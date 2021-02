Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Det er klart for den nest siste delfinalen i Norges største låtskriverkonkurranse!

I kveld gleder jeg meg til et gjensyn med noen skikkelige ringrever i superbandet Landeveiens Helter. Norges mest rufsete boyband består av Staysman, Rune Rudberg, Lars-Erik Blokhus og Dag Ingebrigtsen, og det er vanskelig å toppe den samlede trynefaktoren i dette bandet. Det måtte i så fall vært Andebys Helter, med Donald, Anton, Klodrik og Guffen. Ja, ja.

Vi skal også få treffe den forhåndskvalifiserte og ikke helt ukjente Atle Pettersen, den uanstrengt kule Royane og smørsangeren Kiim. Som om ikke det var nok skal vi også få joik fra Marianne Pentha/Mikkel Gaup på den samiske nasjonaldagen.

Landeveiens Helter, Royane, Kim og Pentha/Gaup skal kjempe om en plass i finalen, mens Atle Pettersen skal vise frem sin låt «World on Fire». Det er med andre ord bare å finne frem lorgnetten og slenge beina på ottomanen – det er klart for nok en MGP-lørdag på NRK!

Royane – «Circus»

Tekst og melodi: Royane Harkati (Royane)

Møter Kiim i andre duell. (Røk ut.)

Royanes bidrag «Circus» har en umiskjennelig 2008-vibb over seg, og selv om det i seg selv ikke er en ulempe, lykkes ikke låta helt med å frembringe de utrolige minnene fra tiden med Jason Mraz-hatter, digitale bilderammer og hårbånd i panna. Royanes vokal er både unik og kul, i alle fall i vers og refreng.

På pre-choruset kan den vanskelig karakteriseres som noe annet enn en veldig god Rihanna-imitasjon. Synth-blåserne gjør sitt beste for å bidra med en fengende melodi, men den overhengende følelsen er at «Circus» først og fremst er retro. Likevel Royane skal ha skryt for å bidra med noe annet enn den vi er vant med fra MGP, og for å levere den låta som skiller seg klart mest ut her i kveldens delfinale.I tillegg er sceneshowet i en egen klasse.

Utenfor MGP-sirkuset ser jeg ikke bort fra at denne låta kunne blitt en landeplage. For 13 år siden, da.

KIIM – «My Lonely Voice»

Tekst og melodi: Kim Rune Hagen, Espen Andreas Fjeld, Vebjørn Jernberg og Niklas Rosström

Møter Royane i andre duell. (Gikk videre til gullduellen.)

Kiim er en vaskeekte smørsanger med ekstra stor selvtillit på egen vokal. Hans stødige og soul-inspirerte stemme er ofte å finne i høye toner, dypt inne i fraseringer både i tide og utide. «My Lonely Voice» sliter imidlertid med det samme problemet som mange andre MGP-ballader: Den går fort i glemmeboka.

Vokalhooket «oooh-oooh» er det eneste som fester seg ved endt gjennomlytting, men det er jo for så vidt bedre enn ingenting. Kiim er utvilsomt en uortodoks og sterk vokalist i MGP-sammenheng, men låta i seg selv er lite å rope hurra for.

Landeveiens Helter – «Alt det der»

Tekst og melodi: Lars-Erik Blokkhus, Petter Bjørklund Kristiansen og Thor-Erik Claussen

Møter Marianne Pentha & Mikkel Gaup i første duell. (Røk ut.)

Litt av en gjeng! Rune Rudberg, Dag Ingebrigtsen, Staysman og Lars-Erik Blokhus har vel mer erfaring mellom seg enn alle de andre MGP-deltakerne til sammen. Låta deres, «Alt Det Der» er noe så sjeldent som en introspektiv gladsang fra fire genuine spellemenn.

Melodisk bygger den på den velkjente supportersang-formelen, med et lettfattelig refreng som gjentas i det uendelige. Teksten gir fansen et perfekt påskudd til å si at Landeveiens Helter er «dønn ærlige» og «sier det som det er». Dette ser ut som en feberdrøm fra Momarken, blanda med et legendarisk utdrikningslag.

Sammenlagt har disse gutta så mye trynefaktor at det nesten ikke kan gå galt, og selv om låta slett ikke er det beste MGP-bidraget jeg har hørt i år, blir jeg ikke fly forbanna heller.

Marianne Pentha & Mikkel Gaup – «Pages»

Tekst og melodi: Vanessa Liftig, Robin Lynch, Marianne Pentha og Mikkel Gaup

Møter Landeveiens Helter i første duell. (Gikk videre til gullduellen.)

Det er den samiske nasjonaldagen i dag, så lihkku beivviin! Da passer det bra at samisk-ættede Marianne Pentha og selveste Mikkel Gaup stiller med joik i MGP. Jeg skal være den første til å innrømme at jeg antagelig ikke er verdens beste til å bedømme kvaliteten på joik, men dette låter da ganske så bra i mine ører.

Faktisk er Gaups joik er et av låtas store høydepunkter. En såpass intetsigende poplåt kunne fort ha forsvunnet i mengden, var det ikke for joiken. Den har en naturlig episk kraft, og bidrar til å løfte en ellers traurig opplevelse til noe litt mer fornøyelig. Sett bort fra Gaup har «Pages» mer enn nok av musikalsk forutsigbarhet.

Jeg er dessuten ikke helt overbevist av Penthas vokaltekniske evne til å bære en låt slik arrangementet her legger opp til. Hun låter tidvis ganske surt, mens Gaup har stålkontroll. Da ender man nøyaktig midt på terningen.

Atle Pettersen – «World On Fire»

Tekst og melodi: Atle Pettersen, Jesper Borgen, Magnus Clausen, Alexander Pavelich og Peter Daniel Newman

Forhåndskvalifisert til finalen.

