Trumps hodepine: Svigersønnens skandaler tårner seg opp

Det vakte oppsikt da Kushner mistet sin toppsikkerhetsklarering i forrige uke.

Presidentens svigersønn og rådgiver har siden i fjor hatt tilgang til topphemmelig informasjon i forbindelse med sine arbeidsoppgaver med å skape fred i Midtøsten og pleie forholdet med Mexico og Kina.

Uten politisk erfaring

PÅ VEI UT: USA-kjenner Eirik Løkke tror Trump vil bruke stabssjef John Kelly til å rydde svigersønnen av veien. Foto: Civita

Kort tid etter innsettelsen i januar i fjor, ble det klart at Donald Trump ansatte sin svigersønn som seniorrådgiver i Det hvite hus.

Hans kone, Trumps datter Ivanka, fikk en tid senere sitt eget kontor i presidentboligen, uten å være offisielt ansatt.

Utnevnelsene vakte oppsikt siden ingen av dem hadde politisk erfaring. Siden da har de tilsynelatende vært under presidentens beskyttende vinger, mens rivalene deres har forsvunnet ut én etter én.

Men nå skal Trump angivelig være i ferd med å miste tålmodigheten med de stadige skandaleoppslagene rundt svigersønnen.

Rolleblanding

I forrige uke skrev The New York Times at Kushner fikk et lån på 184 millioner dollar fra finansfirmaet Apollo Global Management til sitt eiendomsselskap etter å ha hatt møter med selskapets grunnlegger. Ifølge AP avsluttet det amerikanske finanstilsynet en pågående gransking av Apollo kort tid etter at Kushner mottok pengene.

AP understreker at de ikke har hold for å si at det er en sammenheng, men at timingen på ny reiser spørsmålet om mulige interessekonflikter mellom Kushners eiendomsvirksomhet og hans rolle som rådgiver for presidenten.

I fjor avslørte New York Times at den israelske diamantmogulen Beny Steinmetz er inne på investorsiden i Kushners eiendomsselskap. Steinmetz etterforskes i minst fire land for angivelige bestikkelser og hvitvasking.

Kushners selskap er også saksøkt i Baltimore og New York for måten de forvalter utleieeiendommene sine, ifølge samme avis.

I Muellers søkelys

I tillegg henger fortsatt Russland-spøkelset over Kushner. Kushner er blant annet knyttet til sparkingen av FBI-direktør James Comey og for å ha deltatt på et møte med en russisk advokat om en angivelig «drittpakke» på Hillary Clinton i forkant av presidentvalget.

Denne uken ble det kjent at Mueller har fått fornyet interesse for Kushners rolle og vil undersøke om Kushners forretningsvirksomhet i utlandet har påvirket Trumps politikk, ifølge NBC News.

Ifølge Washington Post skal det være knyttet bekymring til at andre lands myndigheter vil manipulere og påvirke Kushner.

Avisen skriver at fire land – Kina, Israel, Mexico og De forente arabiske emirater – skal ha diskutert hvordan man kan bruke Trumps svigersønn og hans forretninger til sin fordel.

Ifølge kilder med kjennskap til saken skal dette være noe av årsaken til at Kushner mistet sikkerhetsklareringen.

Første skritt på veien ut

USA-kjenner og rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke sier ting tyder på at Trumps tillit til svigersønnen er tynnslitt.

– Kushner har nok en svært usikker fremtid i Det hvite hus. Spesielt de økonomiske forholdene og hans forsøk på å lage sin «private» utenrikspolitikk fører til at han mister troverdighet og tillit. Han begynner å bli et problem for Det hvite hus, og dermed også for Trump, sier Løkke til NRK.

Løkke sier Kushner har stått Trump nær som svigersønn og rådgiver, men at det nå ser ut som han ikke lenger står like sterkt hos svigerfar.

– Det kan tenkes at han vil fortsette som rådgiver, men ikke på et så høyt nivå, sier Løkke.

