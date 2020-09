Hegnar om smitten på Hurtigruten: – Mye slurv

– For meg var det verste den uklarheten som hadde vært. Om man skal ha karantene eller ikke, det skulle vært veldig enkle spørsmål å svare på.

Det sier Trygve Hegnar i Torp onsdag kveld om koronautbruddet på MS «Roald Amundsen». Hegnar er styreleder i Hurtigruten, og har også aksjer i selskapet.

Smitteutbruddet kom fra filippinske sjøfolk som hadde hatt karantene om bord i båten ved innreise, istedenfor på land.

– Det var tvil om de skulle ha karantene. Om testing om bord, det var mange ting som var uklart. I sum ble det ingen som tok beslutninger. Beslutninger som ble tatt var ganske dårlige, sier styrelederen.

Han stiller seg bak konklusjonene i granskingsrapporten som Hurtigruten selv bestilte. Den pekte på flere grove feil og mangler.

– Enkle feil rammet oss kraftig. Det rammet passasjerene, mannskapet og Tromsø kommune ganske kraftig, sier han.

– Ingen skandale

– Er du enig i at det var en skandale?

– Når man ser nå så har det blitt gjort feil andre steder i landet. På handelshøyskolen, bussturer, på sykehuset i Østfold. Dette kan skje, det burde ikke skje, sier Hegnar.

Han vil ikke selv bruke ordet skandale om smitteutbruddet.

– Jeg synes skandale er et ganske hardt ord for et selskap som har jobbet så mye med sikkerhet, sier Hegnar.

– Full tillit

– Du har tillit til konsernsjefen Daniel Skjeldam?

– Absolutt. Vi er nødt til å se fremover. Hvis vi mener den mannen vi har er den beste til å ta disse skipene i drift i andre land og andre samfunn, få driften opp langs kysten igjen, så velger vi den mannen, og den mannen har vi.

– Du er helt sikker på at han ikke bidro til eller visste at risikostyringen var slapp eller utenfor av kontroll?

– Det er jeg helt overbevist om. Han er en hardtslående, tøff type, og han ville slått ned på det.

Trygve Hegnar, Petter Stordalen og Daniel Skjeldam. Styreleder i Hurtigruten sier han har full tillit til konsernsjef Skjeldam. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Det er kun konserndirektør for maritime operasjoner, Bent Martini, som har gått ut av Hurtigruten Cruise sin ledelse etter smitteutbruddet.

Filippinsk mannskap

– Er det en sikkerhetsrisiko at filippinsk mannskap kommer og er betalt en tredjedel av det norsk mannskap er betalt?

– Hurtigruten har på norskekysten bare nordmenn og noen svensker. De går på norske tariffer. Men i utlandet har vi som mange andre, filippinske sjøfolk. Hadde vi ikke hatt det, hadde vi ikke hatt internasjonal skipsfart i det hele tatt. Det blir det helt urimelig å sammenligne norske sjøfolks lønninger med filippinerne, sier Hegnar.

– Det er ikke sosial dumping?

– Overhodet ikke. De er ikke om bord i de skipene som går langs kysten i det hele tatt. De som jobber i skipene som går langs kysten i Norge, de har norske lønninger, norske tariffer, sier styrelederen.

– Filippinerne var om bord på de skipene som kom internasjonalt. Skal de få lov til å komme innom Norge? Ja, det mener jeg. Vi kan ikke skifte mannskap når vi kommer fra Hamburg til Bergen, sier han.