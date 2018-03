Avis: Trump har bestemt seg for å sparke McMaster

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er på vei ut, skriver avisen etter å ha snakket med fem personer med kjennskap til presidentens planer. Utskiftningen er imidlertid ikke ventet å skje med én gang.

Washington Post skriver videre at presidenten nå skal være «komfortabel med å fjerne sikkerhetsrådgiveren», noe som skal ha tatt sin tid for å unngå å ydmyke rådgiveren, og for å sikre en smidig avgang.

Nylig skal Trump ha fortalt stabssjef John Kelly, at han ønsket å finne McMasters erstatter.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Sanders, avviser imidlertid at det er en ny utskiftning på gang.

– Jeg snakket nettopp med presidenten og McMaster – de sier at de har et godt samarbeid, og det er ingen endringer, skriver hun på Twitter.

Også CNN har kilder som bekrefter at McMaster er på vei ut. Nyhetskanalen skriver at avgjørelsen kommer etter at det skal ha vært måneder med spenninger mellom de to. Kilder som er kjent med McMasters stilling hos presidenten, har sagt overfor CNN at han har vært «på tynn is» i månedsvis.

Trump skal ifølge Washington Post mene at McMaster er for stiv og at orienteringene hans som sikkerhetsrådgiver er for lange og ikke relevante.

Avganger

McMaster er Trumps andre nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han etterfulgte Michael Flynn, som måtte gå etter bare tre uker i jobben.

De siste ukene har det versert rykter om at sikkerhetsrådgiveren skal gå av, som Det hvite hus gjentatte ganger har avkreftet. Senest nektet pressetalskvinne Sarah Sanders for sikkerhetsrådgiverens avgang 8. mars.

De nye påstanden om McMasters avgang kommer bare dager etter at Trump sparket utenriksminister Rex Tillerson på Twitter. Trump vil erstatte utenriksministeren med sin nære allierte CIA-direktør Mike Pompeo.

På onsdag hentet Trump tv-kommentatoren Larry Kudlow til å erstatte sin økonomirådgiver Gary Cohn, som sluttet etter uenigheter om stål- og aluminiumstollen i forrige uke.

På torsdag signaliserte presidenten at det ville komme flere endringer i staben.

– Det vil alltid være forandringer, sa han til pressen.

– Og jeg tror dere vil se endringer. Jeg vil også se forskjellige ideer, sa han videre.