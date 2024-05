Melding om ny bevegelse i område der hus skled ut av posisjon i Ørsta

Beboerne i to hus i Ørsta ble evakuert forrige lørdag etter at en av bebyggelsene skled noen centimeter ut av posisjon. Nå er det kommet melding om ny bevegelse i området.

– Brannvesenet er på stedet og ser litt. Vi sammenligner med det som var sist og har satt i gang teamet i kommunen, sier vaktleder Paul Ola Vestre hos Møre og Romsdal 110-sentral til Sunnmørsposten.

Det var forrige lørdag at to husstander ble evakuert etter at en mur flyttet seg rundt 20 centimeter. De fikk imidlertid flytte tilbake etter at geologer hadde undersøkt stedet.

Torsdag kveld ble det registrert ny bevegelser i områder, ifølge de som bor der.

– Vi skal få inn folk med kunnskap. Det har mest trolig kommet mer sprekkdanning, og kanskje litt bevegelse i marka også. Derfor blir det hentet inn folk med kunnskap, sier Vestre.

(NTB)