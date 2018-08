– Watch er bygget på et prinsipp om at video ikke skal være en passiv opplevelse, men en plattform der publikum kan samhandle interaktivt med innholdet og skaperne bak det, sier Facebooks visepresident for video Fidji Simo til NRK.

Facebook lanserer strømmetjenesten Watch i Norge og resten av verden torsdag morgen norsk tid, bekrefter selskapet overfor NRK.

Tjenesten har vært tilgjengelig i USA i et snaut år, med den amerikanske versjonen av «Skam» som største trekkplaster.

Nå blir konkurransen om seerne i det norske tv-markedet større, slår tv-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom fast.

Hun mener norske tv-kanaler som TV 2 og TVNorge, så vel som internasjonale videogiganter som Netflix og Youtube vil merke Facebooks inntreden i et stadig mer fragmentert tv- og strømmemarked.

– Konkurransen blir større både for Netflix og norske tv-kanaler, og de som produserer best innhold vinner. Dette vil tiden vise. Men at noen aktører vil syns Facebooks inntreden er brysom, tviler jeg ikke på, sier Massaiu.

Hun tror Watch-satsingen er et grep fra Facebook for å holde på tjenestens yngste brukere.

– Facebook har så mye krefter og økonomiske muskler at de godt kan vinne tiden til de yngste brukerne, som er den mest ettertraktede målgruppen for alle, sier Massaiu.

Facebooks visepresident for video, Fidji Simo. Foto: Richard Shotwell / AP

Publikum skal bestemme og sponse

Overfor NRK letter Facebook på sløret for hva publikum har i vente når sosiale medier-gigantens strømmetjeneste nå blir global.

– Vi ønsker en bred rekkevidde av innhold, og forventer at Watch blir en plattform med både underholdning- og dramaserier, sport og nyheter. Vi ønsker å invitere brukere, lokale produsenter, mediehus og andre aktører til å produsere videoer for tjenesten, sier innholds- og strategisjef Matthew Henick.

Ifølge Henick får publikum en avgjørende rolle for innholdet på strømmetjenesten. Facebooks strategi er i all hovedsak å bygge tjenesten rundt innhold laget av brukere, i likhet med videogiganten Youtube.

Selskapet ønsker også bygge sterke nettsamfunn og interaktive grupper rundt sine største serieproduksjoner, som «Skam», for å skape engasjement også utenfor episodenes spilletid.

Der vil seerne ikke bare få mulighet til å snakke med andre fans og serieskapere – men også til å påvirke gangen i favorittseriene sine direkte, sier Henick.

– Det kan gjøres gjennom meningsmålinger om hvordan fansen ønsker at handlingen i seriene skal utvikle seg, eller spill og quizer tilknyttet programmene. Vi vil at seerne våre skal ha et aktivt forhold til innholdet de ser på, sier han.

Facebook Watch vil også åpne for såkalt «crowdfunding», en ordning der publikum har mulighet til å spytte penger inn i tv-serier eller prosjekter de selv syns er spennende.

Ordningen er en av flere forretningsmodeller Facebook planlegger for å blidgjøre videoprodusenter, som har rettet kritikk mot Facebook for å ikke dele av inntektsstrømmene videoene deres skaper.

– Dette er en av ordningene vi planlegger å utvide, og er en av flere forretningsmodeller vi planlegger. Alle våre partnere skal kunne tjene penger på videoene sine, sier Fidji Simo.

Strømmekrigen drar seg til

Facebook Watch blir en ny internasjonal gigant for norske tv-kanaler, som sliter med seertall i fritt fall og en kamp om å vinne seere til sine egne strømmetjenester.

TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland frykter imidlertid ikke konkurransen fra nok en amerikansk gigant.

– Vi har ikke de budsjettene Facebook har, men vi har et mye større grep om det lokale markedet her i Norge. Det er denne fordelen vi må utnytte. Konkurranse er gøy, sier han.

Birkeland sier TV 2 ikke er opptatt av å konkurrere direkte med de store amerikanske tjenestene, men ønsker å finspisse sin egen nisje: Norskproduserte programmer som «Farmen» og «Bloggerne», og sport.

– Facebook har kjøpt rettigheter til britiske Premier League i Sørøst-Asia, som dere sitter på i Norge. Regner dere med at Facebook melder seg på også her?

– Vi kan ikke utelukke det fremover, sier Birkeland.

TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland. Foto: Eivind Senneset / TV 2 / TV 2

Halvparten av pengene til Facebook

I motsetning til Netflix og TV 2 Sumo, som baserer seg på månedsabonnement, skal Facebook Watch være gratis.

Derfor blir det ingen direkte konkurranse mellom Facebook og Netflix eller norske tv-kanaler, bedyrer Simo.

– Vi anser oss for å være i et annet marked, sier Simo.

Pengene skal komme fra reklame i videoene, som selskapet vil innføre gradvis utover september – deriblant i Norge, sier Simo. Mesteparten av reklamekronene skal gå til produsentene av videoene, lover Facebook.

Det blir imidlertid bare så vidt. 45 prosent av reklameinntektene beholder nemlig Facebook selv.

– Det er den samme inndelingen som vi har hatt i USA, sier Simo.

Kreativ leder Trond Håndlykken Kvernstrøm i produksjonsselskapet The Oslo Company tror Facebook kan bli en attraktiv partner for norske tv- og filmprodusenter, som opererer i et lite marked der publikum og tv-kanaler er få i tallet.

– Vi har jobbet med et publikum på litt over fem millioner, og kanskje fire kanaler som kunder. Jeg ser et mulighetsbilde når aktører som Facebook kommer inn. Ja, det blir et skifte og et mer fragmentert marked, men for oss er det samme om kunden heter Facebook, Youtube, Netflix eller TV 2. For vår del handler det om å oppsøke partnere, kunder og annonsører som ønsker innhold, og produsere for dem, sier han.