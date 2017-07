Trump utnevner ny stabssjef på Twitter

Fredag kveld norsk tid skriver USAs president på Twitter at han utnevner general John F. Kelly som ny stabssjef i Det hvite hus.

Med det er tidligere stabssjef Reince Priebus er ute i kulden. Ifølge New York Times har Trump sparket Priebus fordi han mener han ikke var «sterk nok».

Trump tvitrer samtidig at han vil takke Priebus for tjenesten.

– Vi har oppnådd mye sammen og jeg er stolt av ham! Skriver presidenten.

Stabssjefbyttet kommer dagen etter at The New Yorker publiserte en artikkel der Trumps nyutnevnte kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci langer ut mot blant annet Priebus.

«Han er faen meg paranoid-schizofren»​, skal Scaramucci ha sagt om Priebus, som han mente ville bli bedt om å si opp jobben.

Priebus har vært stabssjef i Det hvite hus siden Trump ble innsatt som president for et drøyt halvår siden. Han er en sentral skikkelse i Det republikanske partiet og kom fra vervet som leder for Republikanernes nasjonalkomité.

Erstatteren general John F. Kelly har bakgrunn fra marinen og har tidligere vært minister for innenlands sikkerhet.

Amerikanske medier har i lang tid spekulert i om Trump kom til å kvitte seg med Priebus.