14. juli feirer Frankrike sin nasjonaldag til minne om stormingen av Bastillen i Paris i 1789, Bastilledagen.

For noen er Frankrike kjærlighet, mote, mat & vin, men for andre handler det om musikk, kunst, litteratur – og ikke minst språket.

Her er NRKs kulturkritikeres 10 tips til et utvalg god fransk kultur.

Nedenfor tipsene finner du også en quiz der du kan teste dine kunnskaper om fransk litteratur.

Så fransk som det kan få blitt

UR-FRANSK: Det blir ikke mye mer fransk enn dette.

Hvem: Artisten Françoise Hardy

Artisten Françoise Hardy Anbefalt av: Espen Borge, musikkritiker

Kanskje er Françoise Hardy selve symbolet på stereotypien om det høyverdige, rødvinsdrikkende og støvete Frankrike fra gamle dager. Hennes album «La question» fra 1971 formelig oser av lange sigaretter, Michael Caine og erkenorsk romantisering av middelhavs-livet.

En mer sjarmerende og stemningsfull tidskoloritt av et kulturelt funklende Frankrike på 1970-tallet skal du lete lenge etter.

Smart om samlivsbrudd

PRESTASJON: Isabelle Huppert spiller strålende i Dagen i morgen. Foto: Another World Entertainment Norway

Hva : Filmen «Dagen i morgen»

: Filmen «Dagen i morgen» Anbefalt av: Birger Vestmo, film- og seriekritiker

«Dagen i morgen» er en vellykket film om en kvinnes veivalg etter et samlivsbrudd, et intelligent drama som ikke tar i bruk unødige virkemidler for å skildre konsekvensene. Dette er blant annet takket være Isabelle Huppert som spiller med sår innlevelse og høy troverdighet. Historien som fortelles, kan i perioder virke tilsynelatende vag og retningsløs, men til sist fremstår dette som en god observasjon av livets foranderlighet over tid.

Et intelligent manus, strålende skuespill og smart regi, gjør at «Dagen i morgen» er en fransk film i fineste forstand!

Les anmeldelsen

(Filmen er tilgjengelig via kjøp på strømmetjenester)

Grublegod stolkantspenning

HØY KLASSE: Le Bureau har innsiktsfulle og relevante spenningsplott. Foto: NRK/TOP THE OLIGARCHS PRODUCTIONS / CANAL+

Hva: Spionserien «Le Bureau»

Spionserien «Le Bureau» Anbefalt av: Sigurd Vik, film- og seriekritiker

Spionserien er bitende aktuell, rik på nyanser og mesterlig god på å skape stolkantspenning av telefonkonferanser filmet i kommunegrå omgivelser. Enten det dreier seg om russiske hackere, franske IS-terrorister eller e-tjenestens interne gransking – Le Bureau byr på innsikt og spenning i alle episoder. Mathieu Kassovitz (Malotru) har klart å skape en rollefigur som naturlig kombinerer et lynende intellekt, en fysisk seighet og et stort og komplekst hjerte som gjør hver en scene med mesteragenten til en liten opplevelse.

Le Bureau er en gave til alle som digger grublegod etterretningsspenning. Denne franske favoritten er en av de mest realistiske og beste spionseriene som finnes.

Les anmeldelsen

Sylskarp observasjonshumor

SYLSKARP: Fary serverer humor for den som bryr seg om samfunnet vi lever i. Foto: Netflix

Hvem : Komikeren Fary

: Komikeren Fary Anbefalt av: Espen Borge, humorkritiker

Fary er en av Frankrikes mest populære og viktigste komikere, og hans kombinasjon av politisk engasjement og sylskarp observasjonshumor erobrer stadig nye verdenshjørner. Hans lunefulle og sarkastiske fremtoning tar for seg blant annet å leve i terrorberedskap, systematisk og strukturell rasisme i Frankrike og Napoleons tvilsomme heltestatus. Her er det mulig å lære noe samtidig som du slår deg på låret, som vi sier i Østfold.

Passer for deg som er engasjert i både humor og politikk, og vil ha førstehåndsperspektiver fra et stadig mer polarisert Frankrike.

(Showet «Fary Is The New Black» er tilgjengelig på Netflix)

Fransk spillfabel

NABOKONFLIKT: Frankrike og England har en konfliktfylt historie, som også preger spillenes verden. Foto: ASOBO/FOCUS HOME

Hva : Spillet «A Plague Tale: Innocence»

: Spillet «A Plague Tale: Innocence» Anbefalt av: Rune Fjeld Olsen

Vi skal til den franske landsbygda i 1348. Svartedauden herjer, og Frankrike er i en hundreårskrig med England. Det franske studioet Asobo henter altså inspirasjon fra hjemlandets faktiske historie for å fortelle en nær, vakker og ofte fryktelig spennende fabel om søskenparet Amicia og Hugo.

Dette er deres desperate kamp for å overleve mens samfunnet rundt dem raser sammen.

(Spilles på: PC, PS4, Xbox One)

Snikfotografen

NYSGJERRIG: Sophie Calles fascinasjon for andre folks liv, inspirerte utstillingen The Hotel.

Hvem : Kunstneren Sophie Calle

: Kunstneren Sophie Calle Anbefalt av: Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker

Konsept- og performancekunstneren Sophie Calles kunstnerskap springer ut av en dyp fascinasjon for skjønnheten i det banalt hverdagslige. Hun regnes i dag som en av vår egen tids viktigste kunstnere. Drevet av en sterk interesse og nysgjerrighet, har hun betraktet, spionert og snikfotografert fremmede mennesker – i ukevis har hun kunnet forfølge en enkelt person. Hun har latt fremmede sove i sengen sin, agert som stalker og stripper, alt som del av rike, komplekse kunstprosjekter.

