Natt til 3. juli blir rapperen ASAP Rocky arrestert i Stockholm. Han kommer aldri til Norge, hvor han er trekkplaster på en festival. Han kommer seg ingen steder, han er varetektsfengslet på Kronobergshäktet og må avlyse hele Europaturnéen.

Tre uker senere er han fremdeles fengslet, tiltalt for vold. Rapperen sier selv at han handlet i selvforsvar.

Hva har skjedd?

30 juli. Bråk gatelangs. ASAP Rocky er i Sverige for å holde konsert på hip hop-festivalen Smash på Stockholms Stadion om et par dager. Rapperen fra New York og følget hans havner i slagsmål på åpen gate denne søndagskvelden.

2. juli. Avhør. I sjutida på tirsdag beslutter svensk politi at ASAP Rocky skal hentes inn til avhør.

Politiet lar artisten gå på scenen klokka 22:00.

Men etterpå, nær midnatt, starter avhøret av den 31 år gamle amerikaneren som egentlig heter Rakim Mayers. Han mistenkes for grov mishandling, på lik linje med to andre i følget. En fjerde mistenkes for en mindre alvorlig form for voldshandling.

ASAP Rocky legger ut to videoer av hendelsen i Stockholms gater på sosiale medier. Det sirkulerer også et annet filmklipp på nettet, som er filmet av en tilskuer.

3. juli. Avlyst. Konserten i Norge må avlyses etter pågripelsen. Arrangøren av Kadetten-festivalen rekker ikke å finne noen erstatter for trekkplasteret. Paradoksalt nok skulle den amerikanske stjernen selv steppe inn for Chance The Rapper, som avlyste sin konsert i juni.

Aktor Peter Claeson opplyser at Mayers tidligst slipper ut torsdag morgen.

Rapperen skriver på Instagram at han er uskyldig.

Store artister har engasjert seg i saken til ASAP Rocky for å støtte ham. De mener alle at han er uskyldig. Foto: Charles Sykes / Ap

4. juli. Begjæres varetektsfengslet. ASAP Rocky blir begjært varetektsfengslet av tingretten i Stockholm.

Samme dag blir begjæringen anket til hovretten, som tilsvarer norsk lagmannsrett. De velger å ikke prøve saken.

Open'er-festivalen i Polen klarer å finne en erstatter denne kvelden, den britiske grimestjernen Stormzy kommer i stedet for det amerikanske rapperen.

5. juli. Anklagen nedskaleres. ASAP Rocky blir ført inn til det lukkede fengslingsmøtet i håndjern. Tingretten nedgraderer anklagen fra grov vold til mishandling av normalgrad. Etterforskningen fortsetter. En annen person i følget er også varetektsfengslet for to nye uker, mens en tredje fremdeles venter på fengslingsmøte.

5. juli. Fluktrisiko. Advokaten til ASAP Rocky, Henrik Olsson Lilja, sier at grunnlaget for at artisten sitter i varetekt ikke er god nok. Han mener det ikke finnes noen fluktrisiko ettersom personen det gjelder er velkjent.

6. juli. Konserter i Storbritannia avlyses. Denne helgen er det meningen at ASAP Rocky skal opptre på Longitude-festivalen i Dublin og på Wireless i London. Det blir ikke noe av. En lang rekke europeiske konserter står for tur i ukene fremover – rundt 15, ifølge Songkick.

7. juli. Anke til Høyesterett. ASAP Rockys advokat begjærer at saken sendes til Høyesterett.

8. juli. Tylor, The Creator sympatiavlyser sin konsert i Sverige. «Aldri mer Sverige for meg, noensinne», skriver rapperen på Twitter.

10. juli. Får støtte av Alan Walker. Den norske artisten publiserer en støtteerklæring på Instagram, ikledd en hoodie med trykket «#Justice for Rocky». Han forteller at de to har laget en sang sammen, som er planlagt lansert snart.

11. juli. Hele Europa-turnéen avlyses. Denne morgenen melder staben til artisten, via festivalen Sonar i Spania, at hele turnéen i Europa kanselleres. Manageren John Ehmann uttaler at dette koster ASAP Rocky flere millioner dollar.

