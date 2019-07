Aktor mener ASAP Rocky har redigert video

Den amerikanske rapperen som egentlig heter Rakim Mayers og to av hans livvakter møtte tirsdag i retten i Stockholm. De er tiltalt for et voldelig angrep på en mann etter en konsert 30. juni, og interessen for rettssaken er enorm i Sverige.

Flere familiemedlemmer av de tiltalte hadde møtt opp i rettssalen for å vise støtte, og mange av dem var tydelig opprørte.

Moren til ASAP Rocky, Renee Black, klarte ikke å holde tårene tilbake mens hun gikk forbi journalister og andre oppmøtte på vei inn i rettssalen.

Renee Black, moren til Asap Rocky, på vei inn til rettssalen. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB scanpix

Krever 139.700 kroner

Den fornærmede, en 19-åring som kom til Sverige som flyktning fra Afghanistan, var den første som ankom rettssalen.

En 20-årig kompis av fornærmede, som var til stede under angrepet, er vitne i saken.

Fornærmede krever totalt 139.700 svenske kroner i erstatning for krenkelser, skader, tapt inntekt og det vi på norsk kaller tort og svie.

Da den 30 år gamle rapperen ankom retten, var han iført håndjern og hadde på seg en grønn T-skjorte og joggebukser. Under de første timene av rettssaken satt han rakt i stolen sin og virket veldig konsentrert mens aktor redegjorde for sine synspunkter.

Forsvarer Slobodan Jovicic sa at hans klient nekter straffskyld, men erkjenner deler av hendelsen. Men de tiltalte mener imidlertid at det handlet om selvforsvar.

I dag starter rettssaken mot den amerikanske rapperen i Sverige, som vil vare i tre dager. Asap Rocky er tiltalt for vold av svenske påtalemyndigheter. Du trenger javascript for å se video. I dag starter rettssaken mot den amerikanske rapperen i Sverige, som vil vare i tre dager. Asap Rocky er tiltalt for vold av svenske påtalemyndigheter.

Viste fem videoer

Det er ikke aktor Daniel Sunesson enig i, og innledningsvis brukte han god tid på å vise fem forskjellige videoklipp fra hendelsen, som han mener viser at Mayers og de to andre «med overlegg, sammen og i samarbeid» angrep offeret.

I filmene lagt frem får man se at det er den fornærmede og kompisen som først tar kontakt. De oppleves som påtrengende og slitsomme av rapperen og følget. Dette fører til en konfrontasjon der livvakten til ASAP Rocky gir fornærmede en kraftig dytt, før han tar grep rundt halsen hans og løfter ham flere meter bort.

Etter det svarer fornærmede med å forsøke å slå tilbake mot livvakten, og et par høretelefoner som tilhører ham blir ødelagt.

19-åringen er tidligere dømt for to tilfeller av narkotikaforbrytelser, samt at han er ilagt en ungdomsstraff for mishandling, skrev Expressen i går. Den 20-årige kompisen sitter for tiden i varetekt, etter å ha blitt pågrepet med kniv i forbindelse med et mulig tyveri.

Mayers forsvarer sa fredag at opplysningene om fortiden til den fornærmede i saken underbygger rapperens opplevelse av å ha følt seg truet.

Mener ASAP Rocky redigerte video

Den fornærmede fortsetter å gå etter ASAP Rocky og hans følge og vil ha tilbake hodetelefonene sine. Etter å ha fulgt dem fra Hötorget til en sidegate der bråket skjer, skal han ha blitt slått og kastet på bakken – hvor han blir slått og sparket av flere personer.

Ifølge fornærmede ble han også truffet av en flaske under angrepet, og aktor viste et bilde fra gaten med markeringer over hvor man finner blodspor og glasskår.

Retten fikk også se et klipp som ble filmet av følget til Asap Rocky. Der virker det som om rapperen og følget forsøker å få den fornærmede til å ikke følge etter dem, men han hører ikke etter. Der virker det også tilsynelatende som om rapperen og følge forsøker å roe ned situasjonen, og sier blant annet at de ikke ønsker å slåss.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at denne videoen er redigert og viste en annen versjon av samme video, der det kommer fram at det er Mayers livvakt som først er fysisk mot den fornærmede 19-åringen.

Disse bildene viser det som skal være rapperen Asap Rocky i slåsskamp i Sverige Du trenger javascript for å se video. Disse bildene viser det som skal være rapperen Asap Rocky i slåsskamp i Sverige

Enorm interesse

Utenfor tingretten hadde store mengder med mennesker møtt opp i håp om å sikre seg en plass i salen, men de fleste ble avvist og måtte gå. Alle tingrettsplassene var opptatt.

En av dem som hadde møtt opp var ASAP Rocky-fan Calvin Aywe. Han sier til NRK at han ønsker å få høre hva artisten selv sier om hendelsen, og få mer informasjon enn det som har kommet ut via medier og sosiale medier.

– Jeg synes hele denne saken med Asap Rocky er interessant. Det er bra å få høre hva han sier. Det er bra å få vite hva som har skjedd, både før og etter hendelsen, sier Aywe.

Han sier videre at selv om det er en interessant sak, bør ikke politikk blandes inn i det som har skjedd. USAs president Donald Trump kastet seg inn i saken etter pågripelsen:

«Jeg har akkurat hatt en veldig god samtale med Sveriges statsminister Stefan Löfven, som forsikret meg om at den amerikanske borgeren ASAP Rocky kommer til å bli behandlet rettferdig,» tvitret Trump og la til at han personlig hadde tilbudt seg å betale for en kausjon for å få løslatt artisten.

– Det har ingenting med Trump å gjøre. Det er klart det får mye oppmerksomhet rundt om i verden på grunn av den han er, sier Aywe.

– Hvilke forventninger har du til rettssaken?

– Det er umulig å si. Vi får se om vi får vite noe mer enn det som har vært på internett, sier Aywe.