Arrangerer protestkonsert for Y-blokka

Rivingsvedtaket av Y-blokka har skapt debatt. Det har vore både underskriftskampanjar, aksjonar og fakkeltog for å bevare blokka.

No ønsker ei rekke artistar, kunstnarar og andre kulturpersonlegdommar å arrangere ein protestkonsert og folkefest torsdag neste veke for å bevare blokka som blei skadd i terrorangrepet 22. juli.

Dei har søkt om å få halde konserten framfor Y-blokka, men ventar framleis på løyve frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er grunneigar.

Blant dei som etter planen skal delta på konserten er tidlegare kulturminister Åse Kleveland, Lars Lillo-Stenberg, Ravi og Elvira Nicolaisen.

Arrangørane har samla inn pengar for å få dekka kostnadane til scene, lys, lyd og tryggingsutstyr. Dersom dei ikkje løyve til å arrangere konserten, vil dei gi pengane vidare til Fortidsminneforeningen og Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka.

Vil rive av tryggingsomsyn

Etter terrorangrepet i 2011, blei det vedteke at Regjeringskvartalet skulle byggast opp på nytt. Men av tryggingsomsyn blei Y-blokka vedteke riven i 2014. Det blei peka på at delar av bygget ligg over vegen som går tvers gjennom Oslo sentrum.

Vedtaket vekte harme hos mange. Det blei peika på at Y-blokka arkitektonisk høyrde saman med Høgblokka, som skulle få stå.

I tillegg har blokka unike utsmykkingar av Pablo Picasso og Carl Nesjar både ute og inne.

Fakkeltoget mot riving av Y-blokka samla mange personar i januar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Statsbygg har planar for korleis desse skal bli bevart, sjølv om bygget blir rive, men mange fryktar at kunsten likevel skal få store skadar i arbeidet.

Protestane har ført til fleire utsettingar av rivinga. Men i sommar gav Oslo kommune grønt lys til riving, og i januar blei ein klage til Sivilombodsmannen avvist.

Dersom rivinga av blokka ikkje er i gang innan april, meiner Statsbygg at forseinkingane kjem til å koste fleire millionar kroner i månaden.