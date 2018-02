Hicks (29) er ifølge CNN en av president Donald Trumps næreste medarbeidere, og regnes for å være blant de viktigste personene i Trumps indre sirkel.

NUMMER FIRE: Hicks er den fjerde kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus siden Donald Trump tiltrådte som president. Foto: Leah Millis / Reuters

Hicks har vært fungerende kommunikasjonsdirektør siden midten av august 2017. Hun er den fjerde kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus siden Trump tiltrådte som president i januar 2017.

Årsaken til at hun trekker seg er uklar, men nyheten kommer dagen etter at hun ble intervjuet i ni timer av et panel i etterretningskomiteen i Representantenes hus, skriver NTB. Komiteen står for en av granskingene av mulig kontakt mellom Trumps folk og Russland.

Overfor Reuters har imidlertid pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders sagt at Hicks avgang ikke har noen sammenheng med gårsdagens høring i Kongressen.

Får ros av Trump

– Jeg har ikke ord for å beskrive min takknemlighet overfor president Trump. Jeg ønsker presidenten og hans administrasjon det beste i fortsettelsen, skriver Hicks i en uttalelse.

Hun startet sin karriere i politikken som talsperson for Donald Trumps valgkampapparat. Tidligere har hun vært rådgiver for Ivanka Trump, som er presidentens datter.

Trump har i en uttalelse i forbindelse med avgangen bare rosende ord å komme med om den tidligere modellen.

COVERBILDE: Hope Hicks hadde en kort karriere som modell, her på framsida av en bok. Hicks er Trumps fjerde kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus.

– Hope er enestående og har jobbet bra de siste tre årene. Hun er så smart og omtenksom, en virkelig flott person. Jeg vil savne å ha henne ved min side, men når hun kom til meg for å si at hun ville gjøre noe annet, har jeg full forståelse for det. Jeg er sikker på at vi vil jobbe samme igjen i fremtiden, sier Trump i en uttalelse.

I høring i går

I går var den tidligere kommunikasjonssjefen i høring av etterretningskomiteen i Kongressen. I møtet, som varte i over ni timer svarte hun på spørsmål om sin rolle i valgkampen, og om overgangsperioden mellom Trumps valgseier og innsettelsen som president.

Hun erkjente overfor panelet at hun ved enkelte tilfeller har fortalt «hvite løgner» for Trump, men at hun ikke har løyet om noe som er relevant for Russland-etterforskningen.

Under høringen ville hun imidlertid ikke svare på spørsmål om tiden i Det hvite hus, ifølge Adam Schiff, som er den fremste demokraten i komiteen. Han fortalte at hun sa at hun hadde blitt rådet til ikke å svare.