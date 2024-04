Fredspristalen rørte Mette-Marit: – Situasjonen er verre nå, sier Mukwege

Det er drøyt fem år siden Denis Mukwege fikk Nobels fredspris, sammen med irakiske Nadia Murad, for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. De smilte nærmest beskjedent fra balkongen på Grand Hotel under fakkeltoget.

Oppmøtet var så stort at arrangørene gikk rom for fakler.

Det brennende engasjementet til den kongolesiske legen er fortsatt like stort, og i dag var Mukwege tilbake i Norge. Smilet var der, men bakteppe var like mørkt som i 2018.

– Situasjonen er verre nå, enn da jeg fikk fredsprisen, sier han til NRK.

Rørte hele salen

Russland fører en krig mot Ukraina. Det er krig i de palestinske områdene og situasjonen mellom Israel og Iran er på kokepunktet.

– Etter fredsprisen har vi sett krigen i Ukraina, og vi vet hva som foregår der. Og så har vi sett hva som har skjedd i Israel og Gaza. Derfor mener jeg virkelig at det har blitt verre, sier Mukwege.

Han var i Drammen i forbindelse med at han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Da han mottok fredsprisen i Oslo rådhus for fem år siden, ble salen sterkt preget av talen hans. Flere gråt og viste sterkt ubehag, deriblant kronprinsesse Mette-Marit, over det de hørte ham fortelle.

- Det var ingen vond drøm Du trenger javascript for å se video.

Historien handlet om et lite jentebarn på bare 18 måneder, som kom inn til sykehuset i ambulanse. Spedbarnets urinblære, kjønnsorganer og rektum var alvorlig skadet. Jenta hadde blitt penetrert av en voksen, gjenga Mukwege fra den dagen.

– Må samle kreftene

Mukwege mener situasjonen for kvinner i krig aldri har vært verre. Gruppevoldtekter, lemlestelse og seksualisert tortur foregår i dagens kriger, uten at det blir snakket om, sier han.

Voldtekter brukes som en del av en systematisk krigføring, og det er et globalt problem som bør angå oss alle, ifølge doktoren.

– Når vi vet at dette skjer på alle kontinenter, må vi samle kreftene, for det er en pandemi som ødelegger kvinner og barn i krig.

Voldtekt blir brukt som våpen. Rapporter viser at dette skjer i mange konflikter, på flere kontinenter.

Urix Du trenger javascript for å se video.

Vil samarbeide med Kongo

Pia Cecilie Bing-Jonsson er rektor ved Universitet i Sørøst-Norge. Hun vil ha både mer forskning og mer samarbeid. Derfor har de utnevnt Mukwege til æresdoktor.

Pia Cecilie Bing-Jonsson og Denis Mukwege. Foto: Eivind Bulie / NRK

– Vi håper at dette vil sette økt fokus på tematikken innenfor våre forskningsmiljø, og at vi også kan få til flere forskningsprosjekt, for eksempel med Kongo, gjennom dette, sier hun.

Mukwege har sett tusenvis av kvinner som er ødelagt av krig, men slutter ikke å bli imponert av deres styrke.

– Kapasiteten og kraften deres for å kjempe for sine rettigheter, barna og lokalsamfunnet som lider i krig ... De er heltinner!