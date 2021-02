Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Kvelden er endelig her! Det er tid for den store finalen i Melodi Grand Prix 2021. I forkant av crescendoet er det et par favoritter som har utpekt seg.

Foruten TIX har både Keiino, Rein Alexander og Imerika gode muligheter for å få med seg publikum i kveld. Disse tre har kanskje de beste låtene etter min mening, men TIX er enormt populær hos folket.

Det er med andre ord duket for en skikkelig neglebiter og et spektakulært show etter nok en deilig MGP-sesong. Kjør da!

Her er artistene presentert i samme rekkefølge som de opptrer i finalen:

Atle Pettersen – «World On Fire»

Tekst og melodi: Atle Pettersen, Jesper Borgen, Magnus Clausen, Alexander Pavelich og Peter Daniel Newman

Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Raylee – «Hero»

Tekst og melodi: Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov, Laurell Barker, Thomas Stengaard og Frazer Mac

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Stavangerkameratene – «Barndomsgater»

Tekst og melodi: Tommy Fredvang, Lars Horn Lavik, Robin Sharma og Glenn Lyse

Foto: Julia Marie Naglestad

KIIM – «My Lonely Voice»

Tekst og melodi: Kim Rune Hagen, Espen Andreas Fjeld, Vebjørn Jernberg og Niklas Rosström

Foto: Julia Marie Naglestad

Blåsemafian feat. Hazel – «Let Loose»

Tekst og melodi: Jørgen Lund Karlsen, Sigurd Evensen, Stig Espen Hundsnes, Benjamin Sefring og Caroline Teigen

Foto: Julia Marie Naglestad

Emmy – «Witch Woods»

Tekst og melodi: Olli Äkräs, Elsa Søllesvik, Morten Franck

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tix – «Ut Av Mørket»

Tekst og melodi: Andreas Haukeland

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kaja Rode – «Feel Again»

Tekst og melodi: Magnus Martinsen, Mirjam Johanne Omdal, Andreas Gjone og Erika Dahlen

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Rein Alexander – «Eyes Wide Open»

Tekst og melodi: Rein Alexander Korshamn, Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland

Foto: Julia Marie Naglestad

IMERIKA – «I Can’t Escape»

Tekst/melodi: Erika Dahlen (IMERIKA), Bjørn Olav Edvardsen, Morten Franck og Ben Adams

Foto: Julia Marie Naglestad

KEiiNO – «Monument»

Tekst/melodi: Tom Hugo Hermansen, Alexander Nyborg Olsson, Fred Buljo, Alexandra Rotan og Rüdiger Schramm

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Jorn – «Faith Bloody Fait

Tekst og melodi: Åge Sten Nilsen, Jørn Lande, Eirik Renton, Kjell Åge Karlsen

Foto: Julia Marie Naglestad

Espen Borger er frilanser som skriver om musikk på oppdrag for NRK.