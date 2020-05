De færreste av oss lager mat som kan måle seg med den som lages i våre favorittrestauranter. Det som da er fint, er at mang en mesterkokk og andre matskribenter har laget hjelpsomme kokebøker for å assistere oss ikke-kokker på hjemmefronten.

Her er fem favoritter som kan hjelpe oss å komme litt nærmere mat av restaurantkvalitet på hjemmekjøkkenet.

Løft pizzaen ett nivå

Tittel: «Pizza»

Forfatter: Eirik Sevaldsen

Utgitt: Aschehoug forlag, 2018

Type kjøkken: Italiensk

Noen ganger har man bare lyst på ordentlig steinovnspizza. Da drar man gjerne på en høystandards pizzarestaurant. Heldig for oss, så har pizza-gründer Eirik Sevaldsen, mannen bak en av Oslos mest populære pizzarestauranter Lofthus Samvirkelag, laget en genial liten kokebok. Ved hjelp av «Pizza», kan du også lage ordentlig «italiensk» pizza – selv om du ikke har steinovn hjemme.

Få og enkle, men gode råvarer. Pizzatoppinger fra det helt klassiske, som mozzarella, sopp og skinke, til det mer ekstravagante, som røkt andebryst, reinsdyr og klippfisk. Gjør det så enkelt eller vanskelig du ønsker! Min favoritt er pære- og ricottapizzaen.

Passer for: Deg som er klar for å ta hjemmepizzaen til det neste nivået, eller som ønsker å bli utfordret på hva «tradisjonell» pizza egentlig kan være.

Vanskelighetsgrad: Lett. Det kan være litt knotete og sølete de første gangene, men med litt øvelse og godvilje kan hvem som helst lage disse pizzaene hjemme.

Dette må du tenke på: For å få full nytte av denne boken bør du investere i en pizzastein. Disse er relativt billige og vel verdt pengene, resultatet blir ikke like restaurantaktig uten denne. Noen av oppskriftene krever også en del spesialråvarer som man bare får tak i hos spesialforretninger. Dette kan bli dyrt og er utilgjengelig for noen, men det byr også på muligheten til å improvisere og eksperimenterer med erstatninger.

Kiler smaksløkene

Tittel: «Hummus og granateple»

Undertittel: Mat fra Trykia og Midtøsten

Forfatter: Vidar Bergum

Utgitt: Dappelen Damm forlag, 2018

Type kjøkken: Midtøsten, Tyrkia

For noen er det viktigste med å gå på restaurant å oppleve mattradisjoner fra helt andre deler av verden, som ikke er mulig å få på annen måte. «Hummus og granateple: mat fra Tyrkia og Midtøsten» er her for å motbevise akkurat dette.

Vidar Bergum gir oss en bredde av deilige oppskrifter som er enkle å følge, og som får det til å kile i smaksløkene bare av å lese dem. Den har oppskrifter til en del klassiske retter, slik som hummus, auberginesalat, falafel og kebab, som du bare må få med deg.

Hans nyeste kokebok, oppfølgeren «Aubergine & tahini: hverdagsmat fra Tyrkia, Midtøsten og bortenfor» (2020), er minst like bra hvis du vil utvide repertoaret, og bøkene går fantastisk hånd i hånd.

Passer for: Deg som er glad i «eksotisk» mat, og savner din favoritt meze-restaurant. Passer også veldig fint til vegetarianere, selv om dette ikke er en eksklusivt vegetarisk bok.

Vanskelighetsgrad: Lett. Alle kan følge denne kokeboken. Slik Bergum sier selv: «Kan du skjære, skrelle, steke, bake og koke – ja, da kan du lage omtrent alt i denne boken». (s. 10)

Dette må du tenke på: Det meste av ingredienser finner man i vanlige norske butikker. For å få den virkelige autentiske smaken, er det noen spesielle ingredienser som bør anskaffes, som granateplesirup, sumak og za’atar.

Harmoniserer mat og vin

Tittel: «Mat & vin til folket»

Undertittel: 52 magiske kombinasjoner

Forfattere: Klaus og Sara Døscher

Utgitt: Gyldendal forlag, 2018

Type kjøkken: Klassisk

Å eksperimentere med kombinasjonen av mat og vin kan åpne opp en hel verden av måltid- og smaksopplevelser.

En god vin kan løfte en rett til et helt nytt nivå, og vice versa. Verdenen av vin kan derimot virke veldig komplisert og avskrekkende. Derfor har Klaus og Sara Døscher laget denne kokeboken, som dels er enkle oppskrifter til klassiske retter, men som først og fremst er en innføring i hvordan harmonisere mat og vin.