Gjennom snart førti år har hun skapt begeistring og furore med sine ukonvensjonelle og tankevekkende prosjekter.

Les anmeldelse fra utstilling i Norge i 2013

Tragedie på scenen

FRANSK SPRÅK: Denne forestillingen spilles på fransk. Passer for deg som kan språket, eller bare elsker å lytte til det mens du bruker engelsk teksting.

Hva: Teaterstykket «Iphigénie»

Teaterstykket «Iphigénie» Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

Jean Racine er en av Frankrikes store dramatikere. Han beskriver dyptloddende kvinneskikkelser i en mannsdominert verden. På 1600-tallet skrev han en flere versjoner av store greske tragedier, blant dem «Ifigenia», som handler om hvordan grekerne mangler vind for å dra i viktig kamp – og gudene krever et offer for å gi dem det. Offeret er kong Agamemnons datter Ifigenia som nettopp er kommet hjem for å gifte seg med sin kjære Akilles. Ifigenia godtar offeret, men reddes i siste sekund i Racines versjon. Paris-teatret Odéon laget en filmet versjon av stykket da teateret måtte stenge i fjor høst. Regien er ved teatersjef Stéphane Braunschweig.

Her setter han opp en renskåren tragedie i klingende vakker versebunden fransk.

(Forestillingen spilles på fransk, men du kan også velge teksting på engelsk)

NRKs litteraturkritiker Anne Cathrine Straume anbefaler tre franske bøker:

Det er nesten umulig å velge bare tre bøker som eksempel på god, fransk litteratur. Er det noe Frankrike er kjent for, i tillegg til vin og mote, må det vel være litteraturen!

Ok, da. Jeg velger tre tøffe damer:

Slående samtidsaktuell

TØFF DAME 1: Virgines Depentes slipper til mange forskjellige stemmer. Hun er oversatt til norsk av Gøril Eldøen. Foto: GYLDENDAL

Hva : «Vernon Subutex» av Virginie Despentes

: «Vernon Subutex» av Virginie Despentes Anbefalt av: Anne Cathrine Straume, litteraturkritiker

Hun er frekk, festlig og følsom, forfatteren Virginie Despentes. Hun lar uteliggere, pornostjerner, rockemusikere, finansfyrster, filmprodusenter, konemishandlere og radikale av alle slag komme til orde i et brøl av en samtidsskildring av Frankrike i det nye årtusen. Platesjappe-innehaveren Vernon Subutex mister både jobb og hus og havner på gaten. Hvorfor vil alle de gamle vennene plutselig ha tak i ham? Og hva er det som samler oss, i en tid da vi er mer og mer opptatt av individet?

Et språklig og sosiologisk fyrverkeri.

Les anmeldelsen

Fortellingene om far og mor

TØFF DAME 2: Annie Ernaux gjør noe helt eget. Boken er oversatt til norsk av Sissel Lie og Henninge Margrethe Solberg Foto: Catherine Hélie / Editions Gallimard/Gyldendal forlag

Hva : Boken «Far / En kvinne» av Annie Ernaux

: Boken «Far / En kvinne» av Annie Ernaux Anbefalt av: Anne Cathrine Straume, litteraturkritiker

Det er kommet flere bøker av Annie Ernaux på norsk de siste par årene. I Frankrike har hun i 40 år vært nærmest en litterær sjanger i seg selv. Hun skriver selvbiografiske bøker i spennet mellom skjønnlitteratur essay, historie og sosiologi. I disse to små bøkene, som i vår kom på norsk i én utgave, skriver hun om foreldrenes oppvekst, arbeidsliv og alderdom i en landsby nord i Frankrike. Ikke minst beskriver hun sitt eget forhold til dem. Hun skriver også om hvor vanskelig det er å løfte foreldrenes liv frem i tekst. Språket er strippet for adjektiver og patos.

«Far / En kvinne» er en god inngang til et viktig og vakkert forfatterskap.

Les anmeldelsen

Også en del av fransk historie

TØFF DAME 3: Alice Zeniter har en tydelig stemme. Boken er oversatt til norsk av Egil Halmøy. Foto: Astrid di Crollalanza ©Flammarion / Aschehoug forlag

Hva : Romanen «Kunsten å miste» av Alice Zeniter

: Romanen «Kunsten å miste» av Alice Zeniter Anbefalt av: Anne Cathrine Straume, litteraturkritiker

Naïma er en ung og hipp kvinne i Paris. Hun har egentlig aldri brydd seg så mye om sitt algeriske opphav. Ikke før hun en dag blir sendt på reise til Algerie og møter hjemlandet bestefaren måtte forlate som en følge av Algerie-krigen. I boken beskriver Alice Zeniter en familie som ikke føler seg hjemme noe sted. Den 34 år gamle forfatteren er en av Frankrikes tydelige unge stemmer som skriver eksplisitt politisk. Hun er ikke redd for å tale makten midt imot.

«Kunsten å miste» er et lærerikt møte med et brokete kapittel i fransk historie.

Hør anmeldelsen

Anbefalt lytting:

Revolusjon og militærparade Foto: Alain Jocard / AFP/NTB Ekspandér faktaboks Frankrikes nasjonaldag feires 14. juli. Nasjonaldagen ble innført i 1880 til minne om stormen på Bastillen i Paris den 14. juli 1789 og kalles også Bastilledagen. En del av feiringen er en stor militærparade på Avenue des Champs-Élysées i Paris. Frankrikes nasjonaldag er offentlig fridag.