var i en klasse for seg selv i kveld, men synes det er vanskelig å spå hvem som går seirende ut til slutt.

– Jeg har tidligere sagt at jeg tror Adam vinner hele greia. Når det er sagt, så er Ida Maria en artist samme hva hun gjør, og Aleksander har vist så mye mer enn jeg visste han hadde. Det er veldig vanskelig å si, og jeg tror alle som er igjen vil være verdige vinnere.

IKKE FEST UTEN VEST: Adam Douglas synger Nemorinos arie fra Donizettis «Elskovsdrikken». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Adam Douglas: Nemorinos arie fra «Elskovsdrikken»

Sangtittel: «Una furtiva lagrima»

Komponist: Gaetano Donizetti (1832)

Libretto: Felice Roman

Kringlebotn: Du var litt forsiktig og spak, men jeg synes du har jobba veldig godt. Du synger litt på din egen måte, og så kommer det toner innimellom som er skikkelig opera. Du er veldig musikalsk, og du gjør denne sangen på din måte.

Felberg: Det virker som kjærlighetseliksiren virka og jenta ble forført! Jeg følte operaen i mine rockeører, og det er et kompliment!

Riise: Jeg ble dratt inn av formidlingen med én gang. Det var nydelig å høre på, og du bruker din egen sangstemme. Du grua deg på forhånd, men du jobber så hardt, og så blir det så fint!

BARBERER 1: Lisa Børud fremfører Bertas arie fra Rossinis «Barbereren i Sevilla» Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Lisa Børud: Bertas arie fra «Barbereren i Sevilla»

Sangtittel: «Aria de Berta»

Komponist: Gioachino Rossini (1816)

Libretto: Cesare Sterbini etter en komedie av Pierre Beaumarchais

Kringlebotn: Opera handler ikke bare om å synge, det handler også om å spille teater. Og det gjorde du veldig fint. Du løfta høyden slik at du fikk gode hodeklangtoner, men du ble litt andpusten og gikk litt tom for luft noen ganger. Men det var søren meg bra, altså!

Riise: Du er så god på mimikk og på å være den gamle kjerringa med brune tenner. Når du er på topptonene høres det veldig ut som opera, men noen ganger høres det ut som det ikke er helt kontroll på sangteknikken, og det blir litt surt noen steder.

Felberg: Jeg synes dette høres ut som opera for meg, og jeg er kjempeunderholdt! Forrige uke smøg du rundt på scenen som en katt, i kveld spytta du tenner og stampa i gulvet.

BRUMUNDDALSBOHEM: Gaute Ormåsen gjør Rodolfos arie fra Puccinis «La Bohème». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Gaute Ormåsen: Rodolfos arie fra «La Bohème»

Sangtittel: «Che gelida manina»

Komponist: Giacomo Puccini (1896)

Libretto: Giuseppe Giacosa og Luigi Illica etter en roman av Henri Murger

Riise: Den siste tonen satt midt i bringa, og da følte jeg at drøvelen var der den skulle. Så er det jo det at den tonen hadde du ikke fra start. Du synger med Gaute-tone, og jeg hørte «Gaute-knekken» flere ganger. Jeg elsker jo stemmen din, men i kveld følte jeg at jeg ville ha mer opera. Forrige uke var du helt «badass», denne uka var det litt tammere. Men du kom deg gjennom det, og du avsluttet med glans.

Felberg: Du begynner litt forsiktig, og så klemmer du til etter hvert. Jeg føler ikke helt at du blir kvitt «pop-Gaute», men du synger kjempebra, og du lever i øyeblikket. Du kunne vært litt mer intens, men sistetonen var operamints med sjokoladedragé. Topp stemning!

Kringlebotn: Jeg synes du var veldig flink. Denne arien begynner forsiktig, så kollegene mine sier her, stemmer ikke helt. Du var veldig inderlig, og flink til å bygge det opp. Jeg synes du gjorde en god jobb!

BARBERER 2: Aleksander Walmann fremfører Figaros arie fra «Barbereren i Sevilla». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Aleksander Walmann: Figaros arie fra «Barbereren i Sevilla»

Sangtittel: «Largo al factotum»

Komponist: Gioachino Rossini (1816)

Libretto: Cesare Sterbini etter en komedie av Pierre Beaumarchais

Kringlebotn: Jeg hørte at du kunne synge under øving, problemet var at du ikke hadde lært leksa. Dette er en av de største forbedringene jeg har hørt i Stjernekamp! Og så så det ut som du hadde det gøy og koste deg. Du har forandra deg som en kameleon!

Riise: Fra MGP-bidraget «Grab the Moment» til dette, det er en verden imellom. Nå var du i rollen, og du hadde en kjempefin klang i stemmen. Du har kontroll og synger med magemusklene. Jeg er kjempefornøyd!

Felberg: Det buldrer og rister i operahuset her! Det er kjent som en av de vanskeligste ariene for en baryton, men jeg liker dette kjempemyet. En kjempejobb!

PUBLIKUMSFRIERI: Ida Maria synger Cherubinos arie fra «Figaros bryllup». Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Ida Maria: Cherubinos arie fra «Figaros bryllup»

Sangtittel: «Voi che sapete»

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart (1786)

Libretto: Lorenzo da Ponte etter komedie av Pierre Beaumarchais

Kringlebotn: Når idrettsfolk ryker akillesen er det stor oppstandelse og alle synes synd på dem. Du var litt skada i dag, men du sykla hele veien i mål. Det står det respekt av, og det forteller litt om hvor stor artist du er! Selv om jeg møtte en hes kråke på prøve på mandag, møtte jeg en seriøs artist i kveld.

Riise: Jeg holdt meg fast, og det var skummelt, men det var også intenst, og jeg vil veldig gjerne se deg i blues-programmet neste uke. Så jeg håper folk stemmer!

Felberg: Jeg liker låtvalget, og dette er en arie jeg synes er veldig fin. Jeg hører at du er litt sliten i stemmen, men knute på stemmebåndet er ingen spøk. Du går inn i rollen og synger med hud og hår. Du fortjener å gå videre!

HELT OM NATTEN: Benedicte Adrian fremfører Arien til Nattens Dronning fra «Tryllefløyten». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Benedicte Adrian: Arien til Nattens Dronning fra «Tryllefløyten»

Sangtittel: «Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen»

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart (1791)

Libretto: Emanuel Schikaneder

Kringlebotn: Det er en veldig vanskelig arie å synge, og Benedicte synger de høyeste tonene her i kveld. Du var flink å holde lokket på gryta, der du tidligere har hatt en tendens til å ville litt for mye. Du er flink til å spille teater, og jeg så sinne og temperament i øynene dine. Det synes jeg var bra.

Riise: Det er ikke kjedelig når Benedicte er på scenen. Jeg har venta på denne arien, som krever sin sangerinne. Du har en nydelig tone og klang, men noen ganger føles det som om teknikken slipper litte grann. Jeg vet du har sunget denne i en årrekke, men det begynner å bli lenge siden, så jeg lurer på at du er litt ute av trening.

Felberg: Det kokte, Benedicte! Du kom til opera, nå får folket avgjøre din skjebne.

HJEMMEBANEFORDEL: Didrik Solli-Tangen tolker Tårnarien fra «Tosca». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Didrik Solli-Tangen: Tårnarien fra «Tosca»

Sangtittel: «E lucevan le stelle»

Komponist: Giacomo Puccini (1900)

Libretto: Luigi Illica og Giuseppe Giacosa etter Victorien Sardous drama

Kringlebotn: Du er jo utdannet sanger, og så har du tulla med alle mulige kjendisprogrammer. Hvorfor kan du ikke synge som dette og opptre på operascener? Du har det jo i deg! Didrik er en av de beste sangerne i dette kullet her, og gjør en god jobb hver gang. I dag skal du ha terningkast seks!

Riise: Du synger så hjertet brister! Det var vakkert, sterkt og ordentlig. Det som er gøy er at ofte hvis man er klassisk skolert, får du ikke det samme overraskelsesmomentet. Men herregud, Didrik!

Felberg: Her du gikk du fra medium til rare på Didrik-biffen, for å si det rett ut. Her ble det rødt kjøtt, dette følte jeg med en gang. Jeg var virkelig i operahuset nå, jeg var tilbake på premieren med deg, Didrik. Fantastisk!