– Dette er en stor anerkjennelse av samisk kultur og samenes tilstedeværelse i Trondheim, sier Stig Vikan.

Han er leder for samenes paraplyorganisasjon Saemien Sijjie i Trondheim.

Elsa Laula Renberg tok initiativ til det aller første samiske landsmøtet. Den var i Trondheim 6. februar i 1917.

Nå får hun en plass i byen oppkalt etter seg.

Kommunen vedtok nylig at plassen skal hete Elsa Laula Renbergs plass/Elsa Laula Renbergen sijjie (sørsamisk).

Les også: Navnevedtak Elsa Laula Renberg

Viktig samisk historie

Det er plassen mellom Metodistkirka og Kjøpmannsgata, som oppkalles etter Renberg.

TAKKNEMLIG: Stig Vikan er leder for Saemien Sijjie Tråante. Det er en paraplyorganisasjon for samiske lag og foreninger i Trondheimsområdet. Foto: Privat

Det samiske miljøet i byen er svært takknemlig for at det politiske Trondheim jobber bredt for å synliggjøre byens samiske historie.

– Plassen er jo et veldig synlig punkt for alle som besøker byen. Det stadfester at man har tatt inn over seg at man har en viktig samisk historie å fortelle, sier Vikan.

Anerkjennelsen gjør også noe med selvfølelsen og engasjementet til samene.

– Folk bærer jo en stolthet i den historien her. Vi kjenner at det er godt å få lov å fortelle historien, og ikke minst få lov å være samisk i en by som Trondheim, sier han.

På sørsamisk kalles Trondheim Tråante.

Nysgjerrighet for det samiske

Elsa Laula Renberg var en pioner i kampen for samenes rettigheter og kvinnesaken.

Hun kjempet for at samer skulle få skolegang og retten til å drive reindrift.

STOLTHET: Ordfører i Trondheim Rita Ottervik er også svært stolt av at Tråante (det sørsamiske navnet på Trondheim) også regnes som sørsamenes hovedstad. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), mener det er på høy tid å anerkjenne den sørsamiske kvinnens innsats.

– Dessverre representerer Elsa Laula Renberg en del av vår historie som er blitt fortiet og neglisjert. Det fantes nesten ikke omtale av henne før noen begynte å fortelle om hennes historie på 80-tallet, sier hun.

Les også: Stolt av rekordstort bokutvalg på morsmålet

Ottervik minner om at det i dag bor mange samer i Trondheim. Kommunen håper at plassen som oppkalles etter Renberg, blir et viktig sted for samene og for byen.

– Ved å løfte frem hennes navn i et sentralt byrom i Tråante, bidrar vi til å synliggjøre viktig samisk historie, skape nysgjerrighet og kunnskap. Og ikke minst stolthet rundt samisk kultur, sier hun.

PÅ SOKKEL: Elsa Laula Renberg ble også hedret med en egen statue i Mosjøen 2019. Hun døde i 1931 og er gravlagt ved Dolstad kirke i Mosjøen. Foto: Susanne Skjåstad Lysvold / NRK

Les også: Historiske Áillohaš-bilder stilles ut for første gang

Lite kunnskap

Det samiske miljøet i Trondheim ønsker at Elsa Laula Renbergs plass skal brukes til å synliggjøre samisk kultur.

Vikan synes de har en god dialog med kommunen.

– Vi opplever at kommunen er veldig fremoverlent i dette arbeidet, sier han.

Det er et stort behov for mer informasjon om samene, mener han.

– Det norske skolesystemet har sviktet på å fortelle samenes historie. Derfor er det et stort arbeid som må gjøres for å rette opp dette, sier Vikan.

Kofte og RBK-drakt

Plassen som oppkalles etter Renberg er for tiden en byggeplass. Arbeidet skal være ferdig høsten 2021.

Før den tid kan samene i Trondheim glede seg over at de får et eget møtested våren 2021. Et samisk hus.

Les også: Det samiske blomstrer i byene

Det er ikke uten grunn at bysamer søker til lag og foreninger, der de møter andre samer, påpeker Vikan.

– Det er jo ikke en syforening vi har meldt oss inn i. Det er en nøkkel til tilhørighet. At vi skal få lov til å være samer på en naturlig måte.

Og legger til:

– Det skal være like naturlig å ha på seg en kofte som Rosenborg-drakt i Trondheim, sier Vikan.