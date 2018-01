«Den 12. mann»-Gullestad i ny humorserie om Oljefondet

– Dette var planlagt allerede før «Den 12. mann», sier Harald Zwart.

Den erfarne regissøren sitter i en brun skinnsofa i et sovjetisk praktverk av en bygning utenfor Vilnius. Hovedstaden i Litauen er innspillingssted for hans nye prosjekt.

Zwart sin film om krigshelten Jan Baalsrud er nå sett av over en halv million nordmenn. Thomas Gullestad, som spilte Baalsrud i filmen, var booket inn som hovedrolle i dette prosjektet allerede før han fikk rollen i «Den 12. mann».

– Jeg var redd for at min prestasjon som Baalsrud skulle gjøre at jeg mistet rollen min i denne serien, ler Gullestad.

– Nei, det var ikke fare for det. Du er den beste castingen jeg har gjort, smiler Zwart.

(saken fortsetter under bildet)

INVESTORER: Kathrine Thorborg Johansen og Thomas Gullestad spiller begge roller som jobber med å investere oljemilliarder. Den ene mer etisk forsvarlig enn den andre. Foto: Zwart arbeid

8000 milliarder kroner

Denne gangen spiller Thomas Gullestad «finanscowboyen» Per Grepp. En skamløs sjefsinvestoror som jobber med å investere nordmenns oljemilliarder.

NRK skrev om serien allerede i 2015.

Det fiktive humordramaet «Oljefondet» skal bli en tv-serie som viser hvordan Statens pensjonsfond Utland (populært kalt Oljefondet) driftes og hvordan de ansatte jobber med å investere de rundt 8000 milliardene som eies av nordmenn.

– Hvordan kan dette bli morsomt?, spør vi.

– Dette er statlig ansatte nordmenn som går på jobb hver dag for å investere milliarder av kroner. Og det er vanskelig å balansere mellom hva som er etisk forsvarlig og ikke. Der ligger det mye humor, forteller Gullestad.

– Oljefondet kan gjøre et land konkurs hvis de vil. Eller kjøpe hele Manchester United. De eier faktisk en prosent av verden, legger Zwart til.

(artikkelen fortsetter under bildet)

OLJEHUMOR: Harald Zwart, Kathrine Thorborg Johansen og Thomas Gullestad på sett. Foto: Zwart arbeid

Basert på virkelige hendelser

Dette er ikke bare tull og tøys. Regissøren ønsker å belyse de problematiske sidene med Oljefondet. Serien er i stor grad basert på virkelige hendelser og investeringer.

Det er vanskelig å investere oljepenger og samtidig være etisk forsvarlig. Fordi det finnes bedrifter som kan drive med barnearbeid, landminer og andre ulovligheter, sier han.

– Ligger det en kritikk her fra din side?

– Det ligger i hvert fall en debatt her, for begge parter har på en måte rett. Vi ønsker å belyse begge sider. Personifisert gjennom karakterene i serien, som har ulike verdier.

Gullestad vil satse på skuespillerkarrieren

Thomas Gullestad fikk mye skryt, blant annet av norske anmeldere, for sin rolle som Jan Baalsrud i «Den 12. mann». Dette var skuespillerdebuten hans.

DJ-en, musikeren og tv-programlederen Gullestad har nå bestemt seg for å satse på skuespillerkarrieren.

– Da jeg dro til utlandet nylig skrev jeg «Skuespiller» under yrke i visumsøknaden. Det føltes bra. Jeg har tenkt å forfølge dette sporet så langt det går, sier han.

«Oljefondet» har etter planen premiere på TVNorge høsten 2019.