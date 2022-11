Rett etter tapet samlet Danmark-sjefen spillerne: – Viktig å se hverandre i øynene

Det så ut til at Danmark skulle klare å holde unna og klare ett poeng mot Frankrike, men rett før slutt så dukket Kylian Mbappé opp i boksen og satte inn vinnermålet.

Frankrike vant dermed 2-1, og nå må danskene vinne den siste gruppespillskampen for å ta seg videre i VM.

Kylian Mbappe ble den store helten for Frankrike. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Hurtig lagmøte

Rett etter kampslutt kunne NRK observere at Hjulmand samlet hele laget sitt ute på gressmatta. Mens Frankrike sto og jublet med egne supportere på den ene kortsiden, sto Hjulmand og talte til spillerne sine i et halvt minutt 60 meter unna.

– Jeg synes det er viktig å se hverandre i øynene, og spesielt etter et tap, i stedet for at vi går hver for oss. Dette er noe vi alltid gjør, seier eller tap, og så går vi til fansen etter det, sier Hjulmand til NRK etter kampen.

Rasmus Kristensen var med på det lille lagmøtet etter kampen. Overfor NRK forteller han at Danmark-treneren var opptatt av at danskene ikke skulle henge med hodene etter tapet.

– Han sier at vi skal opp med hodet og skuldrene, og komme oss videre til neste kamp. Det er fokuset nå, sier Kristensen til NRK.

– Hvordan ser du på muligheten for avansement nå?

– Mulighetene er gode om vi vinner mot Australia, så får vi håpe at Tunisia ikke vinner. Vi har en finale i siste gruppekamp og alt å spille for, så det er deilig, sier Kristensen.

– Vet vi er bedre enn dem

Jesper Lindstrøm er selvsikker før skjebnekampen som spilles onsdag klokken 16.

– Jeg tror vi er bedre enn dem, jeg vet vi er bedre enn dem, sier han til NRK.

Hjulmand og de danske spillerne tok en rask prat etter nederlaget mot Frankrike. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Joachim Andersen er i likhet med Lindstrøm offensiv før den siste kampen p onsdag.

– Jeg vil si mulighetene er gode (for å gå videre). Det var et godt resultat for oss at Australia vant. Vi skal vinne mot Australia nå, sier han til NRK.

– Hva vet du om Australia?

– De er sterke og løper mye. Jeg tror det minner om noe britisk, sier han.

Mbappes forestilling i lørdagens kamp imponerte den tidligere storscoreren Alan Shearer, som i sin tid også visste hvor målet sto.

– Jeg ser ingen svakheter i spillet til Kylian Mbappé. Jeg sa at han er en superstjerne og et utrolig talent. Uansett hva det er, ballbehandlingen, teknikken, venstrefoten og høyrefoten, luftspillet, evnen til å avslutte, evnen til å komme inn og score de flotte målene i tillegg til de stygge målene ...

– Jeg ser ingen svakheter, han er fantastisk, er attesten fra Shearer på BBCs radiosending.

Med dagens to mål har Mbappé scoret like mange VM-mål som Lionel Messi.

Også NRKs fotballekspert er mektig imponert over den franske superstjernen.

– Se på den her! Timingen. Han kommer seg foran. Han har så kontroll når han styrer den inn bak Schmeichel. Han styrer den faktisk inn med låret! Det er en kontrollert manøver, sier Nils Johan Semb.

Den tidligere danske landslagssjefen, Åge Hareide, var lite imponert over forsvarsspillet til Pierre-Emile Højbjerg.

– Her misser Højbjerg Mbappé. Han er mer opptatt av offside enn scoring, sier Hareide om sin tidligere elev.

Kniven mot strupen

Med dagens tap er Danmark under et enormt press før den siste og avgjørende gruppespillskampen mot Australia.

Danskene må vinne, mens de samtidig må håpe at Frankrike tar poeng mot Tunisia.

– Det er de små tingene. Vi hadde håpet å score til sist. Det er små ting. Vi følger ikke med på bakerste stolpe på innlegg blant annet, sier Hjulmand og legger til:

– Vi forsvarer oss heroisk og vi kommer tilbake i kampen. Vi lever godt med uavgjort, men så får vi et «pissmål» på slutten.

Til tross for det vanskelige utgangspunktet for Danmark, så er de optimistiske for egne sjanser.

– Mulighetene er gode om vi vinner mot Australia, så får vi håpe at Tunisia ikke vinner. Vi har en finale i siste gruppekamp og alt å spille for, så det er deilig, sier Rasmus Kristensen til NRK.

– Jeg vil si mulighetene er gode (for å gå videre). Det var et godt resultat for oss at Australia vant. Vi skal vinne mot Australia nå, sier Joachim Andersen til NRK.

OPPGITT: Kasper Hjulmand. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Stygg takling

I den første omgangen så reagerte den danske benken med sinne da de så taklinga til Jules Koundé.

Kampen tikket mot pause da Koundé tok med seg fremover og fikk ballen litt for langt foran seg. Da kom Nelsson inn og fikk taklet den franske backen, men Koundé ga seg ikke traff dansken stygt.

– De danske spillerne kokte fullstendig over akkurat der. Det ble kun et gult kort, og det var verken Kasper Hjulmand, Simon Kjær eller de andre danskene fornøyd med, skriver Ekstra Bladet.

Shearer synes også taklinga var i grenseland.

– Det der var grisete. Jules Koundé skjønte at han ikke kunne nå ballen, men han satte likevel ned venstrefoten, som ikke hadde noe annet utfall enn at han traff Nelssons ankel, sier Shearer.

Heldigvis for Danmark så kom Nelsson seg på beina igjen og fortsatte kampen etter litt behandling.

DUELL: Jules Koundé traff Viktor Nelssons ankel i en duell. Du trenger javascript for å se video. DUELL: Jules Koundé traff Viktor Nelssons ankel i en duell.

Dødball-ros

Frankrike var det førende laget for det meste av kampen. De skapte sjanse på sjanse på løpende bånn, men slet med å omsette dem.

Danskene holdt unna helt til det var spilt en time. For da satt Kylian Kylian Mbappé noen, og kombinerte med Theo Hernández. Fra skrått hold satt han ballen i mål via en dansk forsvarer.

Men ikke mange minuttene senere svarte Danmark. Andreas Christensen raget høyest på et hjørnespark, og stanget inn utlikningen.

UTLIKNING: Andreas Christensen jublet for utlikning. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Danmarks utligningsmål høster ros.

– Veldig smart dødball. De slo den hardt inn på første stolpe, fikk flikket den videre og trengte bare noen til å være der. Det var Andreas Christensen, og han satte den kontant i nettet. For en respons av Danmark, sa Shearer på BBC.

Danmark avslutter gruppespillet med å møte Australia 30. november. Den kampen må danskene vinne for å ta seg videre i VM. Frankrike møter Tunisia samme dag. Der må Danmark håpe at Frankrike tar poeng.