Emile Soleil var på besøk hos besteforeldrenes på deres hytte i kommunen Vernet i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i fjor sommer.

Klokken 17.15 den 8. juli 2023 ble han sett alene i en gate i en liten grend, rundt to kilometer fra landsbyen Haut-Vernet, der det bare bor 25 personer.

Et bilde tatt i et kapell i La Bouilladisse i Sør-Frankrike 21. mars 2024 viser en boks med et skilt foran, der det står «Til lille Emile og hans familie». Ved siden av står et bilde av Emile og en blomsterkrukke. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Det er siste observasjon av gutten, som da var to og et halvt år gammel.

To naboer mener å ha sett Emile i denne gaten, men vitnene har ifølge den franske avisen Le Monde motstridende forklaringer.

Hverken Le Monde eller Le Point beskriver hva disse motstridende forklaringene går ut på.

Store søk gjennomført

Ifølge Le Point ble flere leteaksjoner organisert i bygda, uten resultat.

La Provence skriver at rundt 300 mennesker, helikoptre, dronesøk og hunder var involvert de to påfølgende dagene.

Fransk politi i gang med et søk etter Emile 10. juli 2023, to dager etter at han sist ble sett. Foto: Nicolas TUCAT / AFP

Lokalt politi så først på saken som en mistenkelig forsvinning, men etterforskningen ble snart overtatt av Aix-en-Provence, som da etterforsket saken som mulig kidnapping.

– 30. mars 2024 ble det nasjonale politiet informert om et beinfunn nær bygda Vernet. Etterforskerne tok hånd om beinrestene, og fraktet dem umiddelbart til IRCGN (et nasjonalt rettsmedisinsk og rettsteknisk institutt, journ.anm.) for å gjennomføre genetiske analyser. Disse gjorde det 31. mars mulig å konkludere med at dette er bein fra barnet Emile Soleil.

Kartet viser bygda Haut-Vernet, som ligger 1800 meter over havet sør i Frankrike.

Det skriver aktor i Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, i en pressemelding søndag.

Jobbet på spreng gjennom natten

Talsperson for politiet, Marie-Laure Pezant, sier til TV-kanalen BFM TV at de ble kontaktet av en turgåer som hadde gjort funnet i bratt terreng.

Det ble ifølge politiet satt inn politihelikopter for å få fraktet beinrestene til IRCGN så raskt som mulig.

Det franske politiet prater med en innbygger i Vernet søndag. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

– Ekspertene jobbet fra de mottok funnet og gjennom natten for å få bekreftet en DNA-profil. Det ble bekreftet i dag morges at det var Emile, sier Pezant.

Hun sier også til TV-kanalen at funnet ble gjort i et område som er gjennomsøkt tidligere, både av politi og av helikopter med varmesøkende kamera.

Ordføreren i Vernet, François Balique, sier til Le Figaro at området er svært godt gjennomsøkt, og i tillegg er et sted der både lokale og jegere med hunder ofte passerer.

Han sier også at funnet skjedde på en sti mellom kirken og kapellet.

Politiet holder muligheten åpen for at restene kan være plassert ut i terrenget etter leteaksjonene.

Bare dager etter rekonstruksjon

Funnet ble gjort bare to dager etter at etterforskerne torsdag arrangerte en rekonstruksjon med Emiles familie, naboer og vitner. Ifølge Le Monde var 17 personer med på denne gjennomgangen for å rekonstruere øyeblikket der den lille gutten sist ble sett.

Fransk politi har sperret av veiene til den lille alpelandsbyen Haut-Vernet søndag. Foto: AFP

Dødsårsaken er så langt ukjent. Rettsmedisinerne ved IRCGN fortsetter sine analyser av funnet, og fransk politi fortsetter de rettstekniske undersøkelsene i området rundt funnet.

– Jeg er lettet, men samtidig veldig trist, for jeg hadde håpet at vi ville finne ham i live, sier ordfører Balique, til BFM TV søndag.

Søndag kveld kommer Soleil-familiens advokat med en pressemelding Le Figaro har sitert.

Advokaten kaller funnet «hjerteskjærende og fryktede nyheter». Foreldrene ønsker å takke alle som har hjulpet og støttet dem, også politiet.

Like før klokken 21 søndag kveld, melder Le Figaro at ordfører Balique har kunngjort en ny offentlig forskrift som forbyr besøkende tilgang til landsbyen, for å sikre innbyggerne i Haut-Vernet ro.