ASAP Rockys sekretær i en SMS: – Jeg så Rocky og livvakten banke dritten ut av en person

Torsdag ble det kjent at den 30 år gamle rapperen Rakim Mayers, bedre kjent under artistnavnet ASAP Rocky, og to andre menn ble tiltalt for vold i Sverige etter flere uker i varetekt.

Rettsdokumentene som nå er offentliggjort, skal ifølge nyhetsbyrået AP bestå av 500 sider og inneholder bilder av offerets skader, de fleste av dem kutt og sår, samt blodige klær.

Bevismaterialet inneholder også flere tekstmeldinger fra rapperens assistent, som skal ha vært vitne til hendelsen, skriver NTB.

– Jeg så Rocky og livvakten banke dritten ut av en person, står det i en SMS.

Assistenten skriver at hun ble oppfordret til å filme det som skjedde, og at rapperen «tok opp en flaske fra gaten og knuste den på personen».

Artisten, som vokste opp i Harlem i New York, nekter på sin side for å ha brukt flaske som våpen.

Også andre tekstmeldinger utvekslet blant rapperens følge er inkludert i bevismaterialet, skriver den svenske avisen Expressen.

I en dialog SMS-er en venn av 30-åringen med en annen i rapperens følge, der han skriver at de måtte «børste av oss den jævelen». På spørsmål om ordet «børste» betyr at de brukte vold mot han, svarer vennen «ja».

I en annen SMS-dialog skriver en av de to mennene som nå er tiltalt, om hendelsen til sine venner i USA.

«Jeg kunne ha kappet av han hodet. Jeg holdt han opp etter nakken, løftet han opp fra bakken og slengte han vekk. Han var ruspåvirket», skriver han.

Disse bildene viser det som skal være rapperen ASAP Rocky i slåsskamp i Sverige Du trenger javascript for å se video. Disse bildene viser det som skal være rapperen ASAP Rocky i slåsskamp i Sverige

Trump skuffet over Löfven

Bakgrunnen for tiltalen er en voldshendelse i Stockholm sentrum 30. juni. Mayers ble arrestert i den svenske hovedstaden 3. juli i år etter å ha holdt konsert på den svenske festivalen Smash. Rapperen selv har hele tiden hevdet sin uskyld, og mener han handlet i selvforsvar.

Straffesaken har skapt stort engasjement, blant annet fra Donald Trump som har henvendte seg til Sveriges statsminister Stefan Löfven for å få rapperen løslatt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Löfven skal på sin side ha vært tydelig på at regjeringen ikke kan blande seg inn i en pågående straffesak – til Trumps store skuffelse.

– Vi har gjort så mye for Sverige, men det ser ikke ut som vi får noe tilbake. Sverige burde fokusere på sine virkelige problemer med kriminalitet, skriver USAs president på Twitter.