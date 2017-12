– Vi drakk te og alt virket greit. Jeg la meg på gjesterommet. Jeg våknet med fingrene hans inni meg.

På hovedscenen ved Nationaltheatret står rundt 250 kvinnelige skuespillere samlet.

Gruppevis trer de frem og griper mikrofonen.

– Jeg jobbet med en regissør som gjentatte ganger sa at han kjente det «nappe i laksen» når det var kline- eller forførelsesscener mellom meg og motspilleren.

I midten av november samlet 624 norske skuespillere seg under oppropet #stilleforopptak i Aftenposten, hvor de anonymt fortalte sine historier om seksuell trakassering og overgrep fra skuespillerbransjen.

Disse historiene som nå leses høyt fra scenen foran publikum.

Føler ansvar som skuespiller

Skuespilleren som leser har ingen tilknytning til fortellingen som leses opp.

– Vi har muligheten til å belyse problemet. Vi kan spørre om å få stå på denne scenen og gjøre dette. Det kan for eksempel ikke en rengjøringsarbeider, sier Julie Strøm Husby til NRK.

Sammen med skuespillerkollegene Kristin Grue og Iselin Shumba, tok de initiativet til å fremføre #stilleforopptak-historiene på teaterets hovedscene.

FØLER ANSVAR: Initiativtakerne til fremføringen Kristin Grue (f.v.) Julie Strøm Husbye og Iselin Shumba føler de kan fortelle om historiene på en annen måte enn andre bransjer. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Jeg føler vi som skuespillere har et ansvar for mange som ikke kan si ifra på samme måte, sier Grue.

Da oppropet først ble publisert var det signert av 487 skuespillere. Nå er tallet oppe i 625.

– Det er et massiv trykk, og det handler ikke lenger om enkelthistorier. Med denne fremføringen ønsker vi å skape et større fellesskap rundt kvinnelige skuespillere, for vi er ofte mindretall under produksjoner, sier Husby.

– Har ikke hjulpet å varsle

Historiene tar for seg både «lettere» former for seksuell trakassering, til seksuelle overgrep. Skuespillerne mener det er viktig at alle grader av hendelsene skal frem.

– Det er skamfulle historier som er vanskelige å dele. Nå er vi på vei til å snu denne mynten og gjøre historiene om til noe man er stolt av. Det er våre historier, men også samfunnets historier, sier Shumba.

Jeg klarte ikke å stå oppreist. Han kledde av meg og kysset meg. Jeg kastet opp, han befølte meg og fikk utløsning på magen min. Jeg sa bare «nei». Anonym skuespiller

Ved å lese historiene høyt, håper skuespillerne på å treffe folk på en annerledes måte enn om man leser.

Husby mener at noe som er essensielt i historiene er at det ikke har hjulpet å si ifra til ledelsen.

– Mange sier det finnes strukturer for å varsle. Men det mange av disse historiene viser er jo at dette åpenbart ikke virker. Folk er også redd for å miste jobben på grunn av slike ting, og det er dette vi vil ha til livs fra bransjen, sier hun.

Erna: – En kraftig varsko for oss alle

Med fra Nobel-middag var statsminister Erna Solberg, hvor hun holdt tale på storskjerm for publikum.

– Det har vært sjokkerende å høre alle disse historiene. Det er et bevis på at man ikke er kommet så langt som man skulle tro i likestillingslandet Norge, sier hun.

Videre påpekte statsministeren at skuespillerbransjen er spesielt vanskelig.

– Det er mye følelser. Dere skal formidle en ekthet om konflikter og situasjoner for oss som elsker å gå på teater og se film. I dette skapes ekstra spenninger. Det er lettere å si at noen ikke skal ta deg på låret i en kontorjobb, men vanskeligere i delen av et spill, sier hun.

På premierefesten vår sa han at «han ville gi meg noe hardt». Han ba meg stikke hånden min mellom beina hans og slikket meg på øret. Anonym skuespiller

STÅENDE APPLAUS: Skuespillerne fikk stående applaus da de samlet kom inn på scenen. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Det Solberg påpeker som mest sjokkerende, er hvordan historier har blitt rapportert, men ikke håndtert.

– Det som har vært mest sjokkerende er å se hvordan dem som har meldt fra er den som har opplevd å få problemet, dette er en kraftig varsko for oss alle. Vi skal ha ledere som er i stand til å sette foten ned. Jeg tror de fleste vet når grensen er nådd, sier hun.

– Nye, unge talenter må få vokse frem. Det er talentet som skal telle – ikke hvordan man spiller med på maktpersoners premisser, avsluttet statsministeren.

Flere bransjeopprop

#Stilleforopptak var det første organiserte «bransjeoppropet» til å bli publisert i Norge.

ÅRETS PERSON: Time Magazine kåret nylig alle MeToo-historiene til «Årets person», for å hedre alle kvinner som har turt å stå fram med sine opplevelser knyttet til seksuell trakassering og overgrep. Foto: Billy & Hells / AFP

I ettertid har flere bransjer gjort det samme med å starte opp egne emneknagger for å markere seksuell trakassering og overgrep i sine arbeidsmiljøer.

Dette er for eksempel #nårmusikkenstilner, #notonthemenu og #nårgrunnmurensprekker, som representerer musikk, restaurant og bar- og eiendomsbransjen.

Initiativtakerne er alle enige om at dette er noe alle bransjer i bunn og grunn er sammen om.

– Det handler ikke om at vi bare skal fortelle om hvor vanskelig vi har det i vår bransje – vi er sammen om dette. Det finnes makthierarkier på alle arbeidsplasser, sier Husby.

Tror dere at vi kommer til å bli kvitt problemet?

– Jeg tror det vil være naivt å tro at seksuell trakassering og overgrep aldri vil forekomme igjen. Men det viktigste er at man nå er mer bevisste – både kvinner og menn vet mer om hva som er greit og ikke greit. Man føler nok også at man har litt flere i ryggen når man sier ifra, sier Gruve.

Det hele er startet i kjølvannet av at tusenvis av kvinner og menn over hele verden denne høsten har uttrykt sine trakassering- og overgrepshistorier, under den nå berømte emneknaggen #MeToo.