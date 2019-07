Rapper-tiltale ble storpolitikk – i dag starter rettssaken

I dag må rapperen ASAP Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, møte i retten i Stockholm. Svensk påtalemyndighet har tiltalt ham for vold.

Bakgrunnen for tiltalen er en voldshendelse i Stockholm sentrum 30. juni, som både artisten og flere livvakter var involvert i.

I tiltalen heter det at Mayers sammen med to andre med overlegg angrep en person. Offeret ble ifølge tiltalen slått og sparket mens han lå på bakken. Personen skal også ha blitt angrepet med en flaske.

TILTALT: Den amerikanske rapperen ASAP Rocky sitter varetektsfengslet i Sverige, tiltalt for vold. Tirsdag starter rettssaken i Stockholm.

Hevder sin uskyld

Mayers hevder på sin side at han er uskyldig, og at han handlet i selvforsvar overfor en person som oppførte seg voldelig, og trakasserte ham.

Mayers har tidligere lagt ut videoer på sin Instagram-konto, som han mener viser hans uskyld i saken.

Videoen viser likevel at Mayers kaster en person i bakken, noe han også erkjenner, har hans forsvarer Slobodan Jovicic tidligere opplyst.

– Hans forklaring er at han ble tilnærmet av ukjente menn som viste en aggressiv oppførsel. De angrep deretter hans livvakt. Han sier de brukte lang tid på å prøve å få dem til å slutte å følge dem. Da han ble redd for at det skulle komme et nytt angrep, slenger han den ene personen i bakken, og tråkker ham på hånden, sa Jovicic da tiltalen ble kjent.

Saken har ført til at den amerikanske musikeren har måttet innstille alle juli-konsertene på sin Europa-turné, blant annet en konsert i Oslo.

VEKKER REAKSJONER: En mann henger opp plakater med «Sett ASAP Rocky fri asap» utenfor Kronoberg i Stockholm, hvor rapperen har sittet varetektsfengslet de siste ukene.

Trump kastet seg inn – ringte Sveriges statsminister

ASAP Rocky ble arrestert i Stockholm 3. juli i år etter å ha holdt konsert på den svenske festivalen Smash. Han har sittet i varetekt siden, noe som gjorde at USAs president Donald Trump kastet seg inn i saken.

«Jeg har akkurat hatt en veldig god samtale med Sveriges statsminister Stefan Löfven, som forsikret meg om at den amerikanske borgeren ASAP Rocky kommer til å bli behandlet rettferdig,» tvitret Trump og la til at han personlig hadde tilbudt seg å betale for en kausjon for å få løslatt artisten.

Trumps forsøk på å gripe inn nådde imidlertid ikke frem. Da tiltalen ble kjent få dager etter, var det en opprørt amerikansk president som igjen tok til Twitter.

I en rekke Twitter-meldinger ba Trump Sverige om å gi den amerikanske rapperen friheten tilbake.

«Jeg er veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for at han ikke har vært i stand til å gjøre noe. Sverige har sviktet afroamerikanerne i USA. Jeg har sett videoene, og ASAP Rocky ble forfulgt og trakassert av bråkmakere. Dere må behandle amerikanere rettferdig!», skrev presidenten.

Trumps engasjement ble satt pris på av blant andre den amerikanske realitystjernen Kim Kardashian West. På Twitter takket hun Trump selv, hans svigersønn og rådgiver Jared Kushner og USAs utenriksminister Mike Pompeo for bistanden i ASAP Rocky-saken.

«Takk til Donald Trump, Pompeo og Kushner og alle andre som har involvert seg i saken til ASAP Rocky og hans to venner. Vi setter pris på at dere er engasjerer dere i kampen for rettsreform», skrev hun.

Löfven: – Sveriges rettsvesen er ikke oppe til forhandling

En som ikke så med like blide øyne på Trumps innblanding, var Carl Bildt, Sveriges tidligere statsminister. I et åpent brev i Washington Post gikk Bildt hardt ut mot Trump.

– Jeg vet ikke hva som førte til den kvelden i gatene i Stockholm i juni, og fengslingen av tre amerikanske statsborgere, blant andre rapperen ASAP Rocky. Men en gang i tiden var jeg statsminister i Sverige, og må erkjenne at jeg har en viss kunnskap om både makten og begrensningene som følger med den posisjonen, skrev han.

– I tillegg til å være et fritt land, er vi også et lite land. Basert på historisk erfaring pleier vi å være noe allergisk overfor stormakter som prøver å påvirke hvem som blir straffet i landet vårt, het det videre.

Like før rettssakens start, tok også Stefan Löfven selv bladet fra munnen og kommenterte Trumps kritikk.

– Jeg var veldig tydelig på at det svenske rettsvesenet ikke er forhandlingsbart, det spiller ingen rolle hvem som ringer eller tvitrer, sa Löfven i et intervju med Allehanda.

Så gjenstår det å se hva som blir utfallet av rettssaken – både i rettssalen og på den politiske arena.

Artisten risikerer opptil to års fengsel hvis han blir kjent skyldig.