Lær noen enkle grep og bli din egen vinkelner!

Passer for: Deg som ser på vin som en vel så viktig del av et måltid, og er villig til å bruke noen kroner ekstra på vinmonopolet.

Vanskelighetsgrad: Lett. Denne kokeboken skal være folkelig. Med oppskrifter som er enkle å følge, ordinære råvarer og enkle teknikker er denne en kokebok for alle. Den gjør det også enkelt å forstå hvorfor enkelte viner passer bedre enn andre til spesifikke smaker og retter.

Dette må du tenke på: Når det kommer til vinen, kan det være litt vanskelig å få fatt på regioner, druer, fat, osv. Dersom du er vin-nybegynner, kan det lønne seg å ta notater for deretter å spørre om hjelp på Vinmonopolet.

Fancy med kjøtt og sjømat

Tittel: «Truls à la Hellstrøm»

Undertittel: Mesterkokk på 1-2-3

Forfattere: Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen

Utgitt: Kagge forlag, 2017

Type kjøkken: Tradisjonsmat fra hele verden

Kjendiskokken Eyvind Hellstrøm lærer den spiseglade komikeren Truls Svendsen å lage mat av restaurantkvalitet i TV-serien «Truls à la Hellstrøm». Kokeboken «Truls à la Hellstrøm: mesterkokk på 1-2-3» er det perfekte supplementet til seriesuksessen. Ved hjelp av denne visuelt vakre og gjennomgående koselige kokeboken, kan du også lære å lage rettene de lager i serien.

Passer for: Deg som er spesielt glad i kjøtt og sjømat, og som ikke er redd for retter av den mer fancy typen. Som kokebok egner den seg derimot dårlig for vegetarianere og veganer.

Vanskelighetsgrad: Middels. Eyvind skal gjøre Truls til mesterkokk, og har dermed valgt ut retter av en viss kaliber, men rettene er heller ikke for kompliserte siden Truls ikke er utdannet kokk.

Dette må du tenke på: Eyvind og Truls lager tradisjonelle retter fra helt forskjellige deler av verden. Dette krever et bredt spekter av basisvarer. Med mindre man har et svært velfylt kjøkken, kan det kreve at man kjøper inn en del spesielle produkter man sjeldent bruker til vanlig.

En moderne matbibel

Foto: Scanpix/Canongate

Tittel: «Salt, fat, acid, heat»

Undertittel: Mastering the elements of good cooking

Forfatter: Samin Nosrat

Utgitt: Canongate forlag, 2017

Type kjøkken: Basisbok

Dette er rett og slett en briljant kokebok.

Man kan følge så flotte og kompliserte oppskrifter man bare vil, men likevel ikke få til å lage ordentlig god mat slik som på restaurant. Samin Nosrats «Salt, fat, acid, heat», har blitt en slags moderne matbibel fordi den gir deg kunnskapen og teknikkene du trenger for å gjøre all matlagingen din bedre.

Boken har fantastiske illustrasjoner, omfattende smaksdiagrammer, vitenskapelige forklaringer og enkle instruksjoner. Dette gjør boka til en helt essensiell kokebok for alle som er litt over middels interessert i mat og matlaging.

Passer for: Denne er for deg som drar på restaurant fordi maten der generelt smaker bedre enn du klarer å lage hjemme. Du vil ikke bare vite hvordan man lager skikkelig god mat, men også hvorfor. Denne kokeboka er stappfull av nyttig kunnskap, men er kanskje ikke for deg som hovedsakelig ser etter imponerende middagsoppskrifter.

Vanskelighetsgrad: Lett/middels. Kokeboken har enkle oppskrifter og elementære prinsipper, men den består av en hel del tekst og krever derfor tid å sette seg inn i. Du trenger i utgangspunktet ikke noen forkunnskaper for å dra nytte av denne boken, men den omfatter et mangfold av begreper, teknikker og ingredienser som kanskje kan virke avskrekkende for nybegynnere.

Dette må du tenke på: Denne er ennå ikke oversatt til norsk, og er derfor bare tilgjengelig på engelsk, men språket er forholdsvis enkelt. Det finnes også en helt fantastisk dokumentarserie på Netflix basert på kokeboka.

Ved hjelp av de rette bøkene og ingrediensene, er det full mulig å skape restaurantfølelse hjemme. Den store forskjellen er selvfølgelig at du må gjøre jobben selv.

