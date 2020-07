Sommeren 2020 byr på utfordringer når det gjelder flørt og forelskelse. For hvordan kysse, kose og ligge sammen når myndigheten ber deg holde én meters avstand til fremmede?

Kanskje må de unge i sommer holde seg til teorien, og leve ut følelsene gjennom bøkene?

På NRK BOK på Instagram ba vi om tips til gode bøker om ung forelskelse. Her er noen av dem som ble sterkest anbefalt fra de siste ti årene, både for de yngre og de eldre.

Irsk kjærlighetsdrama

Tittel : «Alle andre» (2019)

: «Alle andre» (2019) Forfatter: Sally Rooney

«Alle andre» er en fullblods, moderne kjærlighetsroman. Irske Sally Rooney skriver så godt at leserens lykke avhenger av at de to elskende skal få hverandre til slutt. Men det ser ikke lyst ut.

Marianne er en ensom, nerdete rikmannsjente med en drittfamilie. Connell er populær og sporty, med en snill og kul alenemor. Connells mor jobber som renholder for Mariannes familie. I overgangen fra videregående til universitet endrer maktbalansen seg mellom dem.

De kjenner instinktivt at de hører sammen, men hva vil alle andre si?

Om du har sett TV-serien basert på boka som går på NRK nå, er det ingen hindring for å fordype seg i den opprinnelige historien.

Søt musikk på sykehuset

Tittel : «Hjertet er en knyttneve» (2017)

: «Hjertet er en knyttneve» (2017) Forfatter: Ingrid Ovedie Volden

En prosjektoppgave om hjertet som organ står i sentrum for denne ungdomsromanen, noe som bidrar til å gjøre en kjent formel original.

Oliver og Aline snakker aldri sammen i klassen på skolen. Inntil faren til Oliver får hjerteinfarkt og Aline besøker ham på sykehuset for å få materiale til skoleoppgaven sin. På sykehuset får de to klassekameratene rom til å bli kjent på en ny måte. Men kan de også være kjærester åpent på skolen, når han er hipp og hun er mistilpass?

«Hjertet er en knyttneve» er en velkomponert ungdomsroman som snedig smører både hjerte og hjerne, skrev vår anmelder.

Sydende begjær i Italia

«Call Me by Your Name» (2007) er oversatt av Hilde Rød-Larsen

Tittel : «Og ditt navn er mitt» (2020)

: «Og ditt navn er mitt» (2020) Forfatter: André Aciman

Denne kultromanen nådde et større publikum da den ble filmatisert i 2017, med Timothée Chalamet og Armie Hammer i hovedrollene, og i år kom boka på norsk.

Den døsige ferien i Italia blir brått fylt av dirrende lidenskap for 17 år gamle Elio når farens assistent for sommeren ankommer: Oliver er flott amerikaner på 24 år, med en særegen sjarm som virker på alle. Men aller mest på Elio, som blir fra seg av begjær.

Når Elio og Oliver endelig finner hverandre, er det ikke bare sommerlig lyst som forener dem, men kjærlighet.

André Aciman er en kunstner på å beskrive forelskelse og lengsel. «Og ditt navn er mitt» er ypperlig sommerlesning, som får blodet til å bruse raskere.

Kjærlighetsdrama med rojal vri

Tittel : «Arvingen » (2020)

: «Arvingen » (2020) Forfattere: Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug

Vår anmelder kalte denne ungdomsromanen for en moderne versjon av Askepott. Her er vi på videregående, når Lena på 17 begynner på Elisenberg skole på Oslos vestkant. Der går også Norges kronprins og søt musikk oppstår.

Men Lena bærer på en hemmelighet: Hun har nemlig en ett år gammel sønn. Hvordan skal hun få fortalt om det?

På tross av visse likhetstrekk med historien til vår eget kronprinspar, er de kongelige i boka fiktive. Men det gir fortellingen en rojal schwung!

Søt 80-tallsmusikk på walkman

«Eleanor & Park» (2012) er oversatt av Agnete Øye

Tittel : «Eleanor & Park» (2015)

: «Eleanor & Park» (2015) Forfatter: Rainbow Rowell

Eleanor er en 16 år gammel lubben jente med krøllete rødt hår, som blir støtt ut allerede på skolebussen på sin første dag på en ny skole i Omaha, Nebraska. Park er en 16 år gammel halvt koreansk gutt som gir Eleanor setet sitt.

De blir kjent med hverandre gjennom tegneserier og 80-talls musikk og vennskapet utvikler seg til forelskelse.

Romanen er prisbelønt og hyllet for sin evne til å ta ung kjærlighet og unge lesere på alvor.

Feberhet gutteforelskelse

Tittel : «Dette blir mellom oss» (2020)

: «Dette blir mellom oss» (2020) Forfatter: Alexander Kielland Krag

Kommunikasjonsrådgiver Alexander Kielland Krag savnet bøker om gutter som forelsker seg i gutter, og gjorde noe med saken.

Debutromanen ble utgitt både på Instagram og papirbok. Sistnevnte fikk god kritikk av NRKs anmelder, som mente at historien er ærlig, utforskende og spennende.

Felix begynner på en ny skole og forelsker seg i en gutt på skolen. Vi følger hans feberhete notater gjennom noen intense uker. For hvordan skal Felix tolke signalene fra den kjekke Nicolai?

Og hvordan skal han finne ut om Nicolai liker gutter eller jenter? Mye står på spill ...

Kjære dagbok.....

Tittel : «Ti kniver i hjertet» (2020)

: «Ti kniver i hjertet» (2020) Forfatter: Nora Dåsnes

En tegneserieroman i form av en dagbok. Tuva er 12 år og vi møter henne siste dagen i sommerferien før hun begynner i 7. klasse. Det siste året på barneskolen skal by på en emosjonell berg-og-dal-bane.

For ikke bare oppstår det konflikt mellom venninne, men Tuva kjenner på varme følelser for en jente i klassen. Er hun forelska?

En nydelig bok om den første forelskelsen for aldersgruppen i limbo mellom barn og voksen.

«A very large expanse of sea» (2018) er oversatt av Heidi Sævareid

Tittel : «Et hav av kjærlighet» (2019)

: «Et hav av kjærlighet» (2019) Forfatter: Tahereh Mafi

Amerikansk-palestinske Tahereh Mafi har hentet fra egne erfaringer til denne ungdomsromanen lagt til år 2002.

Hovedpersonen Shirin er muslim, og ett år etter terrorangrepet mot USA opplever hun sjikane for troen sin og hijaben sin.

Shirin finner et frirom i musikk og break dance. Så begynner lab-partneren hennes Ocean å vise interesse for henne. Men det er vanskelig å åpne seg for en gutt når Shirin har lukket seg så lenge for fremmede.

Boka ble langlistet til National Book Award i 2018 for fiksjonsbøker for unge voksne.

Svett fransk tenåringssex

«Leurs enfants aprés eux» (2018) er oversatt av Henninge Margrethe Solberg

Tittel : «Og slik er det også med deres barn» (2019)

: «Og slik er det også med deres barn» (2019) Forfatter: Nicolas Mathieu

Denne romanen handler også om voksne, men i sentrum står tre ungdommer på 14 år som prøver å finne sin vei i verden.

Historien er lagt til en tidligere fransk industriby i Øst-Frankrike, som er preget av arbeidsledighet og manglende fremtidsutsikter.

Året er 1992, det er sommerferie og hetebølge, og for byens ungdommer er det lite annet å gjøre enn å røyke hasj, drikke og flørte.

Sex blir en form for tidsfordriv, og boka byr på det som må være den svetteste telt-sexscenen i litteraturhistorien. Altså svette i bokstavelig forstand.

Romanen vant den høythengende Goncourt-prisen, og kombinerer oppvekstskildring og aktuelle samfunnsproblemer på mesterlig vis.

Kjærlighet som trosser isolasjonen

«Everything, Everything» (2015) er oversatt av Tonje Røed

Tittel : «Verden er en boble» (2016)

: «Verden er en boble» (2016) Forfatter: Nicola Yoon

Denne bestselgerromanen fra 2016 har blitt mer aktuell av koronakrisen. For hovedpersonen Maddy lever et ekstremt isolert liv. Hun har en sjelden sykdom som gjør henne allergisk mot verden, og har ikke vært ute av huset på 17 år.

Sjelden har forelskelse hatt trangere kår, når en ny gutt flytter inn i nabolaget. Men i den teknologiske tidsalder finnes det alternative måter å kommunisere på enn ansikt til ansikt.

«Verden er en boble» er debutromanen til jamaikansk-amerikanske Nicola Yoon, og gikk rett til topps på New York Times' bestselgerliste for YAF (Young Adult Fiction) i 2015.

Havfruens farlige begjær

«The Seas» finnes ikke i norsk oversettelse

Tittel : «The Seas» (nyutgitt i 2019)

: «The Seas» (nyutgitt i 2019) Forfatter: Samantha Hunt

En jente på 19 år bor i en fiskelandsby langt, langt nord i USA. Faren hennes har gått ut i havet, og mor og datter sitter igjen med en uforløst sorg. Jenta er besatt av en 13 år eldre mann, som blir sendt til krigen i Irak og kommer hjem med PTSD.

Saken blir ikke lettere av at jenta tror hun er en havfrue – for det har faren hennes sagt at hun er.

«The Seas» er en merkverdig kjærlighetsroman, som opphever skillet mellom realisme og det fantastiske.

Den leses gjerne som en feministisk tolkning av havfruemyten, og ble først utgitt i 2004, men ble gitt ut på nytt i 2019 på et nytt forlag.

Bøker om ung forelskelse Ekspandér faktaboks På NRK BOK på Instagram ba vi tidligere i sommer om tips til gode bøker om ung forelskelse.

Vi har valgt å viderebringe et utvalg av de mest populære utgivelsene blant disse fra de siste ti årene.

Dette er 11 av bøkene som ble sterkest anbefalt både for yngre og eldre lesere.

