Trump har byttet ut over en tredel av staben – frykter hjerneflukt i Det hvite hus

Torsdag denne uken trakk Donald Trumps viktigste økonomiske rådgiver seg fra jobben. Gary Cohn ga opp jobben etter å ha forgjeves ha forsøkt å få Trump til å droppe planene om å innføre toll på stål og aluminiumimporten.

Cohn er den siste i en stadig voksende rekke av nøkkelpersoner rundt presidenten som enten har blitt kastet på dør eller som selv har valgt å si opp sin stilling.

UTBRENT: Trump er en vanskelig person å jobbe for, sier Hilmar Mjelde ved UiB. Foto: Universitetet i Bergen

Mest støy har det nok vært rundt den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn som ble kastet etter 24 dager ved makten. Trumps omstridte pressetalsmann Sean Spicer forsvant etter et halvt år i stormen. Og i høst måtte det første regjeringsmedlemmet hans gå. Helseminister Tom Price trakk seg etter avsløringene rundt hans hyppige bruk av privatfly. Avskjedigelsen av FBI-direktør James Comey fikk også stor oppmerksomhet.

– Inkompetanse, etikkbrudd og dårlig oppførsel

– Trump har ansatt allierte fra valgkampen, som ikke nødvendigvis har kvalifikasjoner til å regjere. Noen var inkompetente som Sean Spicer og Reince Priebus. Andre gikk på grunn av etiske problemer som Mike Flynn og Rob Porter. Og noen klarte ikke å innordne seg som Anthony Scaramuccu og Omarosa Manigault, sier postdoktor ved Instituttt for informasjons- og medievitenskap ved UiB Hilmar Mjelde til NRK.

Mjelde sier utskiftninger er vanlig fordi de ansatte blir utslitt av å være på jobb store deler av døgnet.

– Trump er en vanskelig person å jobbe for. Det konkurranse- og konfliktfylte miljøet fører til manglende samarbeid, distraherer medarbeiderne i jobben og gjør dem usikre. Alt dette gjør dem mindre effektive. Folk blir også fortere utbrent, sier Mjelde.

Han mener all turbulensen svekker effektiviteten og moralen i administrasjonen.

– I tillegg har han en ekstern og uformell rådgivergruppe som undergraver staben: familiemedlemmer, kompiser, og bekjente fra næringslivet, media, og politikk. Disse er ikke eksperter på offentlig politikk, sier Mjelde.

– Hjerneflukt

REKORD: Kathrynn Dunn Tenpas sier Trump har skiftet ut dobbelt så stor del av staben sin det første året enn hva Ronald Reagan gjorde i 1981. Foto: Brookings Institute

Cohns avgang øker frykten for at enda flere av Trumps medarbeidere kommer til å gå av, og at presidenten blir rammet av såkalt hjerneflukt, skriver nyhetsbyrået AP.

Kathrynn Dunn Tenpas ved Brookings-instituttet i Washington DC har forsket på utskiftningstakten i staben til de fem foregående presidentene i løpet av deres første år ved makten.

– Jeg synes utskiftningstakten under Trump har vært stor. Og den er ikke bare stor, men helt ut av proporsjoner, sier Tenpas til nettstedet Vox.

Fra Ronald Reagan til Barack Obama var det førstnevnte som byttet ut desidert flest i løpet av sitt første år som president. Reagan hadde en utskiftningstakt på 17 prosent, ifølge Tenpas' beregninger. George W. Bush hadde kun 6 prosent omveltning i staben.

– Jeg har regnet på det samme for Donald Trump, og hans utskiftningstakt var 34 prosent. Så han har doblet den gamle rekorden til Reagan, sier Tenpas.

Disse 34 prosentene er det Tenpas omtaler som «A-laget». En gruppe på rundt 60 stabsmedlemmer i Det hvite hus, ulike rådsmedlemmer og medlemmer av visepresidentens stab.

Tenpas sier at et høytstående stabsmedlems avgang ofte fører til en dominoeffekt nedover.

– Han eller hennes underordnede forsvinner ofte samtidig fordi den nyansatte gjerne vil bygge opp sin egen stab, sier Tenpas.

Hun tror Trump på sikt vil få problemer med den store gjennomtrekken.

