Mange familier er samla rundt frokost- og middagsbord den neste uka.

Og hva passer da bedre enn en liten quiz?

Men det er noen feller å gå i, som kan ødelegge den perfekte påskequizen. Her kan du lese ekspertenes beste tips til quiz.

Lenger ned i saken kan du dele dine beste quizspørsmål.

Vær nøyaktig

Viggo Valle leder Påskelabyrinten som går på NRK P1 i påsken. Derfor er han på en måte hele Norges quizmaster.

Han sier at det aller viktigste når du lager en quiz er å være nøye og etterrettelig.

– Opplysningene du gir, som skal føre frem til et svar, må være rett, sier Valle.

Viggo Valle har ledet påskelabyrinten på P1 siden 1987. I radioprogrammet må innringere prøve å finne stedsnavn som Valle hinter til.

Du kan altså ikke bare tro at sammenhengen du presenterer i quizen er som du sier. Det er du nødt til å sjekke.

– Når du er nasjonal quizmaster, blir du så til de grader arrestert om de opplysningene du presenterer er rett, sier lederen av Påskelabyrint.

Ikke vær FOR nerdete

Det viktigste er altså at quizen er rett. Men nest viktigst er det at quizen er underholdende.

– Lag oppgaver som ikke er for nerdete, råder Valle.

Han synes ikke noe om spørsmål som går ut ifra at man husker de høyeste fjelltoppene i verden.

Du kan gjerne ha spørsmål om litteratur i quizen din, men ikke ha for detaljerte og nerdete spørsmål, er Valles råd. Foto: NRK

– Hvis du forlanger at folk skal være like nerdete som deg selv blir det ikke underholdende. Det blir kjedelig.

Det betyr ikke at du trenger å lage quizen lett, men brett, sier NRKs quizkonge.

– Dra inn elementer til svarene man skal frem til fra mange forskjellige områder.

For eksempel kan du hente spørsmål fra geografi, historie, litteratur, musikk, film og TV.

Husk på barna

Hvis du skal holde en quiz for hele familien, er det også viktig å huske på de minste.

Kanskje kan de svare på spørsmål som de andre i familien ikke kan?

– Det er som regel kjempesuksess, sier Valle.

Husk på barna om du skal lage en familiequiz, råder Valle. Hvis du har spørsmål om Barne-TV, kan det være barna synes det er lettere enn de voksne. Foto: NRK

– Men hva kan man stille spørsmål om da?

Om Barne-TV, for eksempel, foreslår Valle.

– Spør om redningsbåten Elias, Brannmann Sam, nyhetsankeret i Supernytt eller programleder i Newton.

– Du blir en helt som quizmaster i familien hvis ungene klarer spørsmål som ikke de voksne klarer.

Spør om de nære ting

I tillegg har hun skrevet quiz på oppdrag fra aviser og magasiner, blant annet Hjemmet, Her & Nå og Vi Menn

Hennes beste tips er å lage quiz om de nære ting.

Liv Boye Okkenhaug er quizmaster fra Bodø. Hun mener en suksessfaktor er å spørre om de nære ting i familien eller naturen rundt der man holder quizen. Foto: Privat

– Du kan for eksempel spørre om stedsnavn eller fjelltopper i nærheten, foreslår hun.

Eller du kan printe ut bilder av ulike dyrebæsjer og teste familien i deres kunnskaper om dyras etterlatskaper.

Hold den kort og god

Lengden på quizen kommer an på publikum, sier Valle.

Hvis folk melder seg på og betaler penger, bør quizen vare i hvert fall en time. Da foreslår Valle ti eller elleve runder med fem spørsmål i hver.

Hvis du skal lage quiz til hele familien er et godt råd å holde den kort. Quizmaster Valle foreslår maks ti spørsmål. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Men hvis du lager quiz til familien bør den nok være kortere.

– Hvis det er barn til stede bør det ikke være for langt. Da mister de konsentrasjonen. Da er ti enkeltspørsmål passelig.

Men hvis du vil lage en lang quiz, har quizmasteren fra Bodø et råd:

Legg inn pauser.

– Da kan man være litt felles sur eller juble sammen, eller kanskje prate litt med nabolaget, sier Okkenhaug.

Ikke kopier Påskelabyrinten

– Men må spørsmålene ha en rød tråd, eller henge sammen?

– Nei, det må de ikke. Med mindre du har tenkt til å kopiere Påskelabyrinten, sier Valle.

Og det er forresten uansett ikke så lurt, mener programlederen.

Det er mange som gjerne tar seg en skitur i påska, statsminister Jonas Gahr Støre inkludert. Kanskje lager han også en quiz til familien når han er inne i varmen igjen. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

– Påskelabyrinten er et eget fag. Det får du sannsynligvis ikke til, sier Valle.

– Hvorfor ikke?

– Jeg bruker ett år til å samle idéer og tre til fire måneder på å gjøre research på spørsmålene, sier quizmasteren.

Premien trenger ikke koste penger

Ofte er det nok bare å kunne smykke seg med æren av å ha vunnet familiequizen.

Men dersom du mener det trengs noen ekstra gulrøtter, har Okkenhaug noen råd:

– Premien kan være at man ikke trenger å ta oppvasken. Ellers blir folk over seg over en pose Twist eller en Kvikk Lunsj.

Kanskje kan premien for quizen være å lufte hunden? Eller kanskje er det taperen som må gjøre det, mens vinneren har bena på bordet? Foto: Cathrine Nilssen / Privat

Alle spill med vinnere og taper, også ludo og kortspill, kan føre til litt dårlig stemning.

Det gjelder kanskje spesielt med quiz, mener Okkenhaug. Særlig om noen er uenig med fasit.

– Er det greit å åpne for å sjekke fasit på internett?

– Det er greit, men det må være etter konkurransen, sier quizmasteren fra Bodø

– Under quizen er det best om man klarer det ut ifra egen hukommelse, mener hun.

Her kan du dele dine beste quiz-spørsmål, eller skrive dine beste tips:

