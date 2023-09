Pensum i komisk kjemi!

Trekløvere er ingen nyhet på humor­scenen.

Se bare på Kåre Conradi, Linn Skåber og Christian Skolmen (Chat Noir, 2010), «Mot i Brøsta» (Henriette Steenstrup, Sigrid Bonde Tusvik og Else Kåss Furuseth, 2015), eller Ole, Dole og Doffen (Andeby Showteater, 1931).

Ingen ubetinget suksess­oppskrift, snarere tvert imot.

Tre komikere kan, når de går sammen på en scene, gå hverandre i beina, misforstå de andres komiske språk og harmonere like godt som salt og sår.

Men når trioen består av Pernille Sørensen, Kristine Riis og Live Nelvik, er resultatet sammen­sveiset som Harry, Ronny og Hermine.

Vaklende start

Forestillingen åpner med et talkshow­aktig segment der de tre presenterer seg som nyfrelste scene­komikere med store vyer.

Til å åpne sin «første» forestilling vil Live Nelvik ha en litt fleipete jazz­knipsing, Kristine Riis ha musikal, mens Pernille Sørensen er helt sikker på at hun ligner på Shakira.

Som ved (altfor) mange andre forestillinger hos Latter virker det umulig å unngå en åpning der et musikal­nummer med storband fra 40-tallet setter takt og tone.

Nelvik, Riis og Sørensen unnskylder seg nærmest for å naturligvis ha sett den innlysende koblingen til show­konseptet Wallmans salonger, og suser gjennom første nummer så godt det lar seg gjøre.

En vaklende start, ja vel, men «3 for 1» får straks bein å gå på.

Ingen klassisk 40-årskrise

Revy­sjangeren melder sin ankomst med Live Nelviks vidunderlige parodi av svigerinne Catrin Sagen.

Hun skal fungere som «showtrygghets­koordinator», en tittel som subtilt peker nese til konstruerte begreper og følelses­spektre.

For de uinnvidde er Catrin Sagen psykolog med spesialisering i emosjons­fokusert parterapi, en yrkes­tittel som slett ikke gjør seg bort i komisk øyemed.

Hun har også fungert som intimitets­koordinator i storserien «Succession» på HBO.

Man skal likevel være nokså oppdatert for å holde følge med denne referansen – dette er ikke en parodi kreti og pleti biter seg fast i.

Derfor er rollen et fordømt modig og dessuten glimrende gjennomført nummer.

Den jevnaldrende trioen kunne lett falt for fristelsen til å harselere overdrevent med eget alders­segment.

Folk i 40-åra har gjerne mange lignende utfordringer: tidsklemme, nyvunne helse­problemer og overtenning ved barnefri, for å nevne noen.

Dette er imidlertid ikke en slik forestilling.

Ja, vi får ganske tidlig møte et menneske i 40-åra på legekontoret, men frykt ikke.

Pernille Sørensens utmerkede finger­følelse med karakterer er den perfekte motsats til Kristine Riis i rollen som plagsom lege.

Når man først skal behandle et så utbrukt tema, er det vanskelig å svinge utenom den største fallgropen – oppramsing.

Her kunne vi fort fått servert et typisk sketsje­format der karakterene simpelthen gjentar ulike alders­relaterte utfordringer helt til et slags slutt­poeng snører sekken i hop.

Uten å avsløre for mye: Når Riis og Sørensen behandler temaet, er det gjort med en tydelig selv­tillit til manus, der det ikke er funnet rom til klisjeer eller selvfølgeligheter.

Her ligger også hovedårsaken til at «3 for 1» lykkes.

Materialet er gjennomgående nytenkende, ideene er skarpe og friske, mens utførelsen bærer preg av lang erfaring og komisk harmoni.

De tre forstår hverandres humor, spiller hverandre morsomme og er alltid trygge på eget stoff.

I tillegg får Sørensen, Riis og Nelvik god drahjelp av visuelle bakgrunner som titt og ofte gir en ekstra dimensjon til sketsjene.

Karakterer av beste sort

Numrene har ingen overordnet sammenheng, og dette er selvfølgelig en luksus kun de beste komikere kan unne seg.

Vi går fra Ingvild Kjerkol-parodi til besjeling av tankekjør på nattetid der den utmerkede komiske kjemien viser seg fra sin beste side.

Nelviks karakter forsøker å sove, mens Sørensen og Riis dukker opp som krisemaksimerende og underliggjørende, levende tanker.

Sketsjen er ikke bare blant forestillingens høydepunkter, men et perfekt eksempel på godt idéarbeid, original utførelse og gjenkjennbart materiale.

Apropos krise­maksimering – for en mossing som har ufrivillig klassereist til Oslo, er dette en svært presis observasjon av mennesker i No. 4-segmentet:

Oslosentriske, selvopptatte og privilegerte folk som spiller tilsidesatte og undertrykte, men som i virkeligheten har natur­vinen i den ene hånda, og doktorgraden i den andre.

I «3 for 1» får man oppleve karakter­skuespillere av beste sort, samfunns­innsikter av ypperste klasse og manus fra aller øverste hylle.

Når man først skal lage (nok) en revyinspirert forestilling med sketsjer, musikalnumre og parodier, er det mange å hoppe etter.

Pernille Sørensen, Kristine Riis og Live Nelvik gjør det på best tenkelige vis.

NRK anmelder: Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «3 for 1»

«3 for 1» Av og med: Kristine Riis, Pernille Sørensen og Live Nelvik

Kristine Riis, Pernille Sørensen og Live Nelvik Sted: Latter, Oslo, 30. august 2023

Latter, Oslo, 30. august 2023 Spilleperiode: 30. august – 16. desember

30. august – 16. desember Regi: Vemund Vik

Vemund Vik Tekster: Live Nelvik, Kristine Riis, Pernille Sørensen, Vemund Vik, Arne Schau Knudsen, Christopher Pahle, Jon Niklas Rønning, Forfatterne Bak, Tore Haukenes

Live Nelvik, Kristine Riis, Pernille Sørensen, Vemund Vik, Arne Schau Knudsen, Christopher Pahle, Jon Niklas Rønning, Forfatterne Bak, Tore Haukenes Musikk: Nicholas Henriksen

Nicholas Henriksen Lyd: Kjetil Husøy

Kjetil Husøy Scenografi og lys: Stein Phillips

Stein Phillips AV-design: Joachim Barrum

Joachim Barrum Koreografi: Olav André Gravseth

Olav André Gravseth Inspisient og kostyme: Maiken Kolberg

