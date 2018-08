– Joshua (French journ.anm.) har holdt på med motocross en del. Det har ikke jeg, sier Aksel Hennie.

Han snakker om ulykken som stanset produksjonen av den kommende norske storfilmen «Mordene i Kongo», om det mangeårige rettsdramaet rundt Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo, i et halvt år.

SKADET UNDER INNSPILLING: Innspillingen av «Mordene i Kongo» ble stanset i et halvt år da Aksel Hennie brakk kragebeinet etter en motorsykkelulykke. Foto: Øystein Tronsli Drabløs

Ulykken skjedde under innspillingen i Sør-Afrika i februar i fjor. Hennie i rollen som French og Tobias Santelmann som Moland var involvert i en scene der de to skulle kjøre i bushen på en motorsykkel. Da gikk det galt.

Det var det minst spektakulære trynet ever Aksel Hennie

– Det ble veldig bratt opp en bakke. Så jeg la ned sykkelen, med Tobias bakpå. Det resulterte i at jeg brakk kragebeinet, forteller Hennie.

– Jeg trynet. Det var det minst spektakulære trynet ever.

Skuespilleren forteller til NRK at han umiddelbart ble fraktet til sykehus, der legene testet om kragebeinet var brukket.

– «Kjenn nå», sa de, og dyttet inn kragebeinet mitt. De spurte om det gjorde vondt, og jeg svarte «ja». Da sa de: «Du har ikke brukket det, for da ville du skreket», ler Hennie.

Ved senere undersøkelser et par dager etterpå viste det seg at kragebeinet faktisk var brukket.

REAKSJONER: Aksel Hennie tror filmen «Mordene i Kongo» vil skape reaksjoner. Du trenger javascript for å se video. REAKSJONER: Aksel Hennie tror filmen «Mordene i Kongo» vil skape reaksjoner.

Hemmeligholdt ulykken

Selv om Hennie kan le av ulykken nå, ble det dramatisk for filmprodusentene Christian Fredrik Martin og Atle Vatn i produksjonsselskapet Friland.

Produsentene og Hennie selv ble nødt til å holde ulykken skjult fra offentligheten. Da ulykken inntraff i februar 2017 var filmproduksjonen fortsatt hemmelig.

Samtidig var Utenriksdepartementet i forhandlinger med kongolesiske myndigheter om utleveringen og benådingen av Joshua French, som skjedde 17. mai samme år.

– Vi måtte ri denne situasjonen av med et prosjekt som var filmet i det stille for å beskytte prosessen UD var i med kongolesiske myndigheter. Vi hadde en samforståelse med UD våren 2017 om å holde prosjektet utenfor offentlighetens søkelys mens prosessen for å få løslatt Joshua French pågikk i Kongo, sier Martin.

– Vi klarte heldigvis å holde tett om hendelsen og prosjektet takket være gode og lojale medarbeidere.

TRAILER: «Mordene i Kongo» er basert på French og Moland-saken. Du trenger javascript for å se video. TRAILER: «Mordene i Kongo» er basert på French og Moland-saken.

Stanset produksjonen

Innspillingen ble stanset i hele seks måneder som følge av Hennies skade. Det ble kostbart for produksjonen.

– Det var ikke akkurat en situasjon vi ønsket oss. Alt stoppet opp da vi innså omfanget av skaden. Rehabiliteringstiden var på seks uker, men det tok mye lengre tid å få prosjektet opp på beina igjen. Vi måtte legge en ny kabal for tilgjengeligheten både til crew og skuespillere, forteller Martin til NRK.

Eller som Hennie sier det:

– Produsentene fikk all dritten i fanget.

FILMET I SØR-AFRIKA: Filmen var under innspilling i Sør-Afrika da ulykken skjedde i februar 2017. Bare tre måneder senere ble Joshua French løslatt av kongolesiske myndigheter. Foto: Friland/David Bloomer

Både Hennie og Martin er hver for seg overfor NRK samstemte om at hendelsen var et hendelig uhell, og at Hennie ikke ble utsatt for unødvendig risiko under innspillingen.

Filmens budsjett på rundt 51,6 millioner kroner ble ikke påvirket fordi hendelsen ble en forsikringssak, forteller Martin.

Produsenten vil ikke kommentere størrelsen på forsikringsoppgjøret, men sier det var en utfordring å holde kostnadene nede mens innspillingen var stanset.