Dristig og frekt

Det er en heftig opplevelse å tre inn i «Den forbudte skogen» på Stavanger kunst­museum.

Her har samtids­kunstner Andreas Siqueland skapt nye verk i dialog med malerier fra kunst­samler Halvdan Hafstens (1905-1993) samling.

Og Siqueland har utvilsomt gjort et omfattende arbeid.

Ubeskjedent har han flettet inn malerier av store kunstnere som Kai Fjell, Arne Ekeland og Reidar Aulie i sin egen høyrøstede, fargesprakende scenografi.

NYE OMGIVELSER: Det er ikke vanskelig å se at Siqueland bestreber seg på å skape dialog med de utstilte arbeidene. Men det at «tapetet» likner maleriet gjør det ikke enklere å studere bildene. En innsikt som ligger i utstillingskonvensjonen er at enkelte verk krever en ro omkring seg for å komme til sin rett, enten fordi det er uttrykk som i seg selv er preget av kaos eller støy, eller verk som tvert imot er stillferdige og sårbare. Foto: Helle Navratil/MUST

Forvandles til noe annet

Med ti meter høye pastell­fargede veggmalerier, som viser gåtefulle skogslandskaper, samt bemalte møbler og stormønstrede tepper og gardiner, har han forvandlet museet ganske gjennomgripende.

All tekst er skrelt vekk, slik at publikum skal se på bildene og ikke fortape seg i titler eller annen informasjon (som erstatning finnes et digitalt kart som man kan navigere seg gjennom utstillingen med).

Museet vil med utstillingen kaste nytt lys på Hafstens samling, som spiller en viktig rolle for institusjonen.

Det er mye godt å si om Siquelands prosjekt. Det er ikke tvil om at dette er en kunstner med både fargesans og formfølelse.

Halvdan Hafstens samling Ekspander/minimer faktaboks Halvdan Hafsten (1905-1993) var en norsk kunstsamler og donator. Hafsten startet samlingen sin i 1935, som inneholder malerier, akvareller og tegninger av åtte norske kunstnere født i perioden 1899–1909: Reidar Aulie

Harald Dal

Arne Ekeland

Erling Enger

Kai Fjell

Ragnar Kraugerud

Thorbjørn Lie-Jørgensen

Alexander Schultz Samlingen, som teller over 200 bilder, inneholder flere hovedverker, blant annet Kai Fjells «Enken» (1943). Samlingen ble i 1984 donert Stavanger kommune og fikk lokaler i daværende Rogaland Kunstmuseum, Stavanger i 1992. Kilde: Store Norske Leksikon.

Vil fortelle en historie

Installasjonen er svært fascinerende, selv om det er altfor mye av alt.

Men akkurat det ser ut til å være selve overskriften og inngangs­porten til det hele.

Og iblant er det direkte forbløffende hvordan han klarer å orkestrere det mektige kaoset, og skape en slags helhet ut av det.

ROMINNDELING: Selv om Siqueland gjennomfører sitt gjenkjennelige kunstneriske uttrykk gjennom hele utstillingen, kan vi likevel se at han til en viss grad har tilpasset de ulike avdelingene til den kunsten som vises der. Her, i Kai Fjell-rommet, ser vi for eksempel en mer Fjell-inspirert penselføring. Foto: Helle Navratil/MUST

Andre ganger fungerer det ikke fullt så godt.

Med møblene i utstillingen vil Siqueland skape et slags narrativ. Kurator Hanne Beate Ueland forteller at han ser for seg hvordan Hafsten våkner i sin seng i Kai Fjell-rommet, og liksom i halvsøvne ser samlingen sin med nye øyne.

Vi kan se ham for oss, stående mellom den sterkt bemalte veggklokken og den uoppredde sengen, med referanse til Munchs berømte alderdomsmaleri. Frasen (og maleriet) «Mellom klokken og sengen» er blitt stående som et bilde på tiden som går, og på alle tings forgjengelighet.

HJEMME HOS: Halvdan Hafstens eget skrivebord står sentralt i utstillingen. På bordplaten ligger hovedkatalogen over samlingen. Siqueland har villet ta utgangspunkt i Hafstens hjem der de ulike rom eller soner var viet til en enkelt kunstner. Bortsett fra skrivebordet, har møblene i utstillingen ingen tilknytning til Hafstens eget hjem. De er kun hentet inn for å skape en hjemlig atmosfære.

Mens jeg står og lytter til flere veggur som tikker i utakt, og til muntert fuglekvitter som danner en virkningsfull lydkulisse i utstillingen, grubler jeg på hva jeg egentlig skal tenke om dette prosjektet.

Jeg kjenner at jeg definitivt har blandede følelser.

Bryter alle regler

Jeg elsker stormannsgalskapen og det vanvittige overmotet som preger det hele.

Her bryter Siqueland ubeskjedent med alle regler for visuelt hierarki og for museal takt og tone. Det er noe overskridende og dristig ved det som jeg har sans for.

UTFORDRER KONVENSJONEN: Om han ikke får presentert bildene med særlig stort hell, får han i hvert fall utfoldet sin egen maleriske kraft og vitalitet. Og han får også formulert en interessant kritisk refleksjon til den tradisjonelle, litt tilstivnede museumspraksisen. Foto: Helle Navratil/MUST

Her oppstår det en spennende brytning mellom noe gammelt og nytt, og Siqueland beveger på vårt ærbødige forhold til den historiske bildekunsten.

Så hvis tanken er at dette skal være en institusjons­kritisk refleksjon og en totalinstallasjon der Siqueland spiller den suverene hovedrollen, så vil jeg si at museet har lykkes med det.

Men noen god presentasjon av Halvdan Hafstens samling blir det virkelig ikke.

FOR MYE: Maleriene tåler i ulik grad denne voldsomme innpakningen. Selv om dette ikke er ideelle forhold for å studere verken Harald Dahl, Arne Ekeland, eller Kai Fjell, så oppstår det i hvert fall tidvis en viss korrespondanse mellom den historiske kunsten og veggmaleriene. Verre er det for Reidar Aulie. Hans bruntonekoloritt skjærer vondt mot Siquelands hysteriske pastellskog. Foto: Helle Navratil/MUST

Fremhever seg selv

Maleriene overdøves fullstendig av mengden av ulike visuelle inntrykk som omgir dem på alle kanter. Dette er ikke en utstilling der du får muligheten til å gjøre deg kjent med noen av disse kunstnerskapene, eller med samlingen som helhet.

Til det er omgivelsene altfor slitsomme og forstyrrende.

Utstillingen er nok særlig egnet for besøkende som kjenner disse kunstnerne godt fra før, eller et publikum som ikke er så opptatt av å få studert de enkelte maleriene.

UJEVNT: Her ser vi hvordan Siqueland med vekslende hell klarer å skape en bakgrunn for de utvalgte maleriene. På høyre side og over Arne Ekeland-bildet, ser vi hvordan Siqueland har skapt et formsterkt og eventyrlig landskap. På venstre side av bildet kollapser det hele formmessig. Men enten bakgrunnsmaleriet er godt eller dårlig, representerer det en voldsom forstyrrelse for den som vil fordype seg i Ekelands maleri. Foto: Helle Navratil/MUST

Det er ingen tvil om at Andreas Siqueland fremhever seg selv på samlingens bekostning.

Her er bilder skapt av ruvende historiske malere redusert til dekorative elementer i hans eget kunstneriske univers.

Det er denne frekkheten som gjør utstillingen spennende som institusjons­kritikk, men ubrukelig som en samlings­presentasjon.