«Den 12. mann» inn på norsk toppliste

– Det er helt magisk og fantastisk. Jeg hadde ikke sett for meg dette i min villeste fantasi da jeg ble dratt med inn i dette eventyret, sier Thomas «Fingern» Gullestad til NRK.

Hovedrolleinnehaver Thomas Gullestad sammen med sin kone Jenny Skavlan under gallapremieren på Fredrikstad kino i desember. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han spiller hovedrollen som motstandsmannen Jan Baalsrud i den norske storfilmen «Den 12. mann».

Torsdag rundet filmen 500.000 besøkende på kino, og den er med det inne på topplisten over mest sette norske kinofilmer i nyere tid.

– Det er imponerende tall. Og den ligger fremdeles på kinotoppen, så den stanser ikke på en halv million. Det er vanskelig å si hvor det stopper, men jeg tror nok at den kan nærme seg 700.000, sier administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.

Topp 10 norske filmer siden 2003 Ekspandér faktaboks Max Manus (2008) – 1.566.377

Kon-Tiki (2012) – 881.944

Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa (2013) – 854.210

Bølgen (2014) – 832.706

Kongens nei (2016) – 713.676

Hodejegerne (2011) – 557.920

Den 12. mann (2017) – 500.874

Snekker Andersen og Julenissen (2016) – 498.481

Reisen til julestjernen (2012) – 443.680

Børning 2 (2016) – 438.247 (Kilde: Film & Kino)

– Noe av det flotteste jeg har laget

Øverst på den norske topplisten ligger filmer som «Max Manus», «Kon-Tiki», «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» og «Bølgen» – alle med over 800.000 besøkende.

«Den 12. mann» har foreløpig sneket seg inn på en 7. plass.

Regissør Harald Zwart sier til NRK at han er strålende fornøyd med besøkstallene så langt.

– Det kan være mange årsaker til at den har slått an. Jeg føler selv at det er en ekte og følsom film. Den er også ganske kunstnerisk, om jeg må få si det selv. Det er noe av det flotteste jeg har laget, sier regissør Harald Zwart.

Regissør Harald Zwart på settet på Vippetangen i Oslo under innspillingen av «Den 12. mann» i mars i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Er større enn Star Wars

Filmen om Baalsrud hadde premiere 1. juledag, og den gikk umiddelbart til topps blant julefilmene. Etter to dager med visninger hadde filmen blitt sett av 70.000 mennesker.

Nesten tre uker ut i 2018 har filmen blitt sett av over en halv million, og den har passert storfilmen «Star Wars: The Last Jedi», som er sett av 461.000.

«Den 12. mann» er dermed den filmen lansert i 2017 som er best besøkt i Norge

– Vi har fått ganske lidenskapelige reaksjoner på filmen. Det kommer folk med tårer i øynene, som sier at de føler stolthet og at de har lært noe nytt. Det er jeg veldig stolt av, sier Zwart.

Regissøren fra Fredrikstad er allerede godt i gang med sitt nyeste prosjekt. I disse dager er han i Øst-Europa for å spille inn en TV-serie for TV Norge.

– Det er en serie som jeg har skrevet selv. Vi gikk rett i opptak på den så fort premieren på «Den 12. mann» var over. Man kan ikke klage på at man har jobb i denne bransjen, ler Zwart.