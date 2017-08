Trump kvitter seg med Bannon

Tidligere i dag meldte New York Times at Bannon sa opp stillingen sin allerede 7. august. Avgangen skulle annonseres denne uka, men ble utsatt på grunn av hendelsene i Charlottesville, ifølge avisen.

Talskvinne Sarah Huckabee Sanders bekrefter fredag kveld at Bannon skal være enig med stabssjef John F. Kelly om å forlate Det hvite hus.

– Vi er takknemlig for hans tjenester og ønsker ham lykke til videre.

Stor innflytelse

Bannon blir beskrevet som en rådgiver med stor innflytelse, og skal ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.

Bannon blir også fremstilt som en av de steilere og mindre kompromissvillige i kretsen nærmest Trump.

I begynnelsen av Trumps presidentperiode hadde han en svært viktig posisjon, og har blitt omtalt som mannen som sørget for at Trump ble president.

Men i løpet av de siste ukene har forholdet mellom de to blitt beskrevet som dårligere, blant annet fordi Bannon gikk ut i magasin og kritiserte Trump.

Tirsdag omtalte Trump Bannon som en venn, men nektet å bekrefte at sjefstrategen skulle fortsette.

Charlottesville

Trump har også fått kritikk fra republikanske kolleger for ikke å ha vært tydelig i fordømmelsen eller demonstrasjonen i Charlottesville.

Nyheten kommer kort tid etter at New York Times meldte at Trump skal ha besluttet at han ønsker å fjerne Bannon. Ifølge to tjenestemenn i Trump-administrasjonen har Trump og ansatte diskutert hvordan og når de kan sparke Bannon.

Blant annet så skal den mektige sjefen for Fox News, Rupert Murdoch, flere ganger ha oppfordret Trump til å kvitte seg med den kontroversielle rådgiveren.

Bannon var tidligere redaktør for nettstedet Breitbart News, noe som gjorde ham spesielt populær blant den såkalte alternativhøyre-bevegelsen – en løst definert gruppe som er sterke kritikere til innvandring, multikulturalisme og etablerte medier, og som kjemper for å bevare «hvit identitet».