«Hvorfor har vi ikke president i Norge? og 52 andre ting du lurer på om politikk» er kanskje nettopp det hjemmebiblioteket ditt savner: En bok som svarer på alskens spørsmål om politikk.

Selv om dette er en faktabok rettet barn, kan jeg nesten garantere at de voksne også får et par aha-opplevelser. Jeg for min del ante ikke at kongen ikke kan komme i fengsel, eller hvorfor Stortinget heter Stortinget.

Leser du denne boka for barna dine, vil du sannsynligvis få en følelse av at du ikke kunne like mye som du trodde du kunne, og at det er kjærkomment med en oppfriskning.

ENGASJEMENT ER BRA: Det er aldri for tidlig å starte med politikk. Illustrasjon: Leonard Furuberg / Cappelen Damm

For barnas del er verdien av boka soleklar: De er generasjonen som skal løse klimakrisa, utslette rasisme og utjevne ulikheten i verden, så det er klart de må sette seg inn i det politiske systemet.

Det betyr at de må begynne å tenke, reflektere og diskutere, helst så tidlig som mulig.

For her er det ikke bare teori og begrepsforklaringer, det er også nok av mat til tanken.

«Synes du det er rettferdig at det er folk som dette som har mest makt? Hvem skulle ha bestemt mest i hele verden om du fikk velge?»

Drevet av nysgjerrigheten

Som tittelen indikerer, er boka skrevet i Q & A-form. 53 spørsmål og svar om grunnleggende og mindre grunnleggende sider av politikken, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er stor bredde: «Blir man rik av å være politiker?», «Hvorfor har ordførere så store kjeder rundt halsen?», «Hvorfor bestemmer voksne over barn?» Det er mye å lure på, og mangfoldet av spørsmål avler bare enda flere. Og slik setter det i gang samtaler rundt bordet.

Det er lett å avfeie eller utsette samtalene om temaer som blir litt for vanskelige eller komplekse. Jeg sleit for eksempel med å forklare begreper som sosialisme og kapitalisme for barna mine – inntil boka kom meg til unnsetning.

Ikke at den gjør hele jobben for oss, men den gir et solid fundament å skape den gode samtalen rundt. Og det er mye her som det er viktig å snakke med barna våre om. For at de skal få en dybdeforståelse av maktstrukturer, for å skjønne seg på samfunnsnormene som styrer oss, og kanskje aller viktigst: For å gjøre dem klar over sine rettigheter, sin stemme, og sin verdi.

«Å sørge for at barn har det bra, er det aller viktigste voksne gjør»

Q & A- formen gjør at teorien blir mindre tørr, og man får en følelse av at det er barnas nysgjerrighet som driver stoffet fremover. Dessuten gjør det at boka ikke fremstår som en lærebok, altså noe man må gjennom, og det er et stort pluss.

lllustrasjonene til Leonard Furuberg er også viktige med tanke på å livliggjøre. De er

fargerike og humoristiske, og de fungerer utmerket for å ta brodden av de tyngste

forklaringene.

ARTIGE ILLUSTRASJONER: Med tegninger som dette blir det gøy å lese om politikk. Illustrasjon: Leonard Furuberg / Cappelen Damm

Helstøpt

Jeg leste «Hvorfor har vi ikke president i Norge?» for 7- og 9-åringen, og selv om det kanskje var på grensen til for teksttungt for den yngste, lyttet de begge med stort engasjement. Jeg tror den vil treffe blink hos 4.-7.-klassinger der ute.

TUNG HODEPRYD: Litt fun facts hjelper på underholdningsverdien! Hvem visste vel at kongens krone veide like mye som to pakker smør? Illustrasjon: Leonard Furuberg / Cappelen Damm

Kaluza har gjort en god og grundig jobb. Ikke all informasjonen er like viktig eller like interessant, selvfølgelig, men enhver detalj er med på å male et nyansert bilde av den politiske virkeligheten vi lever i.

Jeg håper og tror at denne boka kan spire kunnskap og refleksjon om grunnleggende verdier, om hvilken verden vi ønsker å leve i og om hvordan vi alle – store som små – kan gjøre en forskjell.

NRK anmelder Illustrasjon: Cappelen Damm Ekspandér faktaboks Tittel : «Hvorfor har vi ikke president i Norge?»

: «Hvorfor har vi ikke president i Norge?» Forfatter : Susanne Kaluza

: Susanne Kaluza Illustratør : Leonard Furuberg

: Leonard Furuberg Sjanger : Sakprosa for barn

: Sakprosa for barn Utgitt : 2021

: 2021 Forlag: Cappelen Damm

