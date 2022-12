– Jeg har antatt at man ser det samme på stadion og på TV. Man har en forventning om at det er det samme som vises, sier medieviter ved Universitetet i Oslo, Steffen Krüger, til NRK.

Han er overrasket over NRKs funn, og sier man kan spekulere i om det er gjort for at presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), Gianni Infantino, skal slippe misnøye.

– Det passer godt inn i den fullstendige kontrollen Qatar og Fifa har innenfor og utenfor stadion. De har regi både på og utenfor banen, sier Krüger.

Ble buet på under England-kamp

Har du sett på kampene fra fotball-VM på TV, så har du ved en rekke anledninger sett Infantino på tribunen.

Sveitseren har vært på tribunen i hver eneste kamp, selv de gangene det har vært spilt to kamper samtidig.

Men selv om TV-seerne ofte har fått et glimt av Infantino, har ikke nødvendigvis tilskuerne inne på stadion fått se ham.

Da England slo Wales 3–0 i forrige uke, ble Infantino filmet i sluttminuttene. Det ble vist på storskjermen inne på stadion, og flere på tribunene svarte med å bue.

NRK har de siste dagene observert at Infantino ikke har blitt vist på storskjermen inne på stadion, selv om han har blitt vist på TV. Det så NRKs journalist i Qatar selv under kampen mellom Brasil og Sør-Korea mandag.

I tirsdagens kamp mellom Marokko og Spania filmet NRK storskjermen inne på Education City Stadium.

Der kunne man se at Infantino ikke ble vist på storskjermen, slik han ble for TV-publikummet.

– Skjuler det man ikke vil vise

NRK har sendt flere spørsmål til Fifa, hvor vi har spurt om hvorfor Infantino ikke har blitt vist på storskjermen de siste dagene. Vi har også spurt om det er en konsekvens av buingen under Wales-England, og om Infantino selv har bedt om at han ikke skal vises på storskjermen.

Fifa har foreløpig ikke svart på NRKs spørsmål.

Gry Rustad, TV-forsker og medieviter ved Høgskolen i Innlandet, mener det er et tydelig grep.

MEDIEVITER: Gry Rustad. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Jeg tenker det er et ledd i Fifas generelle ensretting. Det er tydelig at et budskap skal ut, og at man skjuler det man ikke vil vise, sier hun.

Erik Fagereng er førsteamanuensis ved Høgskolen i innlandet, med lang erfaring fra sportsproduksjon. Han sier at det ikke er uvanlig at det er ulike bilder som sendes på arenaen og ut til TV-seerne.

Det skyldes da rettigheter, men i VM er det Fifa selv som har alle rettighetene. Han sier det ikke er noe Fifa kan «skylde på her».

– Det har sikkert noe med hele situasjonen å gjøre. Jeg har en dårlig følelse rundt hele VM, og dette underbygger det, sier Fagereng.

BEKYMRINGSFULLT: Erik Fagereng mener Fifa bedriver rein sensur ved å ikke vise Infantino på stadion. Foto: Trude Lindland / Høgskolen i Innlandet

– Kan man kalle det propaganda?

– Det er ren sensur. Infantino er den øverste redaktøren av sitt eget produkt, svarer Fagereng, som poengterer at det er bekymringsverdig.

– Jeg tenker at Fifa ønsker å vise en sterk leder som er til stede. Som er folkelig. I konteksten av dette fotball-VM-et ligner jo dette mer på en despots tankegods, mener førsteamanuensen med over 20 års erfaring innenfor sportsproduksjon.

Gikk til angrep på vestlig dobbeltmoral

Infantino tok over som Fifa-president i 2016. Han er også den eneste presidentkandidaten som stiller under Fifa-kongressen i mars neste år, hvor han har støtte fra 207 av 211 medlemsland.

Fifa-presidenten har likevel blitt omstridt, blant annet på grunn av den 59 minutter lange monologen han hadde på en pressekonferanse i forkant av VM. Der gikk han til angrep på vestlige medier og vestlig dobbeltmoral.

– Jeg tenker at med bakgrunn i hva vi europeere har gjort de siste 3000 årene, så burde vi beklaget i de neste 3000 årene før vi gir noen moralprekener, sa han.

– Denne ensidige moralprekenen, det er bare hyklersk, sa Infantino.

Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFA-president som i dag hyllet Qatar, og kritiserte «vestlig dobbeltmoral». Under sin times lange enetale til pressen kom Gianni Infantino med mange oppsiktsvekkende utsagn.

Norges Fotballforbund er blant de som ikke støtter Infantino. Fotballpresident Lise Klaveness har til NRK sagt at hun mener Infantino startet tiden sin som Fifa-president bra, men at man siden har gått bort fra gode reformer.

– De siste ukene har vært en misbrukt mulighet for å vise at Fifa og Infantino bygger sitt lederskap på universelle menneskerettigheter, og heller redusert all berettiget kritikk rundt dette mesterskapet til en banal vestlig dobbeltmoralisme, sa Klaveness tidligere i VM.