Stadig flere av oss forsøker å lage mer plantebasert mat i hverdagen. Enten motivasjonen er miljøet, helsen, dyrene eller lommeboka.

Tidligere i år annonserte våre naboer i Danmark nye kostholdsråd hvor de blant annet anbefaler folk å ikke spise mer en 350 gram rødt eller kjøtt i uken. Også Helsedirektoratets kostholdsråd, sier at mengden kjøtt bør begrenses.

DAGLIG MENGDE: Danske myndigheter mener, som både et helsefremmende tiltak, og av hensyn til klima, at dette er maksimal menge med kjøtt per person daglig. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Her er fem anbefalinger som hjelper deg lage deilige og spennende vegetarisk og vegansk mat: Tre nyere norske kokebøker, samt to på engelsk (som dessverre ikke er oversatte, men som allikevel måtte anbefales, fordi de er så gode).

En levende kokebok

Vegetarentusiast Hanne-Lene Dahlgren har nå laget oppfølgeren til den populære kokeboka «En skikkelig digg kokebok», nemlig «En skikkelig digg kokebok 2». TA EN POTET: «Het potetgryte» med mais, linser og kokos, toppet med en frist myntedressing. ASIATISK: «Bao buns» med shiitake-sopp. WOK: «Mannens favorittwok» med risnudler og teriyakisaus.

Tittel: «En skikkelig digg kokebok 2 – Enda mer kjøttfri favorittmat»

Forfatter: Hanne-Lene Dahlgren

Hanne-Lene Dahlgren Utgitt: 2020, Entusiast Forlag

2020, Entusiast Forlag Kosthold: Vegansk, glutenfritt

«En skikkelig digg kokebok 2» føles som en kokebok det er lagt mye lidenskap og kjærlighet i. Den er stappfull, og jeg mener virkelig stappfull, av oppskrifter, tips, fakta og interessante bemerkninger. Du kan bla i denne kokeboken gang på gang, og du vil stadig finne nye, spennende elementer.

Den lekne utformingen – med kommentarer og tips strødd rundt omkring – samt personlige bilder og kommentarer, gjør dette til en levende og gøyal kokebok. For ikke å snakke om at den har skikkelig velsmakende oppskrifter på blant annet wok, bao, nachos og falafel, for å nevne noe.

Dahlgren oppfordrer leseren til å lage eselører på de sidene av kokeboken man synes ser fristende ut. I mitt eksemplar er det omtrent flere sider med eselører, enn uten.

Passer til: Deg som vil spise mer vegansk av hensyn til miljøet, og som vil ha like fristende oppskrifter til hverdagsmat som til kosemat.

Vanskelighetsgrad: Lett. Oppskriftene er oversiktlige og enkle å følge, og de krever ikke noen spesielle ferdigheter eller teknikker.

Dette bør du tenke på: Denne egner seg godt til de som også er glutenallergikere. Er du ikke allergiker, kan du naturligvis bruke hvetemel der kokeboken bruker glutenfrie alternativer.

«Veggis» på budsjett

Mari Hult og Kjersti Grønseth viser hvor lett det er å spise vegansk og samtidig spare penger på mat med kokeboka «Sykt billig». POTETSUPPE: Hva med å ha popkorn som topping på suppe? «Silkemyk potetsuppe med popkorn» koster 12 kroner per porsjon. GULROTBURGER: «Gulrotburger med båtpoteter» koster 18 kroner per porsjon AUBERGINE: «Pulled aubergine-tostadas» koster 20 kroner per porsjon. Foto: Frisk Forlag

Tittel: «Sykt billig»

Forfattere: Mari Hult, Kjersti Grønseth

Mari Hult, Kjersti Grønseth Utgitt: 2021, Frisk Forlag

2021, Frisk Forlag Kosthold: Vegansk

En vanlig myte er at det er veldig dyrt å være veganer. I «Sykt billig» viser kokebokforfatter Mari Hult og økonom Kjersti Grønseth at det ikke trenger å være slik. Kokeboken gir deg oppskrifter og tips til hvordan du kan lage mettende, næringsrike og ikke minst smaksrike veganske retter, og det uten å sprenge matbudsjettet – snarere tvert imot.

I «Sykt billig» er enda en stødig og lærerik kokebok fra Mari Hult. Denne har fokus på billige norske råvarer som er enkle å finne og å bruke. Ekstra kult er det at oppskriftene har prisantydninger som viser hvor mye rettene koster å lage per porsjon, slik at du faktisk kan se hvor billige de er. I gjennomsnitt ligger de på 16 kroner per porsjon.

Passer til: Deg som merker at lommeboka er litt tynnere enn vanlig, men fortsatt har lyst til å spise deilig, vegansk mat.

Vanskelighetsgrad: Lett. Denne kokeboken passer for absolutt alle, og er et fint sted å begynne for folk som er ferske på vegansk mat.

Dette bør du tenke på: Prisantydningene er regnet ut fra varer hvor mange er kjøpt på internasjonale matvarebutikker og grønnsakhandlere. Har du ikke tilgang på slike, vil rettene koste litt mer enn anslått i boka.

«Fleksitarianerens» drøm

Kokeboka «Flavour» er en gullgruve av fristende, vegetariske oppskrifter. GRØNNSAKER I SENTRUM: Yotam Ottolenghi er ikke vegetarianer men har lenge vært forkjemper for at grønnsaker kan være hovedrett såvel som tilbehør. Her er han sammen med medforfatter Ixta Belfrage. AUBERGINE: Fylt aubergine i curry- og kokoslinser.

