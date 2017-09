Makeda om Stjernekampexit: – Det har vært awesome å være med

I kveld ble åtte deltakere til sju i hiphopsendinga i «Stjernekamp», og til manges overraskelse var det Makeda Dyhre som måtte takke for seg.

– Jeg er veldig fornøyd med alt jeg har gjort her, sa 24-åringen rett etterpå.

Sammen med Benedicte Adrian og Aleksander Walmann sto hun igjen som en av de tre med færrest stemmer, og slet med å holde igjen tårene da det ble klart at hun ble stemt ut.

Overrasket

Det ble rappet rundt 4500 ord i Stjernekamp i kveld. Klassikeren hiphop stod for tur i kveldens konkurranse.

Makeda som var en av deltagerne som fikk mest skryt fra ekspertene Mona B. Riise, Thomas Felberg og André Hadland (Son of Light, ble til slutt stemt ut.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket. Jeg har ikke peiling på hvorfor det skjedde, sier hun til NRK kort tid etter sendingen.

– Er du skuffet nå?

– Nei, Jeg er bare overrasket.

RØK UT: Makeda fikk skryt av ekspertene for måten hun framførte «Power» fra Kanye West på. Hun ble likevel stemt ut av konkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg har kost meg masse

Makeda framførte «Power» av Kanye West, og sier at hun er svært fornøyd med kveldens innsats.

– Det har vært awesome å være med. Alt i alt har jeg hatt det gøy og kost meg masse. Stjernekamp har styrket meg som artist, legger hun til.

Forrige lørdag var det Erlend Bratland (25) som måtte forlate programmet som andre deltaker, etter at Hilde Lyrån (54) ble stemt ut uken før.

Aleksander Walmann: «Can't Hold Us»

FIKK MEST SKRYT: Først ut var Aleksander Walmann med låten «Can't Hold Us». Han fikk mest skryt fra ekspertene i lørdagens konkurranse. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton.

Riise: – Det gikk kjempebra, og det var gøy for meg. Du slår til med den låten som er tøff og glad. Det er sånn vi vil se deg. Du har vært rapper i kveld.

Felberg: – Du har låten i hjertet. Du flower som bare det. Du går fra country til hiphop, og viser musikalsk bredde. Nå er du inne i konkurransen. Jeg håper folk der hjemme følger deg og stemmer på deg.

Hadland: – Jeg ville ha gjort en låt med deg. Du var strålende.

Gaute Ormåsen: «Lighters»

VANSKELIG LÅT: Gaute Ormåsen rappet låten «Lighters» fra Bad Meets Evil feat. Bruno Mars. Hadland roste Ormåsen for at han klarte å komme seg gjennom en vanskelig låt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Bad Meets Evil feat. Bruno Mars.

Riise: – Du startet med det refrenget som er helt Gaute og som ligger til din fløtestemme, selv om det er Bruno Mars. Så rusher det litt. Men jeg liker samtidig det du gjør. For denne låte handler litt om å være konge. Du ga deg i kast med noe av det beste.

Hadland: – Her det ingen rom for å gjøre feil. Du ligger litt frempå her og der, og bruker pusteteknikker for å komme deg gjennom. Nivået er så høyt her, at jeg nesten må gi deg kreditt for å komme deg gjennom låten. For det gjør du. Det var sinnssykt imponerende.

Makeda: «Power»

OVERRASKELSE: I kveld ble åtte deltakere til sju i hiphopsendinga, og til manges overraskelse var det Makeda Dyhre som måtte takke for seg. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Kanye West

Felberg: – Det er lykke her, og man blir grepet inn i øyeblikket. Makeda is in the house. Kanye West har en litt stakkato flow. Hvert ord må uttales med innlevelse. Det synes jeg du nailer. Makeda møter raper, og jeg sier «ja, takk». Du er et kjempetalent. Nå må folk stemme deg frem. Jeg vil se deg synge opera.

