En person pågrepet i væpnet politiaksjon på Romerike

SISTE:

Politiet har pågrepet en person på en adresse i Bjørkelangen. Gjerningspersonen hadde skytevåpen ved pågripelsen, sier operasjonslelder Svein Walle i politiet Øst til NRK.

Politiet meldte om pågripelsen på x klokken 00:44 natt til fredag.

Torsdag kveld rykket væpnet politi ut etter melding om en trusselsituasjon på Bjørkelangen i Akershus.

Politiet ba tidligere folk om å holde seg innendørs fordi det var en pågående aksjon.

Det var VG som først meldte om saken.

Ved midnatt, natt til fredag, meldte politiet i en oppdatering at det ikke var noe som tilsa at det var fare for publikum, men oppfordret til å holde avstand til områder hvor det var aktivitet med politi.

– Vi har en formening om hvem dette er, men vi har ikke lokalisert personen enda, sa operasjonsleder Svein Walle, i Øst politidistrikt til NRK tidligere.

Hendelsen startet ifølge politiet ved et gatekjøkken i området. Flere personer ringte politiet og fortalte om en person med våpen.

– De opplevde mannen som truende og ringte derfor politiet, sier Walle.

Det er ikke meldt om noen skadde.

Oslo politidistrikt bistod med helikopter i politiaksjonen. Hundepatruljer og beredskapstropp var også til stede, ifølge Walle.