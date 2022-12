Drag som har draget

TikTok- og Instagram-fenomenet Mimi Devine gjorde stor suksess under pandemien. Ho har 80.000 følgjarar på TikTok og 15.000 på Instagram – og sitt eige show som visast på Dansens hus i Oslo og i Studio Bergen no i desember.

Framsyninga «All about Mimi» er sjølvsagt drag, men den gir publikum eit interessant innblikk i ballroom-kulturen som blømer i byane i Noreg nett no.

Mimi Devine er alter egoet til tidlegare Carte Blanche-dansar Shlomi Ruimi. No er han prøve­leiar ved same kompani på dagtid – og enter­tainer og drag­artist om kvelden, slik han seier det sjølv.

I showet, som byr på alt om Mimi, er det sjølvsagt lettbeint under­haldning attkjennbar frå sosiale medium, vågale kjolar, høgt hår og høge hæler. Men Mimi vil òg visa fram meir av seg sjølv.

Her kjem Ruimi med små, humoristiske anekdotar, mykje av det kombinert med lip sync (miming), som er ein av kategoriane innan ballroom­kulturen. Syncen hos Mimi sit betre etter kvart som showet skrid fram.

ALLE ER VELKOMNE: Ballroom-kulturen er som èin heim for mange minoritetar. Her ei heit scene mellom Father Diesel (Daniel Elahi) og Mimi Devine. Foto: Yaniv Cohen

Framifrå familie

Det Mimi vil, er å opna opp for kva ballroom­kulturen er. Opphavleg var ballroom ein fristad og ein skeiv felles­skap for minoritets­ungdom i Harlem, New York på 1920-talet. Mange fann ein heim her.

Nokre var avviste av familien dei kom frå, men i ballroomkulturen fann dei ein ny familie der dei kunne vera seg sjølv. Det er difor desse miljøa vert kalla «hus», og leiarane «mor» og «far».

Mimi Devine har invitert Kiki House of Meraki, den leiande ballroom-gruppa i Noreg, inn i fram­syninga. Mimi kallar dei sin familie.

EIN DEL AV FAMILIEN: Mother Cassandra Meraki (Cassandra Moldenhauer) og Mimi Devine på runwayen i «All about Mimi». Foto: Yaniv Cohen

Og her er fram­syninga på sitt mest interessante: Gjennom ulike danse­nummer viser Meraki-gjengen ulike perspektiv på kva det vil seia å vera skeiv i dag.

Det er som om dei gjennom kostyme­skift og ulike nummer med stadig større intensitet dansar seg inn mot ei kjerne av noko naudsynt og alvorleg som handlar om kven ein er, om å høyra til og om å høyra saman.

Knallhard attitude

Desse numra er utan tvil det kunstnarleg mest interessante med fram­syninga.

Koreografien, som er gjort av Ruimi og Meraki-gruppa saman med Nicola Gunn, er utfordrande, frekk og overraskande. Dei bygger opp til fleire fine tablå og scene­bilete.

Dansarane held eit høgt nivå, særleg imponerer Thor (Tormod Skår Midtbø) med presisjon, kontroll og eit eige dramatisk uttrykk.

Der framsyninga stadig bryt grensa mellom scene og sal, vel dansarane ulike tilnærmingar til kor mykje dei er i karakter og kor mykje dei let seg sjølv som personar sleppa fram.

Her er Midtbø konsekvent iskald og kul, og det gjev heil­skap og tru­verd til uttrykket på scena.

Der Ballroom er ein fri­stad og ei øving i å våga å tru på seg sjølv, er det som kunst prega av attitude, sjølvtillit og fart.

Eg tek meg sjølv i å venta på kor det svake punktet ligg, kor dei skal sleppa fram det som finst bak dei sterke og fargerike identitetane dei kler seg i.

AVKLEDD: Drag om natta, pappa om dagen. Shlomi Ruimi fortel mot slutten om korleis livet er. Å driva med drag kan vera tøft, sjølv med 80.000 følgjarar. Foto: Yaniv Cohen

Runwayen er kan hende ikkje ein plass for tvil, men som fram­syning trengst noko meir. Det kjem mot slutten, då Mimi tek av seg parykken og seier ting som dei er.

Og kjem med den vanlege, men viktige bodskapen i ballroom-kulturen: Alle kroppar tel, alle kroppar er bra som dei er.

Har draget

Eg veit ikkje kor mykje meir eg veit om Mimi etter denne kvelden. Kan hende trivst ho aller best i SoMe-formatet. Til ei framsyning trengst meir stemme­trening, tydelegare artikulasjon og ein betre tekst.

Det treng ho ikkje tenka på TikTok. Men det må ho her, når ho kaller det scene­kunst.

Men «All About Mimi» er ei framsyning å bli glad av. Ho er intens, lettbeint og meinings­full på same tid. Kostymane er forseggjorte, danse­numra engasjerande, og dei vert løfta av lys­settinga.

Ikkje minst seier framsyninga noko om gleda over å vera fri, ho viser kor mykje energi som kan verta frigjort i rein, pur fryd over å vera noko ein har bestemt sjølv – og meistrar.

Mimi har draget på fan­skaren sin. Dansarane har draget på alle.

BEDRE PÅ NETT: SoMe-fenomenet Mimi Devine bjudar på i «All og Mimi». Men ho kler det digitale formatet betre. Mellom anna treng ho stemmetrening, meiner NRK sin meldar. Foto: Yaniv Cohen

NRK anmelder Foto: Promo Ekspandér faktaboks Tittel: «All about Mimi»

«All about Mimi» Sted: Dansens hus

Dansens hus Koreografi: Shlomi Ruimi, Cassandra Moldenhauer, Daniel Elahi, Emma Damskau, Tormod Midtbø, Nicola Gunn

Shlomi Ruimi, Cassandra Moldenhauer, Daniel Elahi, Emma Damskau, Tormod Midtbø, Nicola Gunn Dramaturg/medforfatter: Nicola Gunn

Nicola Gunn Komponist: Jørn Lvoll

Jørn Lvoll Lys og scenografi: Martin Myrvold

Martin Myrvold Kostymer: Silje Teland Pedersen, José Cecilio Orozco Martínez

Silje Teland Pedersen, José Cecilio Orozco Martínez Medvirkende: Mimi Devine (Shlomi Ruimi), Mother Cassandra (Cassandra Moldenhauer), Father Diesel (Daniel Elahi), Emmadonna (Emma Damskau), Thor (Tormod Skår Midtbø). Danserne er fra Kiki House of Meraki.

Mimi Devine (Shlomi Ruimi), Mother Cassandra (Cassandra Moldenhauer), Father Diesel (Daniel Elahi), Emmadonna (Emma Damskau), Thor (Tormod Skår Midtbø). Danserne er fra Kiki House of Meraki. Dato: Dansens hus i Oslo 15. desember–18. desember 2022, Studio Bergen 21. og 22. desember 2022.

Les også: Drømmen om høye hæler, glitter, glamour og en catwalk