Hadland: – Du er en stor artist in the making, og hiphop er tilfeldigvis en av sjangrene du mestrer. Du er helt rå. Du tror på det, og gjør det til ditt eget. Fantastisk bra.

Benedicte Adrian: «Her»

LEVDE FARLIG: Benedicte Adrian sang Karp Diem-låte «Her» i kveld. Hun var blant de tre med færrest stemmer, men overlevde også denne ukens konkurranse. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Karpe Diem

Felberg: – Kult låtvalg. Det blir aldri feil med Karpe Dien på en lørdagskveld. Jeg synes du gjør en god jobb, men du må fortsatt slappe av litt mer.

Hadland: Det var definitivt din beste opptreden i Stjernekamp så langt. Jeg tror du har begynt å puste litt nå. Du har – som du sier – et personlig forhold til den låten. Sånt sett var det et perfekt låtvalg. Dette var en sterk performance.

Adam Douglas: «California Love»

STJERNE: Adam Douglas sang låte «California Love» lørdag kveld. Du er en stjerne på vei opp, sa Hadland til hans opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: 2 Pac feat. Dr. Dre & Roger Troutman

Riise: – Jeg var selvfølgelig ekstremt fornøyd med låtvalget. Det er noe med troverdigheten. Man må jobbe, og du har jobbet. Men en uka var kanskje ikke nok. Jeg hygget meg masse likevel.

Hadland: – Det feteste låtvalget i kveld. Låten handler om å representere ser kan kommer. Du er så ydmyk. Men du naila det likevel med flammer og greier. Du er en stjerne på vei opp. Stemmen din er helt fantastisk.

Ida Maria sang: «Æ gir mæ nu faen»

IMPONERTE: Ida Maria sang« Æ gir mæ nu faen» fra Tungtvann. Hun valgte den vanskeligste låte, ifølge ekspertene som var svært imponert over hennes opptredenen hennes. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Tungtvann

Riise: – Fy søren, så tøft det var. Det er dette vi trenger, og det er så gøy. Tungtvann er en bauta i norsk hiphop. Låte er krigersk, og det kler deg perfekt. Du har den raspe, rå stemmen og klarer å levere.

Hadland: – Dette er det beste kullet. Man ser det på nivået. Noen lærer seg å bli artist. Ida er den fødste artist. Hun har det DNA-et i sitt. Det var den vanskeligste låten, og stablinga er så crazy. Men du greide det. Det er helt vilt.

Didrik Solli-Tangen: «Gangsta's Paradise»

KULT SHOW: Didrik Solli-Tangen framførte Coolios «Gangsta's Paradise». Han fikk ros for sitt kule sceneshow. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Coolio feat. L.V.

Felberg: – Det var en mystisk åpning, og du kler deg inn i rollen. Det er attitude og flow å spore her. Man kan diskutere om dette var kveldens kuleste hit, men mange her hjemme har et forhold til den sangen. Jeg ble underholdt. Det var et kult show.

Hadland: – Jeg er enig med Thomas. Intensiteten var bra. Du har flowen og leverer sinnssykt bra. Dramaturgien er der, spesielt røyken og den gregorianske åpningen. Jeg synes du er helt rå.

Lisa Børud: «99 Problems»

ROXANNE SHANTE: Lisa Børud fremførte Jay-Zs «99 Problems», og Hadland ble så imponert at han syntes Børud hørtes litt ut som en sint Roxanne Shanté. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Originalartist: Jay-Z

Felberg: – For en attitude. Kult låtvalg og fotarbeid. Det oser av selvtillit og scenetekke. Du er skapt til å stå på scenen. Veldig bra jobba.

Hadland: – Det var helt latterlig bra. Jeg klarte ikke å sitte stille. Du har ikke rappa før. Jeg trodde du hadde rappa flere ganger før. Det gjør kveldens opptreden til enda mer imponerende. Du høres litt ut som en sint Roxanne Shanté, og hun er en av de råeste kvinnelige rapperne ever.

Hip hop har også tidligere vært en egen sjanger i Stjernekamp. Se noen høydepunkter fra tidligere sesonger: