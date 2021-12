Kanskje har det aldri vært tryggere å vokse opp i Norge enn akkurat nå. Vi vet hvor hverandre er til enhver tid, barna våre har alltid telefonen i lomma, og rundt hjørnet lusker en overbeskyttende forelder.

Samtidig har det kanskje aldri føltes mer skummelt å være ung i verden.

«Ikke vær redd. En overlevelsesguide for unge» er et lite dykk ned i redselens avgrunn.

Ved å skinne et lys i de mørkeste krokene av sinnet ønsker forfatter Anne Gunn Halvorsen å senke pulsen noen hakk hos alle unge, overveldede hoder der ute:

«Det er kanskje det siste du har lyst til å gjøre, men noen ganger er det altså lurt å sette seg mer inn i det du er redd for.»

Halvorsen har tidligere skrevet selvhjelpsbok for voksne, så hun er ikke ubevandret i veiledningens kunst. Her koker hun sammen fakta, statistikk, ekspertuttalelser og intervjuer med tenåringer for å forstå fryktens årsaker og virkninger, og for å erkjenne og ufarliggjøre dette beistet av en følelse.

Deretter gir hun leserne en nett liten verktøykasse som de kan ha med seg videre i kampen mot frykten.

Det er mye å være redd for

Frykt kan jo ha tusen forskjellige ansikter. Den dyptliggende, den overfladiske, den biologisk programmerte, den irrasjonelle, den flyktige, den konstante, den kollektive, den individuelle.

Halvorsen forsøker å gi plass til alt. For det viser seg at unge mennesker i dag er redde for en hel del – om det er utfrysing, feilvalg, sykdom, muntlig fremføring, tinderdaten fra helvete, voldtektsmenn som lurer i buskene, eller edderkopper.

Og ingenting av dette er uvanlig eller alarmerende i seg selv. Ifølge forfatteren er det ikke rart vi mennesker, og spesielt unge som er i utvikling, kan bli overveldet av frykten en gang imellom:

«Frykt er den enkleste følelsen å vekke i oss»

La oss dissekere klumpen i magen

I tillegg til intervjuene, som gir en god kontekst fra det virkelige liv, er boka mettet med interessante små fakta – både om vår biologiske og psykologiske design.

Visste du for eksempel at vi er programmerte til å huske negative eller truende ting, for å maksimere sjansen for å unngå dette (les: overleve) i fremtiden?

Slik går forfatteren og hennes team med eksperter løs på å langsomt dissekere klumpen i leserens mage, uansett hva den måtte bestå av. Og dette tror jeg er hensiktsmessig, for det ligger i en slik følelses natur å være bombastisk og høylytt, men om man går den nærmere etter i sømmene er den ikke alltid så godt fundert – og kan kanskje minskes eller fjernes med kunnskap, analyse og fornuft. Selv om det jo kommer an på fryktens grad og natur.

Å vie et helt kapittel til temaet edderkopper blir litt banalt i forhold til resten, men heldigvis er det nok av fokus på de mer alvorstyngede sidene av frykten også. For eksempel tar boka for seg angst på en relaterbar og skånsom måte:

«Angstlidelser kan ofte gå helt under radaren. Det heter sjelden «jeg har angst!». Det heter «sorry, kunne ikke komme i bursdagen din i år heller».

Fortjener å bli lest

Jeg kunne ønsket meg en annen tittel på boka. Den ber leseren om å ikke være redd, men for meg er boka først og fremst en oppfordring til ikke å være redd for å være redd. Akkurat som at jeg lar være med å si «Ikke vær lei deg» til barna mine – det skal være lov både å være lei seg og å være redd.

Det er anerkjennelsen og aksepten som kommer først, og deretter bretter en opp ermene og ser hva som kan gjøres for å hjelpe.

Halvorsens muntlige, umiddelbare og uhøytidelige skrivestil blir også litt sleivete og tilfeldig til tider, men jeg er sikker på at både slang og strukturell vingling bare vil gjøre boka mer tilgjengelig for målgruppa, og hun unngår det viktigste, nemlig å snakke ovenfra og ned.

Alt i alt klarer «Ikke vær redd» å være både leserens venn og mentor, og dermed utfyller den sitt potensial som selvhjelpsbok. Den fortjener å bli lest og brukt av ungdommen der ute, for jeg er ikke i tvil om at det trengs veiledning.

Så gjenstår det å se om ungdommen velger denne fremfor en eller annen tilfeldig psykolog på YouTube. Jeg håper det.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel : «Ikke vær redd»

: «Ikke vær redd» Forfatter : Anne Gunn Halvorsen

: Anne Gunn Halvorsen Sjanger : Sakprosa for ungdom (12-16 år)

: Sakprosa for ungdom (12-16 år) Forlag : Kagge Forlag

: Kagge Forlag Dato: 2021