– Hvis folk fortsetter å forsvinne ut og inn gjennom svingdøra, mister du den kollektive hukommelsen i staben, du mister ekspertisen som du hadde og det gjør jobben din mye vanskeligere, advarer hun.

Trump: Mange vil ha jobb

Trump selv avfeier at han har problemer med å fylle stillingene.

– Mange, mange folk vil ha hver eneste jobb. Alle vil jobbe i Det hvite hus, sa han på en pressekonferanse med den svenske statsministeren Stefan Löfven tirsdag.

Men han erkjente at han ikke er en lett sjef å ha, og at han liker å se sine ansatte krangle om politikk:

– Jeg liker konflikt, konstaterte han.

Tenpas argumenterer i sin forskning for at én av årsakene til Trump skifter ut så mange nære medarbeidere skyldes at han verdsetter lojalitet foran kvalifikasjoner.

– Ansatte i Det hvite hus må ha tre egenskaper - lojalitet, kompetanse og integritet. Trump verdsetter lojalitetskriteriet i for stor grad, sier Hilmar Mjelde.

Kort prosess for Flynn

Listen over alle som har forlatt Trump blir altså lengre for hver dag som går. Her er en gjennomgang av en god del av dem som har hoppet av både frivillig og ufrivillig det drøye året Trump har sittet ved makten:

Kun 10 dager etter at han tiltrådte som USAs president kastet Donald Trump fungerende justisminister Sally Q. Yate på dør etter at hun hadde nektet å forsvare presidentens innreiseforbud i retten. Det var ventet at hun uansett ville ha blitt erstattet av Jeff Sessions, siden hun ble utnevnt av Barack Obama.

Langt større sjokkbølger sendte det da det ble klart at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte pakke ned kontoret sitt kun 24 dager etter han ble utnevnt. Flynn måtte gå fordi han ikke hadde gjort rede for sin kontakt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak, og satte rekord med sin korte karriere.

Etter to måneder røyk også Katie Walsh ut av det gode selskap fra sin jobb som visestabssjef. Hun skal ifølge New York Times ha havnet på kant med Trumps svigersønn Jared Kushner.

Russlandetterforskningen

Den neste høyprofilerte oppsigelsen var da FBI-sjef James Comey fikk sparken 9. mai. Trump begrunnet beslutningen med Comeys håndtering av e-post-saken og Hillary Clinton, mens Comey på sin side hevdet at Trump forsøkte å påvirke etterforskningen av Russlands angivelige innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Trumps kommunikasjonsdirektør Mike Dubke opplyste senere samme måned at han var på vei ut av administrasjonen. Dubke skal selv ha sagt opp stillingen og uttalte til CNN at han sluttet av personlige årsaker.

Trump måtte se seg om etter en ny assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at Kathleen K.T. McFarland gikk av for å bli ambassadør til Singapore. Hun trakk seg senere også som ambassadør, ifølge Politico.

I juli ble det kjent at lederen for regjeringens etiske råd Walter Shaub trakk seg etter seks måneder under Trump. Shaub hadde siden presidentvalget gjentatte ganger kritisert Trump for å ikke ha distansert seg nok fra forretningsdriften ved å overlate ansvaret til sønnene, ifølge The Guardian.

Talspersonen for Trumps juridiske team i Russland-granskingen, Mark Corallo, gikk av et halvt år etter innsettelsen. Den gang skal årsaken ifølge BBC har vært uenigheter innad i juristgruppen.

Kort karriere for Scaramucci

21. juli kom den oppsiktsvekkende nyheter om at Trumps profilerte pressesekretær Sean Spicer trakk seg fra stillingen. Spicer skal angivelig ha trukket seg fordi Anthony Scaramucci var ansatt som ny kommunikasjonsdirektør. Omtrent samtidig trakk assisterende pressetalsmann Michael Short seg fra jobben, etter at Scaramucci skal ha sagt til journalister at han planla å sparke ham og alle andre i pressestaben, ifølge New York Times.

Scaramucci overlevde på sin side bare ti dager i jobben, men klarte i løpet av den perioden å skape flere kontroverser.

Noen dager i forveien hadde stabssjef Reince Priebus trukket seg, angivelig på grunn av uenigheter med nevnte Scaramucci.

