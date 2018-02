Trump-rådgiver trekker seg etter påstander om mishandling fra ektefeller

Rob Porter er ikke kjent i offentligheten, men han er stadig å se ved president Trumps side ved reiser og ved møter i Det hvite hus.

Avgangen kommer etter avisartikler hvor hans tidligere ektefeller er intervjuet. Colbie Holderness and Jennifer Willoughby beskylder eksmannen for psykisk og fysisk mishandling.

Porter beskriver anklagene som falske og skandaløse, men trekker seg likevel fra stillingen.

– Jeg har vært åpen og sannferdig om disse forferdelige anklagene, men jeg ønsker ikke å bidra ytterligere i en samordnet svertekampanje. Jeg har alltid satt plikten overfor landet først, og behandlet alle med respekt, heter det i en uttalelse.

Blått øye

Porters første ektefelle Colbie Holderness fortalte til avisen DailyMail.com at deres fem år lange ekteskap var preget av slag og strupetak. I avisartikkelen blir det trykket bilder av Holderness med blått øye og hovent kinn som skal være tatt under en ferie i Italia, ment som bevis for hva hun forteller.

Rob Porter på sin side uttaler at bildene er tatt for over 15 år siden og at sammenhengen ikke er slik det hevdes.

Offentlige dokumenter som amerikansk media gjengir innholdet av viser at Porters andre ektefelle Jennifer Willoughby skal ha opplevd eks-mannen som svært truende også etter at ekteparet hadde søkt om separasjon.

Dette skal være årsaken til at Porter ikke er gitt full sikkerhetsklarering.

Fortsatt tillit fra Trump

Presidentens sekretær skal fortsatt ha tillit fra presidenten selv og stabssjef John Kelly, som er hans overordnede. Begge omtaler Porter i rosende ordelag og har ifølge Washington Post forsøkt å overtale ham til å fortsette. Også den republikanske Ohio-senatoren Orrin G. Hatch forsvarer sin tidligere rådgiver.

Det skal ha blitt jobbet med krisehåndtering om hvordan Det hvite hus skulle møte beskyldningene, etter at Porters eks-ektefeller lot seg intervjue.

Porter, som opprinnelig er advokat, startet å jobbe i Det hvite hus straks Trump tok over som president. Han har blant annet hatt ansvaret for presidentens timeplan og dokumenter som Trump skal signere samt å følge ham på reiser.