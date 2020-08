Konserndirektør i Hurtigruten går av mens selskapet granskes

Hurtigruten bekrefter til NRK at konserndirektøren har blitt bedt av selskapet om å gå ut av ledelsen.

– Etter initiativ fra selskapet trer Bent Martini foreløpig ut av sine roller og posisjoner i Hurtigruten Cruise AS, og går midlertidig ut av Hurtigrutens konsernledelse.

Det skriver konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en epost til NRK. Konserndirektøren som går av, hadde stillingen som leder for maritime operasjoner, og styreleder i Hurtigruten Cruise.

Bent Martini trer midlertidig ut av sine roller i Hurtigruten. Foto: Hurtigruten / NTB scan

– Det er satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen» og politiet har satt i gang egen etterforskning. Derfor kan vi ikke gå inn på detaljer nå, skriver han.

De ansatte ble informert om endringen torsdag 6. august.

Til sammen 62 personer fra MS «Roald Amundsen» har testet positivt for korona.

Var om bord i MS «Roald Amundsen»

Konserndirektøren som er blitt bedt om å gå av, var med på seilasen hvor det ble oppdaget koronasmitte.

Han var en av passasjerene som gikk i land da MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø.

– Jeg var om bord sammen med familien min på ferie, bekreftet Martini til avisa Nordlys.

Hurtigruten ble informert om mulig koronasmitte om bord på MS «Roald Amundsen», men gjorde ingenting med det før etter to dager.

Ikke overrasket

Kommentator i avisa Nordlys, Tone Angell Jensen, er ikke overrasket over endringer i ledelsen.

– Martini var som kjent gjest om bord. Spørsmålet er hvilken rolle han tok. Hva skjedde da den fatale beslutningen om å sende passasjerer i land til tross for at man hadde syke besetningsmedlemmer om bord?

Konsernsjef Daniel Skjeldam har også vært under press, hvor trygt sitter han?

– Det gjenstår å se. Det har vært en utrolig dårlig håndtering fra Hurtigruten sin side. Vi har sett en toppsjef som er drevet fra skanse til skanse når det gjelder innrømmelser. Pressen har gravd fram opplysninger som vi ønsker svar på.

– Det har vært lite svar å få fra Hurtigruten. Daniel Skjeldam har vært veldig lite synlig i det her. Det i seg selv er veldig alvorlig. Dette er jo en stor katastrofe for Hurtigruten, og for deres omdømme.

Det sier hun på Nyhetsmorgen i NRK.

Midlertidig erstattet

Konsernsjef ved Hurtigruten skriver at Asta Lassesen nå er konstituert i rollen.

– Kommersiell direktør Asta Lassesen tok allerede fredag sist uke over ansvaret for å lede Hurtigrutens covid-19 beredskapsgruppe. I tillegg er hun konstituert som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS, skriver Skjeldam.

