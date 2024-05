Politi med skjold og batonger fyller området utenfor University of California i Los Angeles (UCLA). Det hersker kaos mellom politi og hundrevis av demonstranter.

Det viser TV-bilder fra universitetet.

Politiet skal ha skutt med gummikuler mot folkemengden.

BBC skriver at politiet nå har rykket inn til midten av teltleiren på området, hvor flesteparten av demonstrantene har oppholdt seg.

Politiet er nå inne i hovedområdet av demonstrasjonen, hvor flere studenter har satt opp telt inne på UCLA sitt område. Foto: Aude Guerrucci / Reuters

Flere personer har blitt arrestert og ført bort, forteller demonstranter til kanalen.

Politiet i Los Angeles har ennå ikke gitt noen offentlig kommentar på operasjonen.

Politiet brukte nødbluss for å spre folkemengdene som var samlet utenfor leiren. Nyhetsbyrået AFP melder at helikoptre svevde over området.

Her prøver politiet å bryte opp barrikaden Du trenger javascript for å se video.

Nektet å fjerne seg

Natt til onsdag brøt det ut voldelige sammenstøt på området til UCLA. Like etter klokka 11 norsk tid tok politiet seg inn på universitetet.

Da hadde de alt truet med å bryte seg inn i flere timer, dersom demonstrantene ikke fjernet seg.

Mellom 300 og 500 demonstranter skal ha oppholdt seg inne på universitetsområdet.

Det melder den lokale TV-stasjonen KABC-TV. Rundt 2000 mennesker skal ha samlet seg utenfor barrikadene for å vise sin støtte.

Raidet ble ledet av California Highway Patrol-offiserer, som bar skjold og batonger.

– Dette er en fredelig protest, det er ingen motdemonstranter i kveld, så å ringe politiet på dem er avskyelig. Denne byen bør støtte dem, sier LA-beboer Jack Bedrosian til nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene sa de nektet å fjerne seg fra teltleiren som er satt opp.

– Ikke svikt oss, skal en propalestinsk student ha sagt i det han ble ført bort av politiet, ifølge kanalen.

Studentopprør på kokepunktet

Studentopprørene mot krigen i Gaza er på kokepunktet ved flere universiteter i USA.

Campus har nesten 52.000 studenter, inkludert studenter og akademikere. Ifølge UCLA-tjenestemenn vil området forbli lukket, med unntak fra begrensede operasjoner torsdag og fredag.

Politiet har erklært demonstrasjonen for en ulovlig samling.

Tidligere rykket politiet inn på Columbia-universitet i New York. Universitetet har vært et sentrum for protestene den siste tiden. Studentene ble truet med utvisning, men nektet likevel å forlate området.

USAs utenriksminister Antony Blinken mener studentenes demonstrasjon er en del av demokratiet.

– Det er et kjennetegn på demokratiet at innbyggerne viser sine synspunkter, bekymringer og sinne. Jeg tror det gjenspeiler styrken til landet vårt, sa Blinken i en uttalelse.

Fordømmer volden

Sammenstøtene mellom studentene og politiet kom som en reaksjon etter at Israel-vennlige studenter skjøt raketter mot de propalestinske demonstrantene.

BBC melder at guvernøren i California, Gavin Newson, reagerer på at politiet brukte for lang tid på å ankomme stedet.

– Politiets begrensede og forsinkede intervensjon er uakseptabel, sier talspersonen til Newson.

Guvernøren fordømmer volden ved UCLA.

– Loven er tydelig, ytringsfriheten omfatter ikke å oppfordre til vold, hærverk eller lovløshet, skriver Newson på X.