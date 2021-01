Vi er klare for den andre delfinalen i årets Melodi Grand Prix, og det er duket for et aldri så lite comeback. Ketil Stokkan (64) er med for første gang på 31 år, da han deltok med den legendariske Brandenburger Tor.

Men det er ikke bare Stokkan vi kan se frem til å møte i kveld. De forhåndskvalifiserte gladguttene i Stavangerkameratene skal vise frem sin låt Barndomsgater, mens fjorårets finalist Raylee er tilbake med sin låt Hero.

I tillegg skal vi få en skikkelig nordnorsk hyllest fra Maria Solheim, i det jeg mener er en av konkurransens sterkeste låter hittil. Også skal vi selvfølgelig få litt minimalistisk RnB fra Daniel Owen og hans Psycho.

Jeg skal ikke forsøke meg på noen spådom i dag - det gikk rett på skogen forrige gang - men jeg må få holde en anmelderknapp på Maria Solheims perle om Nord-Norge. Vi gleder oss!

Ketil Stokkan – «My Life is OK»

Tekst og melodi: Ketil Stokkan

Møtte Daniel Owen i første duell (røk ut, går til «wilcard»-finalen)

Dette er en absurd opplevelse. Har noen åpnet en tidskapsel fra 1986? Denne låta praktisk talt skriker etter en walkman. Musikk som dette er virkelig sjelden kost i 2021.

Utover det åpenbare, hooky refrenget ligger det et temmelig søvndyssende akkompagnement her som godt kan være en forhåndsinnstilling på et Casio-keyboard Stokkan vant i Donald på 80-tallet. Jeg skulle med andre ord ønske han hadde dratt på mye mer i arrangementet, men det er ingen tvil om at den nostalgiske tilnærmingen kommer til å gi legenden noen plusspoeng hos publikum.

Tekstlig er det ikke så mye å skryte av her, men budskapet er i alle fall lett å stille seg bak: Likhet for alle. Ikke akkurat hyperkontroversielt, men det er nok like greit. Det er vel neppe mulig å være noe særlig stivere på scenen enn det Stokkan presterer her, men det gjør han egentlig bare søtere.

Oppsummert: Ikke noe fyrverkeri, men et koselig gjensyn med en MGP-legende.

Ketil Stokkan - «My life is OK» Du trenger javascript for å se video.

Daniel Owen – «Psycho»

Tekst og melodi: Daniel Elmrhari, Paria Ahmadzade, Marius Hongve, Henrik Høven, Patrick Brizard, Jørgen Troøyen, Leif Inge Fosen og Marcus Nilsen Ulstad

Møtte Ketil Stokkan i første duell (gikk videre til gullduellen)

Ti år etter seieren i Norske Talenter stiller Daniel Owen til start i Melodi Grand Prix med låta Psycho. Den har et minimalistisk uttrykk som gir subtile nikk til det sene 90-tallets boyband-RnB.

Den er tilsiktet underprodusert og avslappet, men mitt største problem med denne saken er at det hele er over før du vet ordet av det. Man sitter liksom og venter på at Psycho skal komme skikkelig i gang, og selv om refrenget blir dinglende rundt ørene som en som en aggressiv veps, er helhetsinntrykket at det er et stykke igjen til det ferdige produktet. Også begynner jeg å bli grådig lei av pre-chorus i falsett, altså.

Live er dessuten Owen ikke en spesielt sterk vokalist i kveld, men det kan være nerver. Han er en så mye sterkere danser enn han er sanger, så man får vel litt følelsen av at vi her har en snekker som forsøker seg på elektrikerarbeid.

Daniel Owen - «Psycho» Du trenger javascript for å se video.

Raylee – «Hero»

Tekst og melodi: Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov, Laurell Barker, Thomas Stengaard og Frazer Mac

Møtte Maria Solheim i første duell

Fjorårets finalist Raylee forsøker seg igjen i år, og i likhet med 2019s Wild er Hero et ubeskjedent frieri til det typiske MGP-publikummet. Denne aerobic-med-Jane Fonda-godbiten er frisk, energisk, dansevennlig og stereotypisk MGP-esk.

Raylee omfavner 80-tallsfokuset også på scenen: Både hår, kostyme og koreografi er som tatt ut av MTVs glansdager. Vokalen hennes er skremmende ustø i enkelte partier, men problemet med selve låta er at den er eksepsjonelt lite utfordrende å lytte til.

Hero er for ørene det et glass melk er for munnen, men Melodi Grand Prix er et melketørst kopplam. På tross av (eller kanskje på grunn av) sin enkelhet er Hero fengende, lett å huske, og lett å plassere. Derfor skulle det ikke forbause meg om dette blir enda en suksess for Raylee.

Det er likevel innlysende at den fremstår som den noe enfoldige fetteren til fjorårets Wild, i et slags Klodrik/Donald-forhold.

Raylee - «Hero» Du trenger javascript for å se video.

Maria Solheim – «Nordlyset»

Tekst og melodi: Andreas Gjone, Camilla North, Elsbeth Rehder, Torgeir Ryssevik og Maria Solheim

Møtte Raylee i første duell

Den drivende dyktige låtskriveren Maria Solheim har valgt å hylle det jeg nokså subjektivt mener er Norges vakreste landsdel: den nordlige. Solheims inderlige vise Nordlyset er kanskje ikke helt på nivå med Kari Bremnes’ enestående E du nord?, men den er neiggu ikke langt unna hva angår poetiske og lokalromantiske malerier av Nord-Norge.

Her er teksthåndverket så godt at Solheims vokal ikke trenger å gjøre stort mer enn å formidle den med overbevisning. Det klarer hun med glans, og resultatet er en låt som vekker like mye kjærlighet til Nord-Norge som møsbrømlefsa og midnattssol. Vi får bare håpe Nordlyset ikke går for tregt for et dansehungrig MGP-publikum.

Maria Solheim - «Nordlyset» Du trenger javascript for å se video.

Stavangerkameratene – «Barndomsgater»

Tekst og melodi: Tommy Fredvang, Lars Horn Lavik, Robin Sharma og Glenn Lyse