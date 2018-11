 «Broen»-Sofia avslører: Var den som satte i gang svenske #metoo

Takket seg selv for innsatsen

Rapperen Snoop Dogg fikk sin stjerne på Hollywood Walk of Fame i går kveld, og benyttet anledningen til å takke seg selv. – Jeg vil takke meg for å ha hatt tro på meg selv, og for å ha jobbet så hardt alle disse årene. Jeg takker meg fordi jeg alltid prøver å gi mer enn jeg får og gjøre mer rett enn galt. Jeg vil takke meg selv for alltid å være meg selv, sa han under seremonien, ifølge Reuters. Snoop Dog takket også rapmogul Dr.Dre for å ha gitt han muligheten til å gi ut musikken sin. – Han hadde tro på meg, og så ikke ned på meg.