Spørreundersøkelse

Ifølge to kilder nær presidenten har Trump nylig reflektert over om det hadde vært best for alle parter om datteren og svigersønnen returnerer til sitt daglige virke i New York, melder AP.

Utad har Trump tilsynelatende fortsatt tillit til Kushner og mener svigersønnen er utsatt for en rekke urettferdig angrep.

– Jeg synes han blir behandlet svært urettferdig. Han er en person av høy kvalitet, sa Trump i forrige måned.

I helgen var Trump på sitt feriested Mar-a-Lago i Florida. Under oppholdet skal han, ifølge Vanity Fair, ha spurt ut gjestene på golfklubben hvordan de vurderte oppslagene rundt svigersønnen.

Ifølge en kilde skal Trump være irritert over den dårlige medieomtalen og være svært misfornøyd med negativ oppmerksomhet forårsaket av andre.

Dagen etter var Trump i tilsynelatende bedre humør da han til og med vitset om Kushner under en middag med amerikansk presse i Washington.

Han sa blant annet at han ble forsinket til middagen «fordi Jared ikke slapp gjennom sikkerhetskontrollen».

Kelly irritert

Det var stabssjef John Kelly som besluttet å frata Kushner sikkerhetsklareringen.

Den tidligere generalen skal – da han overtok som stabssjef – ha blitt bekymret for hvor mange rundt presidenten som hadde tilgang til høyt gradert informasjon og bestemte seg for å stramme inn.

Kelly skal i lengre tid ha irritert seg over Kushner og konas påvirkning på president Trump og for at de gjentatte ganger skal ha fått ham til å endre mening i siste øyeblikk, ifølge APs kilder.

– Bare en svigersønn kan stå i så mye uten å få sparken, sier Barack Obamas tidligere kommunikasjonsdirektør Jennifer Palmieri til AP.

– Kushner er sårbar og i full fart på vei til å falle i unåde. Selv om hans fratreden vil føre til at president Trump blir enda mer isolert, vil man muligens komme fram til at det ikke er noen verdi i å la ham bli, sier Palmieri.

Løkke tror Trump i stedet for å agere selv vil la Kelly ta jobben med å kvitte seg med Kushner-problemet.

– Det skjer nok ikke noe uten at Trump står bak. Han vil nok bruke Kelly til denne oppgaven, sier Løkke.

– Vil i så fall Ivanka Trump gå med i dragsuget?

– Hun sitter nok tryggere enn sin mann siden hun også har en mindre viktig rolle. Men man skal ikke utelukke at hun slår følge dersom Kushner slutter.

Får ny rolle?

Trass i støyen rundt Kushner er det så langt ikke kommet offentlige anklager eller siktelser mot ham, og han og selskapene hans har avvist at de har gjort noe klanderverdig.

Kilder i Det hvite hus CNN har snakket med, sier Kushner nå opplever at folk der er «ute etter å ta ham», men han har ingen planer om å trekke seg fra stillingen.

Kushner skal fortsatt ha armbind for fredsprosessen i Midtøsten og er ventet å delta på flere møter de kommende ukene med topputsendinger fra regionen.

Trump har instruert sin stab om at Kushner skal involveres i planleggingen av disse møtene, men det er uklart hvordan hans manglende sikkerhetsklarering og dermed tilgang på informasjon vil påvirke dette arbeidet.

Tidligere Midtøsten-forhandler Aaron David Miller sier Kushner kan miste troverdighet blant partene.

– De vet at han ikke kan lese om dem, og det er umulig å vite hva du ikke vet, sier Miller.

Andre kilder spekulerer i at Kushner på sikt vil få en mer politisk rolle og kanskje ta fatt på nye arbeidsoppgaver i Trumps kampanje for å bli gjenvalgt om tre år. En nær alliert av Kushner, Brad Parscale, ble utnevnt til valgkampleder tirsdag.

I en slik rolle vil han heller ikke ha behov for den sikkerhetsklareringen han inntil nylig hadde.