11. juli. Får støtte fra artister. Justin Bieber er en av artistene som oppfordrer fansen til å bli med på kampanjen for å få ASAP Rocky løslatt . Tyga avlyser sin konsert i Göteborg i sympati. Drøyt 450.000 underskrifter er samlet inn via Change.org (i skrivende stund).

12. juli. Tidligere amerikansk ambassadør ut mot Sverige. Mark Brzezinski som var amerikanske ambassadør i Sverige under Obama, tar kontakt med den svenske utenriksministeren, kongehuset og ambassaden i Washington. Han mener varetektsfengslingen må kalles tilbake og sier at dette handler om menneskerettigheter og rasisme.

Utenriksminister Margot Wallström svarer at regjeringen ikke kommer til å blande seg opp i rettsvesenets arbeid og at hun har full tiltro til dem.

12. juli. ASAP Rockys livvakt går til motanmeldelse. Livvakten var selv mistenkt for mishandling, men ble sluppet fri etter avhør. Advokaten hans sier at vurderingen om å gå til motanmeldelse ble gjort ut fra det som synes på filmene fra hendelsen. Det er mannen som ASAP Rocky sitter fengslet for å ha mishandlet, som anmeldes.

17. juli. Kongressmedlemmer i protestaksjon i Washington. Demokratene Hakeem Jeffries, André Carson og Adriano Espaillat stiller seg opp på trappen til den amerikanske kongressbygningen og krever at ASAP Rocky settes fri.

De vil legge press på det amerikanske utenriksdepartementet for å ta opp fengslingen med svenske myndigheter.

19. juli. Politisk lobbyvirksomhet. Det kommer fram i både små og store medier at det foregår et arbeid med å påvirke den amerikanske administrasjonen i Det hvite hus for å få løslatt rapperen fra New York.

President Donald Trump skriver på Twitter at han «vil ringe den svært talentfulle statsministeren i Sverige for å se hva vi kan gjøre for å hjelpe ASAP Rocky».

Da han blir spurt på en pressekonferanse om Kim Kardashians involvering i arbeidet med å få den amerikanske rapperen løslatt, svarer han at Melania Trump var den som varslet ham om at ASAP Rocky var fengslet i Sverige.

– Vi jobber med utenriksdepartementet og håper å få ham hjem snart, sier førstedamen under pressekonferansen.

Kim Kardashian West takker utenriksminister Mike Pompeo, president Trump og svigersønnen/seniorrådgiveren Jared Kushner, for bistand i ASAP Rocky-saken.

19. juli. Forlenget varetekt. Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett fredag, som går for lukkede dører, blir det avgjort at 30-åringen skal varetektsfengsles enda en uke.

Påtaleansvarlig Daniel Suneson argumenterer fortsatt med faren for at ASAP Rocky vil forlate Sverige dersom han blir løslatt, noe tingretten sier seg enig i.

20. juli. Trump bekrefter samtale med statsminister Löfven. Den amerikanske presidenten tilbyr seg å betale for ASAP Rockys kausjon. Svaret er at den svenske regjeringen verken kan eller vil forsøke å påvirke påtalemyndighetene.

Trump følger umiddelbart opp med en ny tweet hvor han opplyser at de to administrasjonene skal snakke videre og at de vil følge opp med en ny prat i løpet av de neste 48 timene.

22. juli. Motanmeldelsen fra livvakten blir henlagt. ASAP Rockys livvakt anmeldte den mannen som rapperen sitter fengslet for å ha mishandlet. Nå henlegges anmeldelsen av påtalemyndighetene.

23. juli. Rockys mor ber Sverige slippe sønnen og vennene hans. Expressens Amerika-korrespondent har fått snakket med mammaen til Rakim Mayers:

25. juli. ASAP Rocky bli tiltalt. Den amerikanske rapperen tiltales for vold av svenske påtalemyndigheter, og forblir dermed i varetekt.

Videre:

Rettsmøtet er i august.

Konserter framover: Sju konserter fra fra august til oktober i USA, Sveits, Finland, Nederland, Mexico og Canada.