Tittel: «Flavour»

Forfatter: Yotam Ottolenghi, Ixta Belfrage

Yotam Ottolenghi, Ixta Belfrage Utgitt: 2020, Ebury Press

2020, Ebury Press Kosthold: Vegetarisk

Kokken og matskribenten Yotam Ottolenghi har skrevet mange populære kokebøker med planter i fokus og smaker fra Midtøsten. Deriblant «Jerusalem», «Plenty» og «Nopi: a cookbook». Hans nyeste kokebok «Flavour» er nok en hyllest til grønnsakers fantastiske smakspotensiale.

I denne lekre kokeboken gir Ottolenghi oss, sammen med kokken Ixta Berfrage, en spennende faktabok om hva som gjør at mat smaker godt. I tillegg er «Flavour» selvfølgelig en gullgruve av fristende, vegetariske oppskrifter. Er du av dem som har som nyttårsforsett å spise mindre kjøtt, men som stadig føler at et måltid ikke er like tilfredsstillende uten, så er dette kokeboken for deg.

Passer til: Deg som sverger at grønnsaker er den kjedeligste delen av ethvert måltid, men som er klar for å bli motbevist.

Vanskelighetsgrad: Middels/viderekomne. Dette er en kokebok med mye tekst. Den bruker også komplekse smaker og råvarer som vil være ukjente for noen. Oppskriftene kan derfor virke litt krevende for nybegynnere.

Dette bør du tenke på: Mange av oppskriftene krever ingredienser som ikke er å finne i «vanlige» dagligvarebutikker, som for eksempel tamarindpasta, svart lime, Gochujang chilipasta og Masa Harina. Disse må kjøpes på internasjonale matvarebutikker, eller bestilles på nett. Denne boken er ikke oversatt til norsk ennå.

Spis regnbuen

Irina Smit inspirerer deg til å lage deilig, fargerik plantebasert mat i kokeboka «Happy Foods». BOWLS: Kokeboken gir mange flotte oppskrifter og forslag til hvordan å sette sammen en perfekt «bowl». LASAGNE: «Søtpotetlasagne» med sjampinjong og spinat. VRI PÅ SMOOTHIEN: Vakre «smoothiebowls». SUNN KOSEMAT: Lag «sunnere» vafler med blant annet gulrot i røra.

Tittel: «Happy Foods – Ren plantebasert mat du kommer til å elske»

Forfatter: Irina Smit

Irina Smit Utgitt: 2020, Gyldendal

2020, Gyldendal Kosthold: Vegetar, glutenfritt

Den fargerike kokeboken «Happy Foods» er fylt med retter som er like fine å se på som de er velsmakende. Irina Smit har fokus på frukt og grønnsaker og det hun kaller «ren mat». Her får du supper, gryter, «bowls» og dipper i alle regnbuens farger.

Boken er opptatt av at mat skal være næringsrik i tillegg til å smake godt. Derfor finner du mange oppskrifter som oppfinnsomt «sniker» grønnsaker inn i blant annet, vafler, kaker og pizza. Kokebokens bruk av sterke farger og livlige bilder vil inspirere deg til å spise mer frukt og grønt.

Passer til: Deg som vil spise mer plantebasert for helsens skyld, og som synes dagen blir bedre om måltidene er vakre og fargerike.

Vanskelighetsgrad: Lett. Du trenger ikke spesielle ferdigheter for å lage oppskriftene i denne boken. En blender eller en kjøkkenmaskin kommer derimot godt med.

Dette bør du tenke på: Mange vil nok assosiere begrepet «plantebasert» med helt vegansk mat. Noen av oppskriftene her bruker dyreprodukter som blant annet honning, ost og egg og er derfor ikke veganske.

Energisk kosemat

«Bosh!» er kanskje mest kjent som matprogram på diverse sosiale medier-plattformer. ULTIMATE NACHOS: Nachos med bønner, guacamole og salsa. LASAGNE: «Worlds best pesto lasagna». CARBONARA: Pasta carbonara med en «kremet» saus laget av cashewnøtter.

Tittel: «BOSH! – Simple recipes, amazing food, all plants»

Forfattere: Henry Firth, Ian Theasby

Henry Firth, Ian Theasby Utgitt: 2018, HarperCollins

2018, HarperCollins Kosthold: Vegansk

«Bosh!»-guttene, Ian Theasby og Henry Firth, ble først kjent for å lage korte, energiske matlagingsvideoer til sosial medier. «Bosh!» var en av de første kanalene som lagde slike videoer med ordentlig kosemat, som saftige burgere og pastaretter, helt uten å bruke dyreprodukter. I 2018 gav de ut sin første kokebok med over hundre deilige oppskrifter på alt fra fingermat til festmat, og den ble raskt svært populær.

Siden har Theasby og Firth gitt ut flere veganske kokebøker, hvorav den nyeste, «Speedy Bosh!», består av mat som tar maks 30 minutter å lage. Det er allikevel deres første kokebok jeg vil anbefale, da den har flere slagere, blant annet en pesto lasagne, som til dags dato er den beste plantebaserte lasagnen jeg noensinne har laget.

Passer til: Deg som har sett flere matlagingsvideoer enn du like å innrømme, og som ser hovedsakelig etter plantebaserte alternativer til maten du allerede elsker.

Vanskelighetsgrad: Lett/middels. Kokeboken er delt inn i seksjoner med alt fra enkle retter og tilbehør, til festmat og desserter. Derfor vil vanskelighetsgraden variere veldig.

Dette bør du tenke på: Noen av oppskriftene er relativt lange og vil kreve mer tid og mange ingredienser. Denne boken er ikke oversatt til norsk enda.

