Reis verden rundt på kjøkkenet

Reiser til fjerne strøk er for tiden bare fjerner minner, men luktesansen er sterkt forbundet med den delen av hjernen som er koblet sammen med hukommelsen. Og mat har den egenskapen at en smak, eller en lukt, på et øyeblikk kan ta oss med til andre steder. Det samme kan sies om kokebøker. Gjennom historier, bilder og oppskrifter tar de oss med til land vi akkurat nå bare kan besøke i drømmene.

Mange av oss har nok en liste over steder vi har lyst å reise til så fort vi får muligheten igjen.

Enten om det er Italia, Vietnam, Myanmar, Somalia, Tyrkia eller Cuba: Her er seks kokebøker som vil fylle kjøkkenet ditt med fantastiske dufter, og ta deg med på en smaksreise – og en etterlengtet virkelighetsflukt.

Fargerik og fristende

MIDTØSTEN: Lag en tallerken med mat som er varm og kald, syrlig og salt, søt og frisk. RIS: Persisk basmatiris med sprø «tahdig»-skorpe. SUPPE: Krydret grønnsaksuppe med gresskar og kikerter. KEBAB: Tyrkisk köfte-kebab fra Adana.

Tittel: «Persiana – oppskrifter fra Midtøsten og middelhavsområdet»

Forfatter: Sabrina Ghayour

Sabrina Ghayour Utgitt: 2020, Mangschou

2020, Mangschou Land/område: Midtøsten

Midtøsten Språk: Norsk

«Persiana» er en lidenskapelig kokebok som vil vise at mat fra Midtøsten er enklere å lage enn du kanskje tror. Dette er en kokebok med flust av fargerike og fristende retter. Oppskriftene er preget av sterke smaker og friske urter, som kommer til å vekke smakssanser du hadde glemt du hadde.

I «Persiana» finner du nye hverdagsfavoritter, samt spenstige retter å dra frem for å imponere middagsgjester. Hos meg har oppskriftene på «Marinert fetaost» og «Krydret grønnsaksuppe» blitt lettvinte slagere. Prøv også den tyrkiske köfte-kebaben for en skikkelig kosemiddag.

Passer til: Deg som digger å spise en middag bestående av masse småretter, og som elsker å kombinere varmt og kaldt, syrlig og salt, søtt og friskt, alt på samme tallerken.

Vanskelighetsgrad: Lett. Oppskriftene i denne boken er enkle å følge og har få ingredienser, men en velutstyrt krydderskuff kommer godt med.

Dette bør du tenke på: Noen ingredienser, som harissa og syltede sitroner, kan være vanskelige å finne i norske butikker, og må eventuelt lages fra bunnen av, eller bestilles på nett.

Glimrende innføring i asiatisk

SENKER TERSKELEN: Jan Robin Ektvedt er kjøkkensjef på The Golden Chimp i Oslo, og mener at asiatisk mat er den beste maten. RAMEN: Ramen Kikanbo. DUMPLING: Xiao long bao – suppedumpling DUCK SICHUAN: Butter duck med sichuanpepper og ingefær.

Tittel: «Asiatisk – En kokebok»

Forfatter: Jan Robin Ektvedt

Jan Robin Ektvedt Utgitt: 2020, Forlaget Press

2020, Forlaget Press Land/område: Asia

Asia Språk: Norsk

Elsker du asiatisk mat, men synes aldri det blir like godt når du lager det selv? Kokeboken «Asiatisk» gir deg en glimrende innføring i asiatiske råvarer og produkter, samt en stor mengde varierte oppskrifter – fra enkle salater til mer kompliserte sauser og «dumplings». Kokeboken har et mål om å senke terskelen for å lage asiatisk mat i hverdagen.

«Asiatisk» tar sikte på å lage spennende, smaksrike retter fra områdene man typisk tenker på når man tenker asiatisk mat, som Korea, Thailand, Vietnam og Sichuan i Kina. Maten prøver ikke nødvendigvis å være så autentisk som mulig, men den kommer garantert til å fylle kjøkkenet ditt, og nesen din, med dufter som får deg til å drømme deg bort til nye destinasjoner.

Passer til: Deg som vil fremkalle følelsen av å være på et matmarked et sted i Asia, og som ikke er redd for en utfordring på kjøkkenet.

Vanskelighetsgrad: Medium/viderekomne. Her brukes mange teknikker og ingredienser som er uvante for mange, og som vil oppleves som utfordrende hvis du er helt ny på kjøkkenet.

Dette bør du tenke på: Mange av oppskriftene i denne boken krever noen essensielle asiatiske produkter som for eksempel Gochujang og Lao Gan Ma. De må kjøpes på asiatiske dagligvarebutikker eller bestilles på nett.

