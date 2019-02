French: – Nærmest et folkekrav at jeg skulle fortelle min historie 

French kom hjem til Norge 17. mai 2017, og reiser nå rundt på foredragsturneen «Dømt til døden».

36-åringen har fått kritikk for å utnytte historien økonomisk, og at alle spørsmål må klareres av arrangøren. Han kan ifølge Klassekampen tjene opp mot 4 millioner på turneen.

I desember ble foredraget på «Svarta Bjørn»-konferansen i Narvik avlyst etter mange reaksjoner og varsler om boikott.

På «Lindmo» forsvarer French valget.

– Det har vært veldig stor interesse, og det er nærmest et folkekrav at jeg forteller min historie. Det er skrevet fire bøker, lagd film og teaterstykke. Da er det naturlig at jeg som faktisk var der, kan fortelle min historie, sier French.

LEIESOLDAT: – Uganda ble litt som min nye nasjon, sier Joshua French på «Lindmo». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Ordinær jobb

En av dem som har sett foredraget og vært kritisk, er journalist Leif Tore Lindø i Stavanger Aftenblad.

– French understreker i starten av foredraget at dette ikke er en reinvaskingsturné, men de neste timene handler utelukkende om reinvasking. Inntrykket som skapes, er at i denne grumsete fortellingen har alle gjort feil, bortsett fra Moland og French, sier Lindø til Klassekampen.

French sier han hadde behov for å snakke direkte til støttespillerne, og betrakter foredragsvirksomheten som en ordinær jobb.

BOSATT PÅ FROGNER: Joshua French bor i dag på Frogner i Oslo med samboer og bonusbarn. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Ser du ikke kontrasten mellom det tragiske som skjedde i Kongo og det å lage butikk av det?

– Jeg mener det ikke er butikk. Det koster faktisk penger å leie disse lokalene og reise rundt i Norge. Jeg kan ikke skrive en bok, og gi ut den gratis heller. Når du har slike sterke historier, er det helt naturlig at hovedpersonene selv forteller til dem som har vært interessert, svarer French.

– Så du kjente at det var et slags folkekrav?

– Ikke et folkekrav å holde foredragene, men det er et folkekrav at jeg forteller min historie føler jeg, svarer French, som mener det har vært feilinformasjon og beskrivelser av ham som han ikke kjenner seg igjen i.

Leiesoldat

Joshua French møtte Tjostolv Moland i militæret, og sammen dro de til Uganda for å jobbe i et sikkerhetsfirma som Moland og en ugander startet i 2006.

French har selv beskrevet seg som en leiesoldat. I NRK-podkasten «To hvite menn» forklarte han hva som skjedde 5. mai 2009.

Han og Tjostolv Moland reiste som agenter til Kongo, på oppdrag fra ugandiske myndigheter. De hadde avtale om å møte en informant, men hevder de ble lurt i en felle. Sjåføren deres, seksbarnsfaren Abedi Kasongo ble skutt. De hevder han var hardt skadd, men i live, da de rømte fra stedet.

Dette er Kongo-saken

På Lindmo forklarer French at han mener virksomheten hans i Uganda og Kongo var moralsk forsvarlig. Han sier han like godt kunne jobbet som pilot i Afrika eller forretningsmann i England, og at det var tilfeldig at han endte opp i det han beskriver som sikkerhetsbransjen i Uganda.

– Du sidestiller en rekke jobber med sikkerhetsbransjen, altså det å ta oppdrag som leiesoldat?

– Jeg kjenner ingen som bare kan dra ned til et kontinent, tilegne seg et våpen og jobbe for hvem som helst. Jeg var helt avhengige av sikkerhetsselskapet vårt i Uganda. Det ble fulgt nøye med på av sikkerhetstjenesten der. Vi hadde ikke mulighet eller lyst til å jobbe for hvem vi ville, svarer French.

Han sier de var bevisste på hvem de jobbet for og at det ikke bare dreide seg om penger.

– Uganda ble litt som min nye nasjon, sier French.

Frenchs foredragsturné varer etter planen fram til 15. mars. Og i høst skal han gi ut bok.

SKRIVER BOK: Boka til Joshua French kommer ut til høsten. Foto: Patrick da Silva Saether

