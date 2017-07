Trump sparker ny PR-sjef etter 10 dager

Oppsigelsen av Scaramucci skal ha vært et krav fra Trumps nyansatte stabssjef, John F. Kelly, skriver New York Times.

Det er bare en drøy uke siden den omstridte kommunikasjonssjefen tiltrådte, da hans forgjenger Sean Spicer ble oppsagt av presidenten på Twitter.

Få dager etter at Scaramucci ble utnevnt, ringte han opp en journalist og forlangte å få vite navnet på en kilde bak en lekkasje fra Det hvite hus. Han gikk i samme slengen til angrep på sin egen kommunikasjonsstab i Det hvite hus.

Etter at Scaramucci ble utnevnt av presidenten på Twitter fredag for ti dager siden, har han skapt overskrifter og lagt seg ut med folk både i Det hvite hus og i pressen.

Han sparer ikke på superlativene når han snakker. Ifølge ham har president Donald Trump «et av de beste instinktene i verden».

Han omtaler seg selv i tredje person, og bruker et så fargerikt språk at amerikanske TV-kanaler må legge advarsler på skjermen før han kan gjengis.

Han la seg blant annet ut med Trumps forrige stabssjef Reince Priebus, og fortalte åpent til journalister at Priebus kom til å bli erstattet.

Men da erstatningen kom, i general John Kellys skikkelse, måtte Scaramucci altså selv gå.

Ifølge New York Times hadde Scaramucci blant annet skrytt åpent om at han rapporterte direkte til presidenten, ikke til stabssjefen (dengang Priebus). Da Kelly holdt sitt første stabsmøte i det hvite hus i dag, gjorde han det klart hvem som var sjefen i the West Wing.

Tidslinja for skifter i staben i Det hvite hus