Din guide til pastahimmelen

ERFAREN: Kristian Lambrechts har jobbet som kjøkkensjef på Trattoria Popolare i Oslo de siste fem årene, og deler sine beste oppskrifter i kokeboken «Pasta». CARBONARA: Klassisk spaghetti carbonara. TAGLIATELLE med skogsopp. BLÅMUGGOST: Gnocchi med gorgonzolasaus og valnøtter.

Tittel: «Pasta – ekte italiensk håndverk»

Forfatter: Kristian Lambrechts

Kristian Lambrechts Utgitt: 2020, Gursli Berg

2020, Gursli Berg Land/område: Italia

Italia Språk: Norsk

Å lage en pastarett, enten det er spagetti, tagliatelle eller lasagne, er neppe en ukjent affære for de fleste. Det som derimot kan gjøre at du forflyttes fra ditt kalde kjøkken i Norge, til en liten landsby i Italia, ligger i de små detaljene. For det første: lag pastaen selv. Denne kokeboken viser at fersk pasta ikke er på langt nær så vanskelig og tidkrevende som du kanskje tror.

Italienerne har også en del regler for hva som er «lov» å gjøre når du lager mat. Følger du de enkle, men mesterlige oppskriftene i «Pasta», vil du sitte igjen med mengder med deilige, sausete pastaretter. Kanskje vil du få følelsen av at du blir servert en stor lunsj på en italiensk vingård, tilberedt av en vaskeekte «nonna».

Passer til: Deg som liker å lage enkel mat fra bunnen av, og som elsker når maten smaker bedre enn man skulle gjettet ut fra ingrediensene.

Vanskelighetsgrad: Lett. Italiensk mat er mat alle kan klare å lage. Spesielt spagetti og tagliatelle. Noen av de fylte pastaene, som tortellini og ravioli krever bare litt tid og tålmodighet.

Dette bør du tenke på: Du trenger ikke noen spesielle redskaper for å lage fersk pasta, men skal du lage det ofte, vil en enkel pastamaskin gjøre prosessen mer lettvint og morsom.

Skal man først til utlandet er det ikke til å unngå at noen av bøkene på denne lista er skrevet på engelsk, og dessverre ikke er oversatt til norsk ennå. Men siden de tre følgende bøkene er så gode, må de likevel med:

En helt unik kokebok

NYE SMAKER: Julia Thushen (t.v.) er en suksessful matjournalist og har skrevet flere populære kokebøker. Hawa Hassan er født i Somalia og oppvokst i USA. I tillegg til denne kokeboken lager og selger hun somalisk Basbaas-saus. KYLLING OG KOKOS: «Digaag Qumbe» er en somalisk gryte med kylling og kokos. Serveres helst med banan på siden. SOMALIA: Det er ikke ofte man ser kokebøker med afrikansk mat. Somalia er et av de åtte afrikanske landene som er portrettert i «In Bibi’s Kitchen». TANZANIA: «In Bibi’s Kitchen» ønsker å vise noe av den enorme variasjonen av velsmakende mat man finner på det afrikanske kontinentet. Tanzania er et av landene boken portretterer.

Tittel: «In Bibi’s Kitchen – Recipes and Stories of Grandmothers from the Eight African Countries that Touch the Indian Ocean»

Forfattere: Hawa Hassan, Julia Turshen

Hawa Hassan, Julia Turshen Utgitt: 2020, Ten Speed Press

2020, Ten Speed Press Land/område: Eritrea, Somalia, Kenya, Tanzania, Mosambik, Sør-Afrika, Madagaskar og Komorene

Eritrea, Somalia, Kenya, Tanzania, Mosambik, Sør-Afrika, Madagaskar og Komorene Språk: Engelsk

Denne flotte, unike kokeboken tar deg med til østkysten av Afrika. Gjennom «bibis», eller bestemødre, får vi kjennskap til litt av den varierte og særegne maten du finner i de åtte landene som kokeboken dekker. Gjennom maten i seg selv, de stemningsfulle bildene og historiene bestemødrene forteller, får vi servert en vakker kokebok om mat, kultur og til syvende og sist, familie og tilhørighet.

«In Bibi’s Kitchen» er etter min mening alt en god kokebok bør være – en slags krysning mellom en kulturell og en historisk beretning, perspektivutvidende matlaging og intimt kjærlighetsbrev til de identitetsdannende smaksopplevelsene.

Passer til: Deg som er opptatt av det historienære aspektet ved mat, og som har ønsket deg en kokebok om afrikansk mat.

Vanskelighetsgrad: Lett. Oppskriftene i denne boken er enkle å lage, og bruker for det meste billige råvarer som det er enkelt å få tak i.

Dette bør du tenke på: Dette er en kokebok som er vel så mye historiefortelling som oppskrifter. Det er mye tekst, og den er dessverre ikke oversatt til norsk ennå.

Vakkert sydd sammen

FEST FOR ØYET: «Cuba Cooks» henter inspirasjon, oppskrifter og bilder fra kubanske paladares, altså små familiedrevne restauranter som mange mener er den mest autentiske måten å oppleve kubansk mat på. MAT OG KULTUR: Plantain kalles ofte «kokebanan» i Norge, og er en type banan som må tilberedes før den kan spises. Den er fra Sør-Amerika, og er en viktig råvare i kubansk mattradisjon. Her ser vi hvordan boken viser frem både mat og kultur. FISK: Kokeboken har ulike deler for grønnsaker, kjøtt, sjømat og desserter, men det er ikke tvil om at sjømat spiller en spesielt viktig rolle i landets matkultur. MAIS: «Guiso de maíz» er en maisgryte med svinefett, paprika og chili.

Tittel: «Cuba Cooks – Recipes and Secrets from Cuban Paladares and their Chefs»

Forfatter: Guillermo Pernot and Lourdes Castro

Guillermo Pernot and Lourdes Castro Utgitt: 2018, Rizzoli New York

2018, Rizzoli New York Land/område: Cuba

Cuba Språk: Engelsk

«Cuba Cooks» er enda en slik kokebok som er så mye mer enn bare en kokebok. I tillegg til å ha interessante oppskrifter, er den også en bildebok, en historiebok og en faktabok. De forskjellige komponentene er vakkert sydd sammen til å portrettere et land og en matkultur de fleste av oss kan svært lite om.

I denne boken er det først og fremst bildene som tar deg med på reise. Vakre utsnitt av stedene, gatene, restaurantene, råvarene og menneskene som til sammen gjør Cuba til det unike stedet det er. Du kan også drømme deg bort i tekstene og oppskriftene, som er informative samtidig som de maler et mangfoldig bilde av den karibiske øya, langt der borte.

Passer til: Deg som liker estetiske kokebøker, og som bruker mat som en inngang til å lære om kulturen og historien til landet det kommer fra.

Vanskelighetsgrad: Lett/Medium. Noen spesielle ingredienser og teknikker gjør at noen av oppskriftene kan bli litt utfordrende for helt uerfarne.

Dette bør du tenke på: Kokeboken har en liten del om frukt og grønt, men som forfatteren forklarer, så er matkulturen i Cuba stort sett bygget på kjøtt og sjømat. Den egner seg derfor dårlig for vegetarianere og veganere.

Kokeboken er skrevet på engelsk og ikke oversatt til norsk.

Få frem umamismaken

MATDOKTOR? Amy og Emily Chung er begge utdannede leger og skrev «The Rangoon Sisters» etter å ha arrangert svært populære middagsklubber i London. MOHINGA: Mohinga – aromatisk fisk- og nudelsuppe. Muligens nasjonalretten i Myanmar. STEKT FISK: Fisk og sjømat er en stor del av matkulturen i Myanmar. HVITLØKOLJENUDLER: Hsi jet khauk swe – Hvitløksoljenudler.

Tittel: «The Rangoon Sisters – Recipes from our Burmese family kitchen»

Forfattere: Amy Chung, Emily Chung

Amy Chung, Emily Chung Utgitt: 2020, Ebury Press

2020, Ebury Press Land/område: Myanmar

Myanmar Språk: Engelsk

Plassert mellom India, Kina, Bangladesh og Thailand ligger Myanmar. I «The Rangoon Sisters» introduserer søstrene Chung deg til landets komplekse og rike mattradisjoner, samt noe av dets historie og kultur. Selv om det kan virke ukjent, vil smakene være både kjente og kjære for dem som allerede er glade i asiatisk mat. Samtidig vil de oppleves som friske og nye når de kombineres og brukes på måter du ikke er vant til.

«The Rangoon Sisters» er spennende å bla i, og god lesning. Den er også smakfull og gøyal å eksperimentere med på kjøkkenet, så vel som vakker, fargerik og mangfoldig. Her går det mye i sjømat, ingefær og løk, og det er et stort fokus på å få frem umamismaken i rettene ved hjelp av blant annet soyasaus og fermenterte produkter.

Myanmar er et ekstra krevende reisemål i det virkelige liv, også uten pandemi. Deler av landet preges av en ustabil sikkerhetssituasjon, som nå sist med militærkuppet. Men med denne kokeboken kan du i alle fall reise trygt i smak og kultur – når du vil!

Passer til: Deg som elsker asiatisk mat, men som vil smake nye, særegne og unike retter med kjente og ukjente smaker.

Vanskelighetsgrad: Middels. Rettene er enkle nok å lage, men noen av ingrediensene og metodene vil være ukjente, og derfor kan det virke utfordrende for nybegynnere.

Dette bør du tenke på: Noen spesialingredienser, som for eksempel fermentert rekepasta og chana dal, må skaffes på asiatiske dagligvarebutikker, eller bestilles på nett. Kokeboken er skrevet på engelsk, og ikke oversatt til norsk.

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du på nrk.no/anmeldelser.

Anbefalt videre lesing: