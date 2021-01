I kveld har vi fått konkurransens hittil største spenn i sjangre, og resultatet var overraskende – i positiv forstand.

Jeg syns egentlig alle kveldens bidrag, med unntak av Ole Hartz fryktelige «Vi er Norge», kunne representert nasjonen i Eurovision. Kaja Rodes «Feel Again» er heldigvis forhåndskvalifisert, og seiler frem som en soleklar personlig favoritt. Synd å se Dinaye ryke ut allerede før gullduellen, men det er ingen skam i å tape for hverken Emmy eller Big Daddy Karsten.

Derfor er det med null forferdelse jeg konstaterer at Emmy er klar for finalen, med sitt artige påfunn «Witch Woods». Den er akkurat passe corny til å kunne sjarmere Europa.

Men først er det Norge hun må overbevise i finalen!

Det tilspisser seg, og det er bare å begynne å telle ned dagene til neste lørdag.

Vi sees!

Emmy – «Witch Woods»

Tekst og melodi: Olli Äkräs, Elsa Søllesvik, Morten Franck

Møtte Ole Hartz i første duell (gikk videre til gullduellen)

Møtte Big Daddy Karsten i gullduellen (vant gullduellen og er klar for MGP-finalen)

Dette er rare greier. «Witch Woods» er et merkelig påfunn av en låt, som skiller seg såpass fra de andre bidragene at den er vanskelig å glemme.

Den forsiktige og familievennlige mystikken den forsøker å formidle er godt hjulpet av tekst og melodi, og sender tankene til nifse klisjeer som troll, hekser (duh) og Aleksander Rybak.

Publikum mener – Emmy Ekspandér faktaboks I kommentarfeltet på NRK Underholdning sin Facebook-side og på Twitter har publikum delt sine terningkast og meninger om låtene. «ELSKER denne. <3» – @sangfugl

«4: Spennende låt, som virkelig skiller seg ut. Mordærene rytmer og fele. 1 poeng trekk for bruk av autotune.» – Vegar

«Catchy sang.» – @03cathy03

«She took us to the #WitchWoods and I wanna be part of her hood!!» – @LiseyLoopster

Dette er en låt som stoler så mye på sitt eget uttrykk at den rent arrangement-messig tillater seg en viss sparsommelighet, og det kler den temmelig godt i mine ører. Det blir imidlertid litt for MGP Junior for meg. «Witch Woods» er et festlig påfunn, men går ikke langt nok i sitt forsøk på å være rar. Skal man lage mysterier for voksne kan man dessuten tenke to minutter lenger, til man kommer utenfor hekseskogen. Kanskje finner man noe enda skumlere.

Big Daddy Karsten – «Smile»

Tekst og melodi: Karsten Dahl Marcussen, Are Næsset og Pål Gauslaa Sivertzen

Møtte Dinaye i første duell (gikk videre til gullduellen)

Møtte Emmy i gullduellen (røk ut, får ny sjanse i wildcard-finalen)

Denne karen husker jeg med glede fra den norske battlerappens vugge: Skeez TV. Big Daddy Karsten stiller til kamp i MGP med «Smile», en tilsynelatende trygg og ufarlig låt med retro-flyt og en ganske velbrukt reggaeton-beat.

Budskapet i teksten er det imidlertid lett å elske, og når refrenget treffer får man omtrent dollartegn i øynene.

Publikum mener – Big Daddy Karsten Ekspandér faktaboks I kommentarfeltet på NRK Underholdning sin Facebook-side og på Twitter har publikum delt sine terningkast og meninger om låtene. «Heilt fantastisk faktisk» – Silje

«Fengende låter i kveld var Big daddy og Ole» – Jorunn

«Helt grei, men litt mye Village People.» – @MadameWong65

«Det var jo nærmest en hæng ud sommersang med; ‘Big Daddy Karsten’, endnu et iørefaldende bidrag» – @HannibalGS

Den svært innbydende melodien her gjør dette til en låt man enkelt ser for seg i en internasjonal finale, selv om jeg skulle ønske at flowen til Big Daddy Karsten i versene var litt mer original og litt mindre Aqua.

Kaja Rode – «Feel Again»

Tekst og melodi: Magnus Martinsen, Mirjam Johanne Omdal, Andreas Gjone og Erika Dahlen

Forhåndskvalifisert til finalen

Kaja Rode er forhåndskvalifisert med sin klokkeklare vokal, og «Feel Again» viser hvorfor. Dette er en vaskeekte MGP-låt fra ende til annen.

Den har den ubestemmelige kvaliteten man vet skal være der – litt som James Bond-akkorden. Den ene akkorden som er med i alle Bond-låter, fra Chris Cornell til Billie Eilish. Nok om det.

Kaja Rodes stemme er som skapt for Eurovision-vennlige melodier: Fra den minimalistiske starten til det nesten episke og megalomane refrenget – Kaja Rode har stålkontroll på vokalen. Hun har også selvtilliten som kreves for å ta scenen helt mutters alene – og det med god grunn.

Publikum mener – Kaja Rode Ekspandér faktaboks I kommentarfeltet på NRK Underholdning sin Facebook-side og Twitter har publikum delt sine terningkast og meninger om låtene. «4-, Litt uptempo popbalade, som aldri tar helt av tross en god sangstemme.» – Vegar

«Kaja Rode kan synge, det skal hun ha.» – @Didriksen

«Kaja Rode. Stemmen er vesentlig bedre enn både låt og koreografi.» – @AudunLyche

Dette er en uforskammet fengende godbit av en låt, om enn noe repeterende. Uansett: «Feel Again» er helt oppe sammen med KEiiNO blant mine favoritter så langt.

Ole Hartz – «Vi er Norge»

Tekst og melodi: Rein Mellbye Van Vliet, Eirik Næss, Ole F. Hartz Gravbråten, Magnus Hagen Clausen og Petter Bjørklund Kristiansen

Møtte Emmy i første duell (røk ut)

Her var det ikke mye å juble for, du. Dette er en feilslått russelåt for «hele Norge», fullstendig blottet for det eneste som funker med denne type låter: Et fengende refreng. «Vi er Norge» blander på fryktelig vis budskapet til Freddy Kalas’ «Pinne for Landet» og dramaturgien til DDE’s «E6». Eller enda mer nøyaktig: Om Alexander Rybak og Staysman ved et biologisk mirakel hadde fått et barn, hadde det nok vært Ole Hartz.

Publikum mener – Ole Hartz Ekspandér faktaboks I kommentarfeltet på NRK Underholdning sin Facebook-side og Twitter har publikum delt sine terningkast og meninger om låtene. «Vi er Norge var bra» – Terje

«Heia Ole» – Wenche

«Er dette det beste vi har å sende ut? Grøss...» – Torgeir

«Vi er Norge blit definitivt årets sommer låt» – June

«Hjelp meg, OL -åpning møter fotball- VM.» – @BenedicteLene

Denne låten hadde til nøds fungert som supportersang for en fotballklubb på sjette nivå. Jeg innser at jeg ikke er i målgruppa for dette her, og at det er ment som en hyllest til en tilsynelatende vanlig problemstilling utenfor tettbygde strøk.

Det er uansett ikke slik jeg vil at Norge skal representeres. Det er skryt av olje, blod og fedreland fra ende til annen. Det kan jo hende at inspirasjonen fra folkemusikken oppfattes som veldig klassisk norsk der ute i Europa, men det er også det eneste positive jeg kan finne her. Skrekkelig!

Dinaye – «Own Yourself»

Tekst og melodi: Christian Ingebrigtsen, David Thulin og Dina Matheussen

Møtte Big Daddy Karsten i første duell (røk ut)

Dina Matheussen, alias Dinaye, er klar for MGP med denne Disney Channel-låten, som sammen med lekne blåsere frir til den norske dansefoten. Etter at starten på låten henter tung inspirasjon fra Lady Gagas «Born This Way», får vi innslag fra både funk og soul.

Dinaye er dessuten en stødig vokalist med stort register. Hun har også en naturlig kul og uanstrengt utstråling, og jeg har ikke akkurat inntrykk av at det er en ulempe. «Own Yourself» insisterer på å muntre opp, på å by opp til dans, og på å feste seg i øreganger. Den innfrir i alle fall på de to førstnevnte, for hvis MGP er et sykehus er «Own Yourself» en sykehusklovn.

Publikum mener – Dinaye Ekspandér faktaboks I kommentarfeltet på NRK Underholdning sin Facebook-side og på Twitter har publikum delt sine terningkast og meninger om låtene. «Ble god stemning av den!» – @BoltonMateo

«Super sang med solisten; Dinaye = Norges svar på ‘Lady Gaga’, born this Way» – @HannibalGS

«ZZZZZZZZZZ» – Roar

Slett ikke umulig at denne gladsaken hadde slått an på kontinentet heller – for selv om den på ingen måte finner opp hverken krutt eller kanon er den bortimot umulig å mislike.

Espen Borge er frilanser som skriver om musikk på oppdrag for NRK.