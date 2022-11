VM-stunt skaper sterke reaksjonar: – Dette verkar som ein provokasjon

Granerud disket i Ruka: – Den teiteste disken jeg har fått

Halvor Egner Granerud var femte beste hopper i Ruka, men endte til slutt nederst på resultatlistene. Han er disket for luftgjennomstrømming i dressen.

– Det er ikke fordelaktig, dressen min er for dårlig. Jeg vet da søren, jeg henger ikke helt med på det. Jeg er enig i at dressen er utenfor regelverket, men den er utenfor på en dårlig måte. Det føles rart, sier Granerud til NRK.

– Jeg synes det er den teiteste disken jeg har fått noen gang.. Det føles veldig unødvendig og håpløst. Jeg vet ikke helt, jeg. Det er bare teit, fortsetter han.

Hoppernes landslagstrener Alexander Stöckl er enig med Granerud og syns det er rart at han ble disket.

– Det står i retningslinjene at forskjellen ikke skal være for stor foran og bak. Han fant to steder på ryggen som slipper gjennom for mye. Det er ikke en fordel, det er en ulempe, sier landslagssjefen.

– Vi har klare regler på ytre grenser. Dette var langt over grensen. Vi kan ikke vurdere hver sak om det er fordelaktig eller ikke, sier Fis’ utstyrskontrollør Christian Kathol til NRK.

Anze Lanisek satte bakkerekord med 149 meter i første omgang. I andre omgang hoppet han bare 141,5 meter og slo seg selv mot hjelmen nede på sletta. Han vant likevel rennet 1,3 poeng foran Stefan Kraft.

Daniel André Tande var fornøyd med å dele 8.-plassen med Marius Lindvik. De ble dagens beste nordmenn etter Graneruds disk.

– Jeg er veldig fornøyd. Den dagen jeg er misfornøyd med topp ti, kan jeg like godt legge opp, sier Tande til NRK.