I slutten av juli ble midtøstenrådgiver Derek Harvey fjernet fra stillingen i det nasjonale sikkerhetsrådet. Avskjedigelsen ble ikke begrunnet, men ifølge New York Times skal Harvey ha havnet på kant med rådsleder General H.R. McMaster. Tera Dahl forsvant også fra rådet for å gå over i en ny stilling

Nok en høyprofilert Trump-ansatt forsvant måneden etter. 18. august ble det kjent at sjefstrateg Steve Bannon fikk sparken.

En uke senere ble sikkerhetsrådgiver Sebastian Gorka tvunget til å gå. Han hadde, som Bannon, bakgrunn fra det høyrevridde nettstedet Breitbart.

Måtte gå etter manifest mot multikulturalisme

Ezra Cohen-Watnick som også var medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, forsvant i løpet av august måned. I samme dragsuget forsvant hennes kollega Rich Higgins som en måned tidligere hadde skrevet et internt notat som ble oppfattet som et manifest mot multikulturalisme og politisk korrekthet. Han uttrykte bekymring for at Trump hadde blitt for polert i presidentrollen og stod i fare for å fremmedgjøre seg selv for kjernevelgerne.

I slutten av september måtte den til nå første ministeren i Trumps regjering gå av.

Helseminister Tom Price fikk flengende kritikk for sin hyppige bruk av privatfly på skattebetalernes regning.

I desember ble det klart at presidentens rådgiver Omarosa Manigault Newman, en tidligere deltaker i Trumps tv-program «The Apprentice», sluttet i jobben. Newman hadde blant annet en rolle med å kommunisere med afroamerikanske og kvinnegrupper.

Samme måned ble det klart at Dina Powell, en nær alliert av Trumps datter Ivanka og mannen Jared Kushner, var på vei ut av Det hvite hus.

Powell begynte som rådgiver for kvinnesaker, og ble raskt forfremmet til viserådgiver for nasjonal sikkerhet med hovedfokus på Midtøsten, ifølge Politico.

Samtidig ble det kjent at Trumps visestabssjef Rick Dearborn ville forlate jobben på nyåret, ifølge CNN.

Tvilsomme investeringer og vold på hjemmebane

I januar forsvant nok en helsetopp, da lederen for direktoratet for sykdomskontroll og forebygging, Brenda Fitzgerald trakk seg. Fitzgerald havnet i en interessekonflikt etter at hun hadde investert i aksjer i tobakksindustrien kort tid før hun tiltrådte i jobben som blant annet innebærer å få ned tobakksbruken blant innbyggerne, ifølge Politico.

I forrige måned gikk en av Trumps nærmeste rådgivere, Rob Porter, av etter at hans tidligere ektefeller hadde beskyldt ham for fysisk og psykisk mishandling. Porter avviste alle anklager, men valgte likevel å trekke seg.

Etter Porters avgang havnet taleskriver David Sorensen i fokus for vold på hjemmebane. Han trakk seg fra stillingen etter at ekskona hans i et intervju med Washington Post anklaget ham for å ha misbrukt henne fysisk og psykisk gjennom to års ekteskap.

Kushner på vei ut?

I februar ble det også klart at Rachel Brand, som er andre visejustisminister, slutter etter ni måneder i jobben og går over i privat sektor.

På februars siste dag gikk Trumps fjerde kommunikasjonsdirektør Hope Hicks av etter seks måneder i jobben. Hicks sluttet dagen etter at hun ble utspurt av etterretningskomiteen i Kongressen om sin rolle i valgkampen og overgangsperioden.

Hun erkjente overfor panelet at hun ved enkelte tilfeller har fortalt «hvite løgner» for Trump, men at hun ikke har løyet om noe som er relevant for Russland-etterforskningen.

Også Josh Raffel som har vært kommunikasjonsrådgiver for Trumps datter Ivanka og svigersønnen Jared Kushner er på vei ut.

Torsdag trakk Trumps øverste økonomiske rådgiver Gary Cohn seg etter å ha forsøkt å overtale presidenten til å skrote planene om å innføre toll på stål og aluminium, ifølge Politico.

Samtidig spekuleres det i om Trumps datter og svigersønn er på vei ut av det gode selskap, etter en rekke skandaleoppslag rundt Jared Kushner den